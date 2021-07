OTTAWA, ON, le 13 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé le renouvellement du mandat de Mme Geneviève Parent à titre de membre de la Commission de révision agricole du Canada pour une période de trois, qui débutera le 31 août 2021.

Mme Parent est enseignante à temps plein à la Faculté de droit de l'Université Laval, où elle est aussi titulaire de la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires. Membre associée de l'Académie d'agriculture de France depuis 2019, elle détient un doctorat en droit international. Ses principaux champs d'intérêt sont la sécurité alimentaire et le droit agroalimentaire national et international.

Mme Parent a participé à beaucoup de travaux de recherche depuis 20 ans, lesquels portaient principalement sur : les instruments juridiques nationaux et internationaux destinés à assurer la diversité alimentaire; l'incidence du droit international sur les lois canadiennes et québécoises relatives à l'agroalimentaire; l'amélioration de la cohérence entre le droit économique international et d'autres dimensions du droit, en vue de favoriser la sécurité alimentaire à long terme dans le monde.

Mme Parent a publié de nombreux articles scientifiques et est fréquemment invitée comme conférencière lors de réunions nationales et internationales durant lesquelles les problèmes liés à la sécurité alimentaire sont abordés.

En 2016, le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour sélectionner les personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne en exerçant des fonctions au sein de commissions, de comités, de sociétés de la Couronne, d'organismes et de tribunaux partout au pays.

« La Commission de révision agricole du Canada s'efforce de préserver nos droits tout en protégeant la santé et le bien-être des consommateurs et en stimulant l'économie dans le secteur agricole canadien. Je suis heureuse d'annoncer le renouvellement du mandat de Mme Parent à la Commission, où elle pourra continuer de mettre à profit son expérience et ses connaissances précieuses en matière de sécurité alimentaire et de droit agroalimentaire. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

La Commission de révision agricole du Canada est un organisme quasi judiciaire indépendant établi par le gouvernement du Canada pour effectuer la révision impartiale des avis de violation émis par des organismes fédéraux qui régissent l'agriculture et les aliments.

est un organisme quasi judiciaire indépendant établi par le gouvernement du pour effectuer la révision impartiale des avis de violation émis par des organismes fédéraux qui régissent l'agriculture et les aliments. Les membres de la Commission de révision agricole du Canada sont nommés par le gouverneur en conseil, sur la recommandation de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Commission de révision agricole du Canada

Agriculture et Agroalimentaire Canada

