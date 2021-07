MONTRÉAL, QC, le 12 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et la députée d'Hochelaga, Soraya Martinez Ferrada, ont annoncé un financement de plus de 2,5 millions de dollars pour 30 projets d'organismes locaux sans but lucratif dans la région de Montréal. Cet investissement au titre du Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL) appuiera des projets qui faciliteront l'accès des populations à risque à des aliments salubres et nutritifs et renforceront le système alimentaire local.

L'annonce a été faite lors d'une visite à La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve, qui recevra près de 235 000 $ pour établir une ferme urbaine, y compris l'installation de deux nouvelles serres ainsi que l'achat d'équipement horticole. Les produits cultivés à la ferme seront intégrés aux paniers alimentaires distribués aux familles dans le besoin et seront également utilisés dans les marchés de solidarité locaux, les cuisines collectives et les logements à loyer modéré. La liste complète des projets se trouve dans le document d'information.

Le 9 juillet 2021, la ministre Bibeau a annoncé un complément de 10 millions de dollars pour le Fonds des infrastructures alimentaires locales, pour lequel on a recommencé à accepter des demandes aujourd'hui. Ce financement additionnel s'inscrit dans l'engagement pris par le gouvernement de continuer à fournir du soutien aux organismes d'intervention d'urgence en matière de lutte contre la faim qui ont connu d'importantes difficultés à cause de la pandémie de COVID-19, comme la hausse de la demande et la diminution des ressources. Ces fonds additionnels ont été injectés pour répondre aux enjeux liés à la sécurité alimentaire découlant de la pandémie. Le FIAL est prêt à financer des projets à hauteur de 23 millions de dollars en 2021-2022.

Le nouvel appel de propositions vise à soutenir des projets d'infrastructure comme un réfrigérateur-chambre pour une banque alimentaire ou l'installation d'une serre dans une collectivité éloignée. Les demandes de subventions de 15 000 $ à 100 000 $ sont maintenant acceptées.

Depuis son lancement en août 2019, le FIAL a engagé 27 millions de dollars pour appuyer plus de 625 projets essentiels visant à renforcer la sécurité alimentaire dans tout le pays, comme des jardins et des cuisines communautaires, des camions réfrigérés et des unités de stockage pour les dons d'aliments, des serres dans les communautés éloignées et du Nord et d'autres types de projets.

Un nombre croissant de Canadiens et de Canadiennes ont de la difficulté à mettre de la nourriture sur leur table à cause de la COVID-19. Même avant la pandémie, trop de Canadiens et de Canadiennes avaient du mal à avoir accès à des aliments sains et salubres. Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les collectivités à investir dans des infrastructures qui amélioreront leur sécurité alimentaire et accroîtront l'accès à des aliments sains, nutritifs et locaux pour les familles dans le besoin.

Citations

« Au Canada, personne ne devrait souffrir de la faim. Grâce au soutien du Fonds des infrastructures alimentaires locales, ces organisations montréalaises seront en meilleure position pour offrir des aliments nutritifs aux familles lorsqu'elles en ont le plus besoin. De plus, notre gouvernement a plus que doublé le financement des projets cette année et lance un nouvel appel de demandes dans le cadre du Fonds des infrastructures alimentaires locales, à compter d'aujourd'hui, afin qu'un plus grand nombre de collectivités puissent apporter des améliorations significatives visant à accroître l'accès des familles dans le besoin à des aliments sains. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'agriculture urbaine est un outil de lutte contre l'insécurité alimentaire. Nous devons assurer une souveraineté alimentaire en milieu urbain pour les générations à venir. Le projet de ferme urbaine de La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve, étant innovant et structurant, aura un impact positif pour nos communautés les plus vulnérables et favorisera le développement de l'Est de Montréal. »

- Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga

« Le Fonds des infrastructures alimentaires locales a un impact réel et mesurable pour les organismes communautaires au Québec et partout au Canada. L'accès à des aliments sains et sécuritaires est tellement important pour la vitalité de nos communautés, et les groupes comme les Fourchettes de l'Espoir peuvent maintenant augmenter leur offre alimentaire aux plus démunis de notre région. »

- Emmanuel Dubourg, député de Bourassa

« Le droit à une saine alimentation pour tous passe par une mobilisation concrète. La souveraineté en approvisionnement de qualité pour les plus fragiles d'entre nous réclame une meilleure autonomie de production collective. L'implication des instances fédérales, qui croient en notre projet de ferme agricole en ville pour tous, permet cette production d'envergure tout en favorisant localement, la création d'emplois de qualité. »

- Benoist De Peyrelongue, directeur général, La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve

Faits en bref

Selon Statistique Canada, un Canadien sur sept a affirmé vivre dans un ménage touché par l'insécurité alimentaire pendant un mois durant la pandémie de COVID-19.

Les demandes présentées dans le cadre de la nouvelle période de réception des demandes seront acceptées jusqu'au 13 août 2021, selon la disponibilité des fonds. Les demandeurs admissibles sont des organisations sans but lucratif qui exercent des activités depuis au moins deux ans ou des groupes autochtones. Pour obtenir plus d'information et présenter une demande, consultez le site Web du Fonds des infrastructures alimentaires locales.

Le gouvernement du Canada exécute aussi le Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire de 200 millions de dollars en fournissant du financement aux organisations nationales et régionales, qui, elles, aident des banques alimentaires et des organismes alimentaires locaux à travers le Canada , afin d'aider à améliorer l'accès aux aliments pour les personnes en situation d'insécurité alimentaire en raison de la pandémie de COVID-19.

exécute aussi le Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire de 200 millions de dollars en fournissant du financement aux organisations nationales et régionales, qui, elles, aident des banques alimentaires et des organismes alimentaires locaux à travers le , afin d'aider à améliorer l'accès aux aliments pour les personnes en situation d'insécurité alimentaire en raison de la pandémie de COVID-19. Le financement additionnel de 10 millions de dollars pour le Fonds des infrastructures alimentaires locales s'inscrit dans la somme de 140 millions de dollars prévue dans le budget de 2021 pour aider les organisations de lutte contre la faim à prévenir la faim, à renforcer la sécurité alimentaire dans nos collectivités et à fournir des aliments nutritifs à un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes.

Le Fonds des infrastructures alimentaires locales a été lancé en août 2019 au titre de la Politique alimentaire pour le Canada , une feuille de route pour un système alimentaire plus sain et plus durable au Canada .

, une feuille de route pour un système alimentaire plus sain et plus durable au . La Politique alimentaire pour le Canada contribuera à l'atteinte des Objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment mettre un terme à la faim, favoriser une bonne santé, réduire le gaspillage alimentaire et encourager une transformation durable du système alimentaire.

Document d'information : Projets du Fonds des infrastructures alimentaires locales dans la région de Montréal

Le Fonds des infrastructures alimentaires locales permet de soutenir des projets dirigés par les collectivités qui renforcent les systèmes alimentaires et aident à faciliter l'accès à des aliments sains et nutritifs pour les Canadiens à risque.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et la députée d'Hochelaga, Soraya Martinez Ferrada, ont annoncé que plus de 2,5 millions de dollars seront versés à 30 projets dans la région de Montréal par l'entremise du Fonds des infrastructures alimentaires locales.

Remarque : Les projets et le financement final sont assujettis à la négociation d'une entente de contribution.

MADA Community Center Inc. 81 789 $ Le projet consiste à acheter un camion réfrigéré Hino 2020, un chariot élévateur et un transpalette électrique. La Maison du Père 46 659 $ Le projet consiste, entre autres choses, en l'achat d'une unité à dessert réfrigérée et d'une chambre de congélation pour la cuisine de l'organisation. Jeunes au Travail 249 991 $ Le projet consiste en l'acquisition d'équipement agricole et d'équipement pour la cuisine. À Deux Mains / Head & Hand 5 350 $ Le projet consiste à acheter deux réfrigérateurs, un four et de l'équipement de cuisine. Complexe Le Partage 80 000 $ Le projet consiste à acheter un nouveau camion réfrigéré Hino 2020. Centre Lasallien Saint-Michel 87 920 $ Le projet consiste en l'achat d'équipements de cuisine, l'installation de chambres froides, l'achat d'un véhicule réfrigéré et certaines améliorations à l'espace de cuisine du demandeur. Diapason-Jeunesse 16 386 $ Le projet consiste à acheter de l'équipement de cuisine, un réfrigérateur, des chaises et des tables. Comité d'aide alimentaire des Patriotes 64 871 $ Le projet consiste en l'acquisition d'un nouveau camion réfrigéré et du matériel de cuisine. Maison de la Famille de St-Françcois 68 239 $ Le projet consiste en l'achat d'un camion réfrigéré (GMC Savana 2021). Resto Plateau 50 000 $ Le projet consiste en l'achat d'équipements de cuisine ainsi que pour la réfection des murs en plus des coûts reliés à un ingénieur électrique et des travaux de plomberie, de ventilation et d'électricité. Moisson Laurentides 41 114 $ Le projet consiste en l'achat d'un camion réfrigéré usagé (Hino 195 2014). Multi-Femmes Inc. 5 800 $ Le projet consiste en l'achat de deux réfrigérateurs et d'un congélateur. Association des popotes roulantes du Montréal métropolitain 110 000 $ Le projet consiste en l'achat de l'équipement suivant : fours, cuisinière, congélateur, présentoir, cabinet chauffant, mélangeurs, étagères, tables de travail ainsi que l'installation de ces derniers. On demande également une camionnette réfrigérée. Maisons Adrianna 53 817 $ Le projet consiste en l'acquisition d'un camion frigorifique de 12 pieds. La Main Qui Partage 13 877 $ Le projet consiste en l'achat de 2 congélateurs et de 3 réfrigérateurs. Afrique Au Féminin 28 945 $ Le projet consiste en l'achat d'un camion non réfrigéré (RAM ProMaster 2020). Partage & Solidarité 22 842 $ Le projet consiste en l'acquisition de l'équipement suivant : cuisinière, hotte, réfrigérateurs, congélateur, chambre froide, lave-vaisselle, évier, tablettes, tables de travail et petit équipement de cuisine ainsi que l'installation et la livraison de ces derniers. Centre de bénévolat et moisson Laval 175 100 $ Le projet consiste en l'achat d'un camion réfrigéré (10 roues). Centre de support médical et d'assistance sociale (CESUMAS) 30 963 $ Le projet consiste en l'installation d'une chambre froide et l'achat d'un camion réfrigéré (Ford E-350 2009). Racine Croisée Solidarité Sawa 57 974 $ Le projet consiste en l'acquisition d'équipements tels que chambre congélateur, chambre froide, congélateur, réfrigérateur, cuisinière commerciale, hotte, lave-vaisselle industriel, armoire chauffante-cabinet de réchaud, tables pliantes pour la préparation des commandes, étagères de rangement, aspirateur scellant sous vide, chariot élévateur, diables et socle roulant. l'Académie Beth Rivkah pour filles 32 968 $ Le projet consiste à acheter de l'équipement de cuisine servant à la préparation, à la distribution et à l'entreposage d'aliments. Groupe Action Nouvelle Vie 204 894 $ Le projet consiste en l'achat d'un camion réfrigéré pour le transport des denrées (International 4400 4x6 2019), l'isolation et la ventilation du quai de débarquement pour pouvoir y stocker des aliments à l'année longue, et un système informatique pour la gestion de l'inventaire. Regroupement Jeunesse en Marche du Québec 86 880 $ Le projet consiste en l'achat de plusieurs équipements de cuisine et d'entreposage, de réfrigérateurs ainsi que d'un véhicule réfrigéré qui permettront à l'organisme d'augmenter son offre de service au sein de la collectivité. En plus de ces achats, le demandeur procédera à la rénovation de leur espace de cuisine qui permettra d'en augmenter la capacité pour des fins d'activités de cuisines collectives ainsi que l'établissement d'une serre de quartier afin de contrer les effets du désert alimentaire dans Saint-Michel. Ruelle de l'avenir 15 050 $ Le projet consiste en l'acquisition d'équipements de cuisine tels qu'un réfrigérateur, une cuisinière, un congélateur ainsi que de petits appareils et du matériel de jardinage. Fourchettes de l'Espoir 59 415 $ Le projet consiste en l'achat de nouvel équipement de cuisine, notamment une batterie de cuisine et des ustensiles ainsi que d'électroménagers (mélangeur, un lave-vaisselle et un four intelligent). La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve 234 245 $ Le projet consiste en la première phase de l'établissement d'une ferme agricole urbaine pour faire l'implantation de murs potagers, le montage de deux serres et l'acquisition de divers équipements d'horticulture. Les produits seront intégrés à des paniers alimentaires distribués aux familles en difficulté du quartier ainsi que dans les marchés solidaires locaux, une quarantaine de cuisines collectives et une dizaine d'habitations à loyer modéré (HLM). Centre communautaire Tyndale St.-Georges 6 770 $ Ce projet consiste à acheter un four à convection et un lave-vaisselle. Centre communautaire Petite-Côte 204 626 $ Le projet consiste à agrandir et réaménager la cuisine et l'achat d'équipement, notamment une hotte commerciale, des réfrigérateurs et une cuisinière. Bouffe-Action de Rosemont 250 000 $ Le projet consiste à faire l'achat et la mutualisation d'un lot de trois camions réfrigérés, de couvrir les frais d'électricien pour l'installation de 3 prises 220v ainsi que pour une plateforme/logiciel de planification et de facturation des services de mutualisations des camions réfrigérés. Bouffe-Action de Rosemont 121 395 $ Le projet consiste à faire l'achat d'équipements commerciaux pour la cuisine et d'y installer une hotte, une chambre froide et une chambre congélateur.

