OTTAWA, ON, le 10 févr. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé le renouvellement du mandat de trois membres du conseil d'administration de Financement agricole Canada (FAC). Les personnes nommées ont étudié et travaillé dans des domaines variés, soit les soins infirmiers, les finances et le droit, et sont des membres actifs de leur communauté.

Bertha Campbell - renouvellement d'un mandat de trois ans

Govert Verstralen - renouvellement d'un mandat de trois ans

Laura Donaldson - renouvellement d'un mandat de trois ans

Les renouvellements de mandat annoncés aujourd'hui entrent en vigueur le 1er février 2022.

En 2016, le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne. En effet, elles sont nommées au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux partout au pays.

« Financement agricole Canada est un partenaire financier de confiance et compétent pour nos producteurs dévoués. L'organisme joue un rôle vital en fournissant des produits et des services spécialisés qui aident les entreprises agricoles à croître, à tirer profit des nouveaux marchés et à innover. Je suis convaincue que ces Canadiennes et Canadiens hautement qualifiés aideront l'organisme à assurer la viabilité à long terme du secteur. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

FAC est le principal prêteur du secteur agricole canadien, avec un encours de crédit de plus de 41 milliards de dollars. La société d'État offre des solutions de financement souples, concurrentielles ainsi que des logiciels de gestion, de l'information et des connaissances spécialement conçus pour le secteur agricole et agroalimentaire.

Financement agricole Canada est le plus important fournisseur canadien de services commerciaux et financiers aux producteurs, aux agroentrepreneurs et aux exploitations agroalimentaire. L'organisme offre des services à plus de 100 000 clients, dans 99 bureaux à l'échelle du Canada .

Bertha Campbell est diplômée du programme de baccalauréat en sciences infirmières de l'Université Dalhousie et a obtenu des titres supplémentaires en gestion d'unité de soins infirmiers de l'Association des infirmières et des infirmiers du Canada et de l'ancienne Association des hôpitaux du Canada. Tout au long d'une carrière enrichissante à titre de superviseure des soins infirmiers en santé publique, Bertha a toujours été impliquée dans l'agriculture - ayant établi et développé la Mull Na Beinne Farms Ltd. avec son mari au cours des 40 dernières années. Elle possède une solide expérience dans de nombreux domaines de l'agriculture, et elle et son mari possèdent et dirigent une exploitation laitière, bovine et de pommes de terre de 2 000 acres à l'Île-du-Prince-Édouard.

Mme Campbell a siégé au conseil des gouverneurs et au sénat de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard et a été présidente du conseil d'administration du Food Island Partnership de l'Île-du-Prince-Édouard. Elle est membre du comité exécutif et du conseil d'administration d'ADL - une coopérative laitière provinciale appartenant à des producteurs agricoles. Elle a déjà siégé aux conseils d'administration de Co-op Atlantic et de la Prince Edward Island Federation of Agriculture, où elle a plus tard agi à titre de présidente des deux organisations. Elle a également été représentante des femmes de l'Est pour la Fédération canadienne de l'agriculture et a suivi plusieurs cours d'immersion en français à l'Université Sainte-Anne.

Bertha Campbell s'est impliquée auprès de nombreux organismes communautaires et conseils d'administration bénévoles, notamment dans le hockey mineur, le patinage artistique, le conseil d'école, la Croix-Rouge et l'école du dimanche. Passionnée de jardinage, elle a organisé de nombreuses visites de jardins ainsi que des visites de fermes pour des groupes de l'industrie et dans le cadre de l'initiative des journées portes ouvertes à la ferme. Adepte de la course et marathonienne, elle est membre des P.E.I. Road Runners.

Govert Verstralen est un ancien dirigeant principal et ancien président et chef de la direction de Rabobank Canada. Il compte plus de 45 ans d'expérience et de connaissances dans le secteur bancaire et financier et possède une vaste expertise du secteur de l'agro-entreprise. Govert Verstralen a été membre du comité de conformité nord-américain et du comité de gestion des risques opérationnels. Il a également été responsable du développement des affaires chez Rabobank, pour le secteur de l'alimentation et de l'agroalimentaire et de l'agro-entreprise.

M. Verstralen est membre du conseil d'administration de Fabricants de produits alimentaires du Canada depuis 11 ans et a été membre du Conseil canadien de commercialisation agroalimentaire pendant cinq ans, où il a conseillé les ministres de l'Agriculture et du Commerce international pour favoriser la croissance de l'industrie alimentaire canadienne.

Govert Verstralen est un membre actif de sa communauté. Il a ouvert les portes de sa maison et donné accès à son jardin dans le cadre d'une collecte de fonds au profit de l'hôpital Scarborough Centenary. À l'heure actuelle, il aide son partenaire dans l'exploitation d'une petite entreprise qui importe, exporte et distribue des produits commerciaux architecturaux tels que des colonnes, des dômes et des moulures.

Après avoir obtenu son diplôme de droit à la Osgoode Hall Law School de l'Université York, Laura Donaldson a mené une carrière de plus de 30 ans en tant qu'avocate respectée dans le domaine des litiges commerciaux et de l'insolvabilité à Vancouver et à Toronto, avec une expertise particulière dans la représentation d'institutions financières et de gouvernements dans des litiges complexes.

Mme Donaldson participe activement dans sa communauté. Elle a notamment été membre du Comité consultatif sur les nominations à la magistrature fédérale pour la province de la Colombie-Britannique, des comités de déontologie et d'accréditation de la Law Society of British Columbia et a siégé en tant qu'administratrice au sein de nombreux organes directeurs du sport amateur.

