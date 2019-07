La ministre Bibeau annonce des nominations à Financement agricole Canada et au Conseil des produits agricoles du Canada

OTTAWA, le 12 juill. 2019 /CNW/ - Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui trois nominations à Financement agricole Canada. Sylvie Cloutier a été nommée à nouveau directrice et Sharilee Fossum a été nommée directrice le 2 juin 2019, tandis que Michael Hoffort a été nommé à nouveau président directeur général le 1er juillet 2019. Tous les mandats sont d'une durée de trois ans.

La ministre a également annoncé deux nominations au Conseil des produits agricoles du Canada. Ron Bonnett a été nommé vice-président à partir du 2 juin 2019, tandis que Morgan Moore a été nommé membre à partir du 19 juin 2019. Les deux mandats sont d'une durée de trois ans.

Ces nominations s'inscrivent dans l'approche de nomination rigoureuse du gouverneur en conseil, laquelle appuie des processus de sélection ouverts, transparents et fondés sur le mérite qui favorisent la parité entre les sexes et témoignent de la diversité du Canada.

Citations

« J'ai le plaisir d'annoncer les plus récentes nominations à Financement agricole Canada et au Conseil des produits agricoles du Canada. L'expertise de ces cinq personnes est représentative de l'ensemble de notre secteur agricole et elle aidera grandement à renforcer celui-ci. Je leur offre mes félicitations et leur souhaite beaucoup de succès dans l'exercice de leurs fonctions. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Financement agricole Canada est le plus grand fournisseur canadien de services commerciaux et financiers aux producteurs, aux agroentrepreneurs et aux exploitations agroalimentaires. Il offre des services à plus de 100 000 clients, dans 98 bureaux à l'échelle du Canada .

est le plus grand fournisseur canadien de services commerciaux et financiers aux producteurs, aux agroentrepreneurs et aux exploitations agroalimentaires. Il offre des services à plus de 100 000 clients, dans 98 bureaux à l'échelle du . Le Conseil des produits agricoles du Canada surveille les organismes nationaux de gestion de l'approvisionnement en volaille et en œufs et supervise les organismes nationaux chargés de la promotion des produits agricoles et de la recherche connexe.

Produits connexes

Biographies

Nominations à Financement agricole Canada

Sylvie Cloutier - Directrice

Sylvie Cloutier de Bromont, Québec est une incontournable du secteur agroalimentaire au Québec. Elle œuvre dans des postes stratégiques de ce secteur depuis près de 20 ans et a développé des expertises notamment en gestion des enjeux, en gestion des risques (réputationnels), en négociations de tables sectorielles agroalimentaires, en relations avec les parties prenantes et en affaires publiques. Elle travaille au Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) depuis 2003, d'abord à titre de Vice-présidente Communications et Affaires publiques, et depuis 2010, elle agit comme Présidente-directrice générale. Entre 1999 et 2003 Sylvie a occupé les fonctions de Vice-présidente des communications et Directrice exécutive du Grand Prix Canadien des Produits nouveaux au Conseil canadien des Distributeurs alimentaires.

Mme Cloutier a siégé sur plusieurs conseils d'administration importants pour le secteur alimentaire au fil des ans incluant, Aliments du Québec, Éco Entreprises Québec et le Conseil des initiatives pour le progrès alimentaire. En plus de Financement Agricole Canada, elle siège actuellement sur les conseils du Centre de recherche industriel du Québec (CRIQ), du Centre canadien sur l'intégrité des aliments, le Conseil du Patronat du Québec et Provision Coalition. Elle siège sur l'exécutif de la Table ronde fédérale de l'industrie de la transformation des aliments et est membre fondateur d'Aliments et boissons Canada.

Avant d'être impliquée dans le secteur alimentaire, Sylvie a notamment travaillé pour la société de relations publiques Hill + Knowlton Strategies Canada, comme conseillère stratégique. Elle a aussi détenu plusieurs postes au gouvernement fédéral.

Sylvie s'implique activement, par ailleurs, auprès du comité de financement de la Tablée des chefs qui se voue à aider les gens dans le besoin et à développer l'éducation culinaire auprès des jeunes.

Sylvie est titulaire d'un baccalauréat en arts - communications - de l'Université d'Ottawa.

Sharilee Fossum - Directrice

Sharilee Fossum est une bâtisseuse d'organisations, une chef de file en matière de changement et une apprenante continue passionnée. Dirigeante polyvalente, Mme Fossum est actuellement chef des finances et chef des services généraux de l'APEGA (Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta). L'APEGA réglemente les pratiques du génie et des géosciences en Alberta pour assurer la protection du public. Il s'agit de la plus importante association de professionnels autoréglementés de l'Ouest canadien et de l'une des plus importantes au Canada, forte de ses quelque 77 000 membres.

Elle s'intéresse à la création de nouvelles organisations, aux organisations en transition et à l'utilisation du changement pour diriger des équipes et ainsi créer une culture du rendement. Mme Fossum possède une expertise dans le domaine des marchés financiers, de la fabrication, de l'enseignement postsecondaire, des sociétés d'État et des organismes sans but lucratif. Elle a également de l'expérience avec les entreprises familiales et est mariée à un agriculteur, maintenant retraité, qui était responsable d'une exploitation agricole mixte de troisième génération.

Mme Fossum est une membre active du conseil d'administration de l'Alberta Enterprise Corporation et de l'Alberta Jubilee Society Auditoria, et est la nouvelle présidente du conseil d'administration du Telus World of Science Edmonton. Jusqu'à récemment, elle siégeait aux conseils d'administration du Edmonton Economic Development Committee et de la Red Deer College Foundation.

Mme Fossum est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de l'Alberta, d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Regina, d'un titre de comptable professionnel agréé et d'un diplôme de l'Institut des administrateurs de sociétés.

Michael Hoffort - Président et Directeur Général

La société d'État fédérale possède un portefeuille de plus de 36 milliards de dollars et un effectif de 1 800 employés passionnés au service de plus de 100 000 clients partout au pays. M. Hoffort a passé les 31 dernières années à travailler à FAC afin d'offrir une expérience exceptionnelle à ses clients et à ses employés. Son sens aiguisé des affaires, combiné à son engagement envers l'agriculture et à son intérêt véritable pour les gens, a aidé FAC à devenir un partenaire indispensable pour les familles agricoles et les exploitants agroalimentaires et agro-industriels partout au Canada, et ce, aux diverses étapes du processus commercial de leur exploitation. Les services de FAC vont bien au-delà des prêts; la société offre des assurances, des logiciels et des programmes d'apprentissage pour aider l'industrie à croître et à prospérer.

M. Hoffort est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en agriculture avec spécialisation en économie agricole de l'Université de la Saskatchewan. Agronome de formation, il a passé les neuf premières années de sa carrière à FAC en tant que directeur des relations d'affaires, travaillant directement avec les clients. Sa vaste expérience des opérations l'a amené à occuper les postes de vice-président, Partenaires et modes de prestation, et de vice-président, Opérations - Prairies, où il a dirigé des efforts cruciaux pour faire croître et évoluer plusieurs des secteurs d'activité de FAC. Avant sa nomination au poste de chef de la direction, il a été le premier dirigeant principal du risque de FAC. À ce titre, il a dirigé le Programme de gestion du risque améliorée de la société afin d'harmoniser les pratiques de gestion du risque de FAC avec celles des institutions financières sous réglementation fédérale au Canada.

À titre de chef de la direction, l'une des principales priorités de M. Hoffort est de faire de FAC un catalyseur qui suscite la passion pour l'agriculture canadienne et qui permet aux producteurs, aux agroentreprises et aux exploitants agroalimentaires de profiter des énormes possibilités offertes dans cette industrie.

M. Hoffort est un bénévole actif dans sa collectivité et siège au conseil d'administration de STARS Air Ambulance et de Special Olympics Saskatchewan. Il est également membre du conseils des leaders de la Paul J. Hill School of Business de l'Université de Regina.

Conseil des produits agricoles du Canada - nominations

Ron Bonnett - Vice-Président

Ron Bonnett a eu une longue carrière diversifiée dans le domaine de l'agriculture. Il a été président de la Fédération canadienne de l'Agriculture (FCA). Au milieu des années 1980, Ron a fondé la Fédération de l'Agriculture d'Algoma, dont il était également le président et où il a participé à la lutte contre les taux d'intérêt élevés. À cette époque, il était également actif en politique municipale. Il a été conseiller et préfet du canton de Plummer où il s'est fait le défenseur du développement économique rural, de la collaboration intermunicipale et d'un secteur agricole fort. En 1997, Ron est devenu membre du conseil d'administration provincial et de la direction de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario (FAO). Il a été vice président de la FAO pendant deux ans, puis président pendant quatre autres années. Alors qu'il travaillait à la FAO, Ron est devenu membre du conseil national et de la direction de la FCA, avant de devenir 2e vice président en février 2007. En tant que défenseur de l'agriculture à l'échelle nationale, Ron est devenu membre du conseil d'administration de l'Organisation mondiale des agriculteurs où il était représentant de l'Amérique du Nord et où il a participé activement au développement de l'organisation en tant que président par intérim. En plus de son travail à la FCA, Ron a également été le président de Beef Improvement Ontario et le président du comité de planification de l'Institut de gestion agricole de l'Ontario. En 1975, Ron et son épouse Cathy ont acheté une ferme laitière à Bruce Mines, dans le nord de l'Ontario. Ils ont exploité la ferme jusqu'en 1995 et depuis, ils exploitent une ferme bovine.

Morgan Moore - Membre

Morgan exploite une ferme agricole avec son épouse Amber et leurs trois enfants près de Brandon, au Manitoba. Ils font la production commerciale de bovins et d'ovins. Morgan est agronome agréé auprès de l'Institut des agronomes du Manitoba et a étudié à l'Université Guelph où il a obtenu un baccalauréat ès sciences agricoles. Il a déjà travaillé comme spécialiste du bétail à Agriculture Manitoba. Morgan est le vice président de la Fédération canadienne du mouton et de la Manitoba Sheep Association. Morgan est un promoteur et un défenseur de l'industrie agricole depuis toujours et il est impatient d'exercer ses nouvelles fonctions au sein du Conseil des produits agricoles du Canada.

