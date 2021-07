VAL-DES-SOURCES, QC, le 16 juill. 2021 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annoncera des investissements visant à soutenir la productivité et la compétitivité du secteur laitier et visitera un transformateur laitier des Cantons-de-l'Est. Isabel Cristina Correa, copropriétaire de Fromages Latino Inc, participera également à l'événement.

Date

Le 19 juillet 2021

Heure

14 h 00 (heure locale)

Coordonnées de participation

Premier arrêt (Annonce - 14 h 00)

Fromagerie Latino Inc. (Rumba)

525 boulevard industriel

Val-des-Sources (anciennement Asbestos)

Québec J1T 0A4

Téléphone : 819-879-9191

Site internet : https://fromagesrumba.com

Deuxième arrêt (Visite des installations - 15 h 30) :

Fromagerie du Presbytère

222 rue Principale

Sainte-Élizabeth de Warwick

Québec J0A 1M0

Téléphone : 819-358-6555

Site internet : www.fromageriedupresbytere.com

Veuillez noter que les directives sanitaires locales relatives à la COVID-19 doivent être respectées en tout temps.

