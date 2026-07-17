Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec renouvellent le Fonds des pêches du Québec avec une enveloppe de 50 millions de dollars sur cinq ans

GASPÉ, QC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le secteur du poisson et des fruits de mer du Canada et du Québec évolue rapidement et doit être en mesure de s'adapter aux réalités changeantes liées aux marchés, à l'environnement et aux technologies. Il est essentiel d'aider ce secteur à innover et à conquérir de nouveaux marchés pour qu'il reste compétitif et résilient à long terme.

Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, et Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ont annoncé le renouvellement du Fonds des pêches du Québec (FPQ) avec une enveloppe de 50 millions de dollars sur cinq ans.

Le FPQ soutient la croissance durable et à long terme du secteur du poisson et des fruits de mer du Québec en valorisant les produits issus de pratiques durables et en renforçant leur notoriété sur le marché. Cet investissement contribuera à stimuler la productivité et la compétitivité, en permettant notamment l'accès à de nouveaux marchés et l'adaptation aux changements écosystémiques. À une époque où il est plus important que jamais d'accéder à de nouveaux marchés et de réduire la dépendance vis-à-vis d'un seul marché, ce soutien aide le secteur à planifier un avenir prospère et durable pour les pêches.

Le Fonds repose sur quatre piliers. Pour être admissibles, les projets doivent s'inscrire dans les domaines suivants :

Innovation - mettre au point de nouveaux produits, procédés, technologies ou équipements qui améliorent la productivité, la compétitivité, la durabilité ou l'accès aux marchés dans le secteur. Infrastructure - adopter, adapter ou installer de nouveaux processus ou équipements ou de nouvelles technologies qui améliorent la productivité, la compétitivité, la durabilité ou l'accès aux marchés dans le secteur. Partenariats scientifiques - améliorer les connaissances ou la capacité d'adaptation face aux changements écosystémiques et à leurs répercussions sur les pêches commerciales. Développement et diversification des marchés - contribuer à élargir l'accès aux marchés et à les diversifier, tant au Canada qu'à l'étranger, en réduisant les répercussions des barrières commerciales tout en stimulant la croissance de la valeur des produits de la mer québécois.

Ce renouvellement s'appuie sur les résultats positifs obtenus depuis le lancement du Fonds et vise à générer des retombées encore plus importantes pour l'ensemble du secteur. Le développement et la diversification des marchés constituent un nouveau pilier de ce renouvellement. Cette mesure répond directement aux attentes exprimées par le secteur : il faut accéder à de nouveaux marchés et réduire la dépendance vis-à-vis d'un seul marché pour assurer la compétitivité et la résilience du secteur des pêches.

Lors de son lancement en 2019, le Fonds des pêches du Québec (FPQ) représentait un investissement de 42,8 millions de dollars sur cinq ans. Il a permis de financer 198 projets qui ont contribué à stimuler l'innovation dans le secteur du poisson et des fruits de mer du Québec, tout en favorisant sa croissance et sa capacité d'adaptation.

Citations

« Le renouvellement du Fonds des pêches du Québec donne aux acteurs du secteur les outils nécessaires pour se développer et accéder à de nouveaux marchés. Il aide les entreprises à vendre leurs produits dans un plus grand nombre d'endroits, et appuie les nouvelles idées ainsi que le renforcement des infrastructures qui leur permettent d'y parvenir. En réunissant les pêcheurs et les scientifiques, le Fonds aide également ces mêmes entreprises à s'adapter et à saisir de nouvelles possibilités. Ces mesures contribuent à assurer un avenir meilleur aux personnes qui pêchent et transforment les produits de la mer au Québec, ainsi qu'aux communautés qui dépendent de la pêche. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches

« Le renouvellement du Fonds des pêches du Québec était attendu par l'industrie, et je suis très heureux que notre gouvernement réponde à l'appel. Les pêches et l'aquaculture jouent un rôle essentiel dans l'économie et le développement de nos régions côtières. Cette entente offrira aux entreprises la prévisibilité dont elles ont besoin pour réaliser leurs projets, améliorer leur productivité et développer de nouveaux marchés. C'est un soutien concret qui favorisera le dynamisme de nos communautés maritimes, tout en contribuant à renforcer notre autonomie alimentaire. »

Donald Martel

Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits en bref

Le financement du programme proviendra à 60 % du gouvernement du Canada et à 40 % du gouvernement du Québec.

Les propositions de projet pourront être soumises à compter du 1er septembre 2026.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources: Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, Région du Québec, [email protected], 418-648-5474