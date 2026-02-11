SHIJIAZHUANG, Chine, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Le 31 janvier 2026, la première station au monde de stockage d'énergie de 400 MWh utilisant des piles de 628 Ah est entrée en service. Dotée de 80 ensembles de systèmes minimalistes intégrés de stockage d'énergie de 5 MWh (« Mr. Giant ») et de 40 ensembles de cabines de conversion d'énergie intégrées, cette station représente un bond en avant crucial dans la technologie des grandes batteries d'EVE Energy, de l'exploration pionnière à la validation à l'échelle du réseau, ce qui consolide les bases d'une croissance de grande qualité.

De la validation au statut de référence : la technologie des grandes batteries démontre sa préparation au réseau

Le succès du projet Ruite New Energy Lingshou de 200 MW/400 MWh démontre que la technologie de grandes batteries de 628 Ah peut soutenir de façon fiable les applications à l'échelle du réseau. Soutenue par l'industrialisation d'EVE Energy, qui a été la première société à annoncer, produire en masse et à déployer cette technologie, la production cumulative a dépassé un million de cellules, confirmant à la fois l'échelle de fabrication et la maturité du produit.

Le système intègre la technologie cellulaire intrinsèquement sûre d'EVE Energy et sa conception minimaliste, utilisant des innovations telles que le processus d'empilage et les séparateurs à haute résistance pour renforcer la sécurité tout en optimisant le coût de stockage actualisé (LCOS), répondant aux exigences fondamentales de sécurité élevée, d'efficacité et de longue durée de vie.

De la coopération à la symbiose : le partenariat de 10 GWh favorise la croissance future

La signature d'un accord stratégique de 10 GWh permet à la collaboration d'EVE Energy avec Guowang Technology de passer de projets uniques à un partenariat symbiotique à long terme, mettant l'accent sur le déploiement à grande échelle et la synergie de l'écosystème.

Principales avancées de l'industrie : accompagner la transition énergétique

Alors que la concurrence passe de l'échelle à la technologie et à la valeur du système, EVE Energy est à la fois un chef de file en tant qu'innovateur et créateur d'écosystèmes. À l'avenir, EVE Energy approfondira les grandes itérations technologiques des batteries et renforcera les capacités mondiales de fabrication, de coopération et de service. Grâce à cette collaboration ouverte, EVE Energy vise à développer des applications de stockage d'énergie éprouvé, soutenant la transition mondiale vers un système énergétique propre et à faibles émissions de carbone.

