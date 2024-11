OTTAWA, ON, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à perfectionner son personnel du secteur numérique afin qu'il puisse offrir aux Canadiens et Canadiennes des programmes et des services numériques exemplaires.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, a annoncé le premier investissement annuel de 4,725 millions de dollars à l'appui du fonds de formation et de perfectionnement de la collectivité des TI.

Le fonds vise à soutenir le développement professionnel de plus de 20 000 spécialistes des TI au sein du gouvernement du Canada (GC) et a été établi dans le cadre de la dernière convention collective conclue avec l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC).

Géré conjointement par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et l'IPFPC, ce fonds soutient les efforts continus visant à doter les spécialistes des TI du gouvernement des compétences et des connaissances numériques les plus récentes. Ce faisant, le fonds contribue à renforcer la capacité de la fonction publique à concevoir, fournir et maintenir des solutions et des services technologiques robustes et centrés sur l'humain.

C'est en appuyant l'expertise et l'excellence de la fonction publique que nous sommes en mesure de fournir des programmes et des services efficaces, modernes et centrés sur les gens à la population canadienne.

Les détails concernant les occasions de formation et de perfectionnement sont disponibles sur la plateforme Talents numériques du GC : Fonds de formation et de perfectionnement de la collectivité de la TI | Talents numériques du GC.

Citations

« Le gouvernement du Canada assure le perfectionnement de ses talents numériques afin d'offrir des services de premier ordre aux Canadiennes et aux Canadiens à l'ère du numérique. Le fonds de formation et de perfectionnement de la collectivité des TI nous aidera à préparer la fonction publique pour l'avenir en renforçant l'expertise technique à l'interne. Ainsi, nous pourrons continuer à offrir aux Canadiennes et aux Canadiens les services numériques fiables et de grande qualité qu'ils méritent. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports

« Ce fonds est une avancée positive dans la reconnaissance et le soutien du développement de carrière des professionnel•les des TI qui sont l'épine dorsale de la présence numérique de notre gouvernement fédéral. Cet investissement permet non seulement d'élargir les possibilités de développement des compétences pour nos membres, mais aussi de réduire la dépendance du gouvernement à l'égard de la sous-traitance. En renforçant l'expertise interne, nous pouvons préserver les connaissances institutionnelles essentielles, réduire la dépendance à l'égard des consultant•es en TI et garantir les services rentables et de haute qualité auxquels s'attendent les contribuables. »

- Jennifer Carr, présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)

Les faits en bref

Le fonds de formation et de perfectionnement de la collectivité des TI a été lancé en 2024 dans le cadre de la dernière convention collective du groupe IT conclue avec l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC).

(IPFPC). Un montant total de 4,725 millions de dollars sera fourni chaque année, à compter du 1er avril 2024, pour la durée de la convention collective actuelle du groupe IT, afin de permettre d'investir de manière significative dans la croissance professionnelle et l'amélioration des compétences de l'effectif numérique du GC à l'échelle organisationnelle, qui compte actuellement plus de 20 000 fonctionnaires.

La Stratégie en matière de talents numériques du gouvernement du Canada soutient le perfectionnement de nouvelles compétences numériques, le recrutement et le maintien en poste, y compris les sources de talents inexploitées et sous-représentées, afin de répondre aux besoins actuels et prévus de la collectivité numérique.

soutient le perfectionnement de nouvelles compétences numériques, le recrutement et le maintien en poste, y compris les sources de talents inexploitées et sous-représentées, afin de répondre aux besoins actuels et prévus de la collectivité numérique. La Stratégie en matière de talents numériques du gouvernement du Canada appuie plusieurs stratégies du gouvernement du Canada : la Stratégie d'hébergement d'applications, la Stratégie relative aux données pour la fonction publique fédérale et la Stratégie intégrée de cybersécurité du gouvernement du Canada .

appuie plusieurs stratégies du gouvernement du : la Stratégie d'hébergement d'applications, la Stratégie relative aux données pour la fonction publique fédérale et la Stratégie intégrée de cybersécurité du gouvernement du . En janvier 2024, le gouvernement a lancé la nouvelle plateforme Talents numériques du GC, qui sert de carrefour central permettant de relier les fonctionnaires, à l'interne et à l'externe, à un large éventail de rôles numériques et technologiques dans l'ensemble du gouvernement. La plateforme compte environ 850 candidats et candidates, des personnes préqualifiées prêtes à être associées à des occasions numériques au sein de la fonction publique fédérale. De nouvelles offres d'emploi sont publiées régulièrement.

Liens connexes

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : https://www.facebook.com/SCTCanada

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources (médias): Myah Tomasi, Attachée de presse, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor, [email protected], 343-543-7210; Johanne Fillion, Institut professionnel de la fonction publique du Canada, Agente de communications, 613-883-4900, [email protected]; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]