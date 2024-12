OTTAWA, ON, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Une économie saine dépend d'une forte productivité, qui se traduit par une croissance plus rapide, davantage d'emplois et des salaires plus élevés. En août, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de créer un groupe de travail chargé d'examiner la productivité dans la fonction publique fédérale et d'éclairer le plan économique du gouvernement.

L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui la composition du Groupe de travail du gouvernement sur la productivité de la fonction publique. Les membres du groupe représentent plusieurs secteurs, notamment la fonction publique, les syndicats, les universités et la technologie.

Le groupe de travail, qui tiendra sa première réunion le 11 décembre 2024, identifiera les possibilités de faire progresser la capacité de la fonction publique à être innovante, flexible et efficace dans la prestation de programmes et de services aux Canadiens et Canadiennes et le soutien aux entreprises. Coprésidé par la présidente du Conseil du Trésor et le secrétaire du Conseil du Trésor, le groupe de travail produira un rapport sur ses travaux d'ici mars 2025.

Parallèlement aux efforts récents visant à réorienter 15,8 milliards de dollars de dépenses vers les priorités les plus importantes de la population canadienne, les conclusions de ce groupe de travail feront en sorte que le gouvernement continue d'apporter de la valeur et des résultats aux Canadiens et Canadiennes de la manière la plus efficace qui soit. En augmentant la productivité dans la fonction publique, le gouvernement du Canada améliore les programmes et les services dont dépendent les citoyens et citoyennes et contribue à la croissance de l'économie.

Citation

« Le secteur public représentant près de 40 % du PIB du Canada, il est essentiel d'examiner le rôle de la fonction publique fédérale dans le renforcement de la productivité du pays. Ce groupe de travail nous aidera à trouver des solutions en matière de productivité qui amélioreront la prestation de services, soutiendront les Canadiens et Canadiennes et les entreprises, et aideront à renforcer notre économie. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports

Les faits en bref

Le 27 août 2024, la ministre Anand et l'honorable Dominic LeBlanc , ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, ont annoncé la création du groupe de travail chargé d'examiner la productivité et d'éclairer le plan économique du gouvernement.





. Le groupe de travail entreprendra ses travaux dans le cadre d'une série de réunions qui se tiendront pendant l'hiver 2025. Il bénéficiera du soutien du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada .

