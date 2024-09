ST. JOHN'S, NL, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, a lancé des consultations publiques sur la première stratégie canadienne en matière d'intelligence artificielle (IA) pour la fonction publique fédérale. La prochaine étape du processus de consultation publique permettra de recueillir les points de vue des Canadiennes et Canadiens de partout au pays sur la façon dont l'intelligence artificielle devrait ou ne devrait pas être utilisée au sein du gouvernement fédéral.

L'annonce a eu lieu lors de la réunion annuelle des ministres du gouvernement numérique du gouvernement fédéral canadien, ainsi que des gouvernements provinciaux et territoriaux, au colloque sur la confiance numérique et la cybersécurité. Le colloque réunit des leaders du gouvernement numérique pour collaborer à des initiatives de transformation numérique partout au Canada, y compris l'avancement de la cybersécurité, de la confiance numérique et de l'utilisation responsable de l'IA.

Les consultations sur la stratégie ont commencé en mai 2024 lors d'une table ronde avec des spécialistes et des leaders du milieu universitaire et des secteurs public et privé de partout au Canada. Des consultations ont déjà eu lieu avec des personnes représentant le milieu universitaire, les agents négociateurs, la société civile, la fonction publique, les communautés autochtones et l'industrie. Jusqu'à présent, les commentaires reçus confirment que la stratégie doit être axée sur l'être humain, collaborative, fiable et prête à être adoptée de façon sécuritaire, sécurisée et réussie dans l'ensemble du gouvernement.

Une fois élaborée, la stratégie harmonisera et accélérera l'adoption responsable de l'IA dans l'ensemble de la fonction publique fédérale. Elle décrira comment le gouvernement du Canada intégrera l'IA dans ses technologies et ses activités pour améliorer la productivité des fonctionnaires, renforcer nos capacités en sciences et en recherche, et offrir de meilleurs services numériques à la population canadienne.

Des événements comme ce colloque sont essentiels pour tirer parti des avancées numériques au Canada, assurer une prestation de services améliorée et uniforme aux Canadiennes et Canadiens, et trouver des solutions aux défis qui touchent les divers paliers de gouvernement, y compris l'utilisation responsable de l'IA.

Citation

« L'intelligence artificielle (IA) recèle un immense potentiel pour transformer la manière dont le gouvernement fédéral fournit des services à la population canadienne. Grâce à ce processus de consultation publique, nous recueillons divers points de vue provenant de partout au pays afin de nous assurer que l'IA est déployée d'une manière responsable, inclusive et axée sur l'être humain. En élaborant la première stratégie canadienne en matière d'IA pour la fonction publique, nous jetons les bases nécessaires à des activités gouvernementales innovantes, efficaces et fiables qui répondent aux besoins en constante évolution des Canadiennes et Canadiens. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor



Faits en bref

Le 24 avril 2024, la présidente du Conseil du Trésor a annoncé le lancement de cette stratégie, qui est appuyée par des investissements de 2,4 milliards de dollars dans l'IA annoncés dans le budget fédéral de 2024.

La consultation publique sera affichée sur Canada.ca et se déroulera du 16 septembre au 31 octobre 2024.

La Stratégie en matière d'IA du GC devrait être publiée sur Canada.ca au printemps 2025.

