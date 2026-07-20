La ministre Alty souligne l'augmentation de l'Allocation canadienne pour enfants pour les familles des Territoires du Nord-Ouest

Amélioration du soutien non imposable au profit de près de 4 500 familles dans les Territoires du Nord-Ouest à compter du 20 juillet 2026

YELLOWKNIFE, NT, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada allège la charge financière des familles en augmentant l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). L'ACE est un paiement mensuel non imposable visant à les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants.

Aujourd'hui, au nom de la secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey, la ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Rebecca Alty, a souligné l'augmentation de l'aide financière non imposable que les familles dans les Territoires du Nord-Ouest reçoivent en 2026-2027 grâce à ce programme.

À compter de ce mois-ci, grâce à l'Allocation, une famille pourra recevoir jusqu'à 8 157 $ pour chaque enfant âgé de moins de 6 ans et jusqu'à 6 883 $ pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans. Il s'agit d'une augmentation allant jusqu'à 160 $ par enfant de moins de 6 ans et allant jusqu'à 135 $ par enfant de 6 à 17 ans comparativement à l'année précédente, ce qui permet d'aider les familles à gérer les dépenses quotidiennes, comme l'épicerie, l'habillement et les services de garde d'enfants. Rien dans les Territoires du Nord-Ouest, les montants versés au titre de l'Allocation s'élèvent à un total dépassant les 37 millions de dollars, au profit d'environ 4 500 familles chaque année. Cela vient réduire les pressions financières qui s'exercent sur elles et contribue à la stabilité financière des ménages de partout dans les Territoires du Nord-Ouest.

Aujourd'hui, à l'échelle nationale, l'Allocation vient en aide à environ 3,6 millions de familles s'occupant de 6 millions d'enfants. Elle permet de verser chaque année environ 30 milliards de dollars non imposables aux familles canadiennes. L'Allocation a contribué à sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté et a remis davantage d'argent directement dans les poches des parents qui en avaient le plus besoin.

Citations

« Rendre la vie plus abordable pour les familles afin que les enfants aient toutes les chances d'apprendre, de grandir et d'atteindre leur plein potentiel est un élément essentiel de l'engagement de notre gouvernement à bâtir des communautés plus fortes et un Canada plus prospère. En augmentant l'Allocation canadienne pour enfants, nous mettons plus d'argent dans les poches des parents des Territoires du Nord-Ouest pour les aider à payer l'épicerie, les fournitures scolaires et d'autres produits de première nécessité. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« À partir de lundi, l'Allocation canadienne pour enfants augmentera pour 3,5 millions de familles canadiennes. Cette augmentation du montant mensuel permettra de couvrir des dépenses quotidiennes, comme les fournitures scolaires, les vêtements et l'épicerie. En investissant dans les enfants, nous investissons dans notre avenir et contribuons à bâtir un Canada fort. »

L'honorable Anna Gainey

La secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse)

Faits en bref

L'Allocation canadienne pour enfants est un versement mensuel non imposable fondé sur le revenu de l'année précédente. Elle offre de l'aide aux familles à revenu faible ou moyen ayant des enfants afin de les aider à assumer les dépenses associées à l'éducation des enfants.

Le montant reçu au titre de l'Allocation dépend de plusieurs facteurs clés, notamment le nombre d'enfants et leur âge, ainsi que le revenu familial net rajusté de l'année précédente. Par exemple, une famille avec un enfant de 5 ans et un autre de 9 ans, dont le revenu net familial ajusté est de 65 000 dollars, recevra environ 11 430 $ en 2026-2027. Cela représente près de 400 dollars de plus que ce qu'elle aurait reçu en 2025-2026.

L'Allocation est conçue pour être ajustable en fonction du coût de la vie. Elle est indexée à l'inflation depuis 2018, ce qui garantit aux familles qu'elles pourront compter sur un soutien prévisible qui ira en augmentant.

L'indexation annuelle prend effet le 1 er juillet de manière à coïncider avec le début de l'année du programme pour ce qui est des paiements, c'est-à-dire du 1 er juillet au 30 juin de chaque année.

juillet de manière à coïncider avec le début de l'année du programme pour ce qui est des paiements, c'est-à-dire du 1 juillet au 30 juin de chaque année. De nombreuses études et rapports de recherche ont révélé les retombées suivantes associées à l'Allocation : Elle a aidé les mères monoparentales à faible revenu à joindre les deux bouts; 85 % des répondantes ont indiqué qu'elles connaîtraient beaucoup de difficultés sans l'Allocation. Elle a aidé les familles à faible revenu à consacrer plus d'argent aux nécessités (en anglais seulement), comme la nourriture, le logement et les vêtements pour les enfants. Elle a réduit le taux d'insécurité alimentaire grave (en anglais seulement) d'un tiers chez les familles à faible revenu.



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SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec: Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Aaron Rosenbaum, Conseiller, Communications numériques et opérations, Cabinet de la secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]