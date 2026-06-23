/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Chartrand visitera la Première Nation de Long Plain pour souligner les avancées réalisées en matière d'eau potable/

LONG PLAIN, MB, le 19 juin 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, au nom de l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, soulignera les avancées importantes en matière d'amélioration à l'accès à l'eau potable pour cinq Premières Nations au Manitoba. Un point de presse suivra.

Date : Le mardi 23 juin 2026

Heure : 9 h 15 (HC)

Lieu :

145, Yellowquill Trail South

Long Plain

Manitoba

R0H 0G0

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SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Maximilian Lee, Cabinet de l'honorable Rebecca Chartrand, Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]