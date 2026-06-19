AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Chartrand visitera la Première Nation de Long Plain pour souligner les avancées réalisées en matière d'eau potable

AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Chartrand visitera la Première Nation de Long Plain pour souligner les avancées réalisées en matière d'eau potableEnglish
Nouvelles fournies parRelations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
19 juin, 2026, 15:18 ET
LONG PLAIN, MB, le 19 juin 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, au nom de l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, soulignera les avancées importantes en matière d'amélioration à l'accès à l'eau potable pour cinq Premières Nations au Manitoba. Un point de presse suivra.
Date : Le mardi 23 juin 2026
Heure : 9 h 15 (HC)
Lieu :
145, Yellowquill Trail South
Long Plain
Manitoba
R0H 0G0
Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de RCAANC, à [email protected], pour confirmer leur présence à l'événement.
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SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Pour plus de renseignements : Maximilian Lee, Cabinet de l'honorable Rebecca Chartrand, Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]
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