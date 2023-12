MIAWPUKEK MI'KAMAWEY MAWI'OMI, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DES MI'KMA'KI, NL, le 20 déc. 2023 /CNW/ - La Miawpukek First Nation entreprend d'importants travaux de modernisation de son système d'approvisionnement en eau afin d'assurer un accès durable à de l'eau potable salubre et propre dans la communauté. L'installation de pompes de surpression et la modernisation de l'usine de traitement de l'eau permettront d'assurer une pression d'eau suffisante dans toute la communauté.

Située à l'embouchure de la rivière Conne, sur la côte sud de Terre-Neuve, la communauté micmaque commencera immédiatement les travaux de conception, avec le soutien de Services aux Autochtones Canada.

Le projet vise à fournir une solution à long terme pour répondre aux besoins permanents en eau de la communauté et à fournir une base stable pour des initiatives essentielles en matière de logement. De plus, le projet vient répondre à l'avis de précaution à long terme concernant la qualité de l'eau potable, en vigueur depuis le 20 décembre 2023. Cet avis est dû à une faible pression d'eau dans le réseau de distribution, qui touche 35 résidences de la réserve.

Citations

« Le Conseil et moi-même, ainsi que la communauté, sommes impatients de voir ce projet démarrer. Nous avons un besoin urgent de logements et l'impossibilité de pomper l'eau dans les logements actuels cause des problèmes aux familles qui doivent emménager dans ces logements. Le fait d'accélérer le règlement de la question de l'eau aidera la communauté à aller de l'avant et à fournir davantage de logements. Cela contribuera également à atténuer considérablement la crise du logement dans notre communauté. »

Chef Misel Joe

Miawpukek First Nation

« Le travail essentiel du chef Misel Joe, des chefs de projet et de tous les membres de la Miawpukek First Nation pour améliorer leur système d'approvisionnement en eau garantira une eau potable sûre et propre à toute la communauté pour des années à venir. Un système d'approvisionnement en eau fiable et à l'épreuve du temps changera concrètement la vie des gens et permettra de créer un certain nombre de nouvelles possibilités pour la communauté. Nous sommes aux côtés de la communauté depuis que les problèmes liés au système d'approvisionnement en eau sont survenus et nous resterons à ses côtés aussi longtemps qu'il le faudra pour résoudre ces problèmes. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Miawpukek First Nation (Miawpukek Mi'kamawey Mawi'omi) est une communauté micmaque située à l'embouchure de la rivière Conne, sur la côte sud de Terre-Neuve, qui compte une population totale d'environ 3 100 membres, dont 836 vivent dans la réserve.

Un avis d'ébullition de l'eau a été émis pour le système public d'approvisionnement en eau de la rivière Conne le 20 décembre 2022, en raison de la faible pression de l'eau, et est devenu un avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable le 20 décembre 2023, après avoir été en vigueur pendant 12 mois.

