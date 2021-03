« Il s'agit d'une victoire historique pour Mazda et nous sommes honorés d'être les premiers à franchir ces étapes avec l'AJAC, a déclaré David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada. La Mazda3 a toujours été un modèle phare de notre gamme, elle reflète notre philosophie et les forces de la marque, et ce prix montre une fois de plus que notre engagement envers la conception et la fabrication de voitures de la plus grande qualité porte ses fruits. »

La Mazda3 de quatrième génération a été redessinée pour 2019, révélant un nouveau niveau de raffinement et de savoir-faire au sein du segment des voitures compactes; elle a gagné rapidement la faveur des fans et des médias. La Mazda3 a remporté le grand prix de la voiture canadienne de l'année de l'AJAC en 2020, la première année où elle était admissible. La Mazda3 2021 est offerte en version berline ou à hayon (Mazda3 Sport) avec, au choix, un moteur atmosphérique Skyactiv-G de 2,0 L ou 2,5 L, ou un moteur de 2,5 L turbocompressé et une boîte manuelle Skyactiv à 6 rapports (sur certains modèles) ou une boîte automatique. Le PDSF de la Mazda3 GX d'entrée de gamme débute à 20 500 $[1]. Les modèles GS et GT sont livrables avec le système de traction intégrale prédictif i-Activ de Mazda, à partir de 26 500 $[1].

Avec le lancement récent de la Mazda3 turbo 2021, Mazda ajoute beaucoup d'attrait à un modèle qui offre déjà de multiples styles de carrosserie, plusieurs options de moteur et de transmission destinés à satisfaire tous les conducteurs, et beaucoup de fonctionnalités à chaque niveau d'équipement.

Au sommet de la gamme, la Mazda3 GT turbo s'élève au-dessus des options courantes du segment, et offre une nouvelle alternative aux amateurs en quête d'une expérience de conduite haut de gamme. Combinant un couple réactif à la demande à n'importe quelle vitesse, la traction intégrale i-Activ qui procure une confiance supplémentaire dans n'importe quelle situation de conduite, et une technologie avancée, la Mazda3 turbo offre une conduite raffinée, mais exaltante, et les journalistes de l'AJAC semblent être d'accord là-dessus.

« Les membres de l'AJAC continuent de considérer la Mazda3 de quatrième génération comme digne de reconnaissance en lui décernant la plus haute distinction de notre association pour une deuxième année consécutive, a déclaré Stephanie Wallcraft, présidente de l'AJAC. Il est tout à fait opportun de voir l'histoire s'écrire avec cette réalisation record dans les prix de la Voiture canadienne de l'année, alors que l'AJAC célébrera son 40e anniversaire en 2021. »

Dans la catégorie des voitures intermédiaires 2021, les journalistes de l'AJAC ont donné à la Mazda3 les meilleures notes dans un certain nombre de domaines : Style/apparence, qualité, position du conducteur et ergonomie, bruits/vibrations/confort (NVH), performances, dynamique du véhicule et sécurité. Elle a également reçu la meilleure note pour la valeur subjective parmi toutes les voitures du segment.

Avec cette victoire, les quatre générations de la Mazda3 ont été reconnues par l'AJAC, ayant déjà remporté le titre de Voiture canadienne de l'année en 2004 et 2020, ainsi que les prix de sa catégorie en 2004, 2007, 2010, 2013, 2014, 2018 et 2020.

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) est une association composée de journalistes, de rédacteurs et de photographes professionnels ainsi que d'autres membres dont le travail se concentre sur l'automobile et l'industrie automobile canadienne. Ensemble, nos principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme du journalisme automobile au pays ainsi que de garantir aux consommateurs canadiens des reportages factuels et éthiques sur l'automobile et les enjeux qui y sont liés. Cet objectif est atteint grâce au travail de nos membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules de l'AJAC, aux prix de la voiture et du véhicule utilitaire canadiens de l'année (CCOTY et CUVOTY), aux prix de l'innovation et à ÉcoRun.

Mazda Canada inc.

Mazda Canada Inc. est responsable des ventes et du marketing, du service à la clientèle et du soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Basée à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada dispose d'un réseau national de 163 concessionnaires. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Mazda Canada destiné aux médias à l'adresse fr.media.mazda.ca .

[1] Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 850 $, les taxes, l'enregisrement et autres frais. Les concessionnaires fixent les prix de vente réels.

