La Mazda3 remporte le prix de la Meilleure petite voiture canadienne 2020 de l'AJAC

« Mazda poursuit sa série de victoires dans la catégorie de Voiture canadienne de l'année en remportant le trophée de la Meilleure petite voiture canadienne de l'année 2020, a déclaré Stephanie Wallcraft, présidente de l'AJAC. Les membres de l'AJAC constituent le plus important rassemblement de journalistes experts en matière d'automobile au pays, et leurs essais rigoureux se déroulent sur les routes et dans les conditions météorologiques que l'on peut retrouver d'un océan à l'autre. Il s'agit d'une grande réalisation pour la Mazda3, qui s'élève au premier rang après de longs mois d'évaluation impartiale par nos membres. »

Ce n'est pas la première fois que la Mazda3 reçoit un prix de l'AJAC. Elle a déjà gagné le trophée de sa catégorie cinq fois auparavant, le plus récent lui ayant été remis en 2018. Cette année, les autres finalistes dans la catégorie des petites voitures étaient la Kia Forte et Forte5, ainsi que la Kia Soul. Mazda était aussi présente parmi les finalistes dans la catégorie du Meilleur utilitaire intermédiaire, avec le CX-5, et dans celle du Meilleur utilitaire grand format, avec le CX-9. Ces deux VUS ont d'ailleurs remporté la première place dans leurs catégories respectives pendant deux années consécutives.

La toute nouvelle Mazda3 a été entièrement redessinée pour l'année modèle 2019, et la quatrième génération de cette voiture compacte primée a été lancée sur le marché canadien il y a exactement un an lors du Salon international de l'auto de Montréal. La Mazda3 2019 a été la première voiture de nouvelle génération de produits Mazda, et elle est suivie aujourd'hui par le tout premier CX-30, qui est présenté pour la première fois en sol canadien dans le cadre du Salon. Grâce à une nouvelle interprétation mûrie de la philosophie de design Kodo, à l'architecture de véhicule Skyactiv axée sur l'être humain et à la plus récente gamme de moteurs Skyactiv qui permettent une maîtrise intuitive du véhicule peu importe les circonstances, la nouvelle Mazda3 bénéficie d'un niveau de raffinement supérieur et d'un contenu haut de gamme qui viennent encore rehausser la voiture compacte la plus vendue de Mazda. Le lancement de la Mazda3 a eu lieu sous les éloges de la presse et des consommateurs à l'échelle du pays; celle-ci s'est également vu décerner plus tôt cette année une succession de distinctions avant ce dernier prix qui lui permet d'accéder au classement de finaliste pour Voiture canadienne de l'année 2020 de l'AJAC.

Offerte à partir d'un PDSF de 18 000 $, et livrable avec la transmission intégrale i-Activ pour la première fois de son histoire, la Mazda3 offre aux Canadiens encore plus de raisons d'aimer cette voiture compacte repensée. La transmission intégrale i-Activ évoluée de Mazda est désormais équipée de la fonction de « détection de charge verticale aux quatre roues » et fonctionne en parfaite harmonie avec le système de contrôle vectoriel de force g Plus (GVC Plus) pour contrôler la répartition du couple entre les roues avant et les roues arrière. C'est ainsi que le véhicule est pleinement en mesure de répondre fidèlement aux sollicitations du conducteur, quelles que soient les conditions de conduite. La transmission intégrale i‑Activ réduit aussi les pertes mécaniques globales d'environ 60 % comparativement au modèle précédent et contribue à une meilleure économie de carburant. Lorsque le véhicule est équipé de la transmission intégrale, le moteur Skyactiv-G de 2,5 L est également doté de la technologie de désactivation des cylindres.

« Je suis extrêmement fier que les membres de l'AJAC aient reconnu les importants efforts que nos concepteurs et ingénieurs ont déployés, eux qui travaillent sans relâche pour s'assurer que tous nos produits, y compris la nouvelle Mazda3, soient conçus en parfaite harmonie avec les sensibilités humaines, arborent un design qui plaît à l'œil, et soient dotés de la dynamique de conduite qui fait la renommée de Mazda, a remarqué David Klan, président de Mazda Canada. L'ajout de la transmission intégrale à la Mazda3 démontre que nous continuons d'écouter les consommateurs pour veiller à leur offrir précisément ce dont ils ont besoin pour faire face aux conditions uniques de l'environnement canadien. »

Le programme de prix remis par l'AJAC pour la Voiture canadienne de l'année et le Véhicule utilitaire canadien de l'année décerne certaines des distinctions les plus convoitées de l'industrie automobile canadienne et reflète le point de vue des plus grands experts canadiens de l'industrie automobile. Les véhicules sont évalués selon un large éventail de qualités objectives et subjectives, ce qui signifie que le choix du gagnant n'est pas fondé sur un facteur unique. Le véhicule doit plutôt se démarquer par sa qualité, son rapport qualité-prix, son confort, l'économie de carburant, et plusieurs autres facteurs essentiels aux yeux des consommateurs canadiens.

Mazda Canada inc.

