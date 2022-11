RICHMOND HILL, ON, le 10 nov. 2022 /CNW/ - L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a annoncé aujourd'hui que la Mazda3 et la Mazda3 Sport de 2023 ont obtenu la meilleure performance et qu'elles ont été les seules parmi 11 petites voitures à obtenir la cote la plus élevée, soit « Bon », lors d'un nouvel essai de choc latéral plus rigoureux. L'IIHS a mis à jour l'essai de choc latéral pour tester des collisions plus graves. Afin de simuler le véhicule percutant, une barrière plus lourde se déplaçant à une plus grande vitesse a été utilisée.

2023 Mazda3 and Mazda3 Sport Turbo (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

L'an dernier, le Mazda CX-5 de 2017-22 était le seul véhicule parmi 20 petits VUS à obtenir la cote « Bon » dans le même essai. Et plus tôt cette année, le Mazda CX-9 2017-22 a également obtenu la meilleure note, « Bon », se distinguant comme l'un des deux seuls VUS de taille moyenne à avoir obtenu la cote « Bon » dans chaque catégorie de l'essai.

« Nous sommes fiers d'ajouter la Mazda3 à la liste des véhicules les plus performants de Mazda sur le plan de la sécurité et des impacts latéraux, a déclaré Jennifer Morrison, gestionnaire de la conformité, de la planification et du développement de la sécurité des véhicules à Mazda. C'est plus difficile pour un véhicule de cette taille. Nous avons tiré des leçons des CX-5 et CX-9 pour offrir un niveau égal de protection des passagers dans notre petite voiture, la Mazda3. »

À partir de l'année modèle 2023, le Mazda3 est équipé de coussins gonflables latéraux arrière, de dispositifs de prétension de ceintures de sécurité et de limiteurs de charge de ceintures de sécurité. Le tout a été conçu pour aider à réduire les blessures des passagers en cas d'accident.

Mazda est fière d'ajouter cette réalisation à sa liste de distinctions décernées par l'IIHS, comprenant d'ailleurs tous les véhicules Mazda mis à l'essai qui ont remporté le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ de l'IIHS en 2022, le plus prestigieux en matière de sécurité. Les modèles équipés d'une technologie en option de prévention des collisions frontales, tels que Mazda3, Mazda3 Sport et CX-30, ont tous obtenu la désignation de sécurité la plus élevée offerte par l'IIHS. Les CX-5 et CX-9 et le tout nouveau CX-50 reçoivent également le prix le plus prestigieux de l'Institut pour l'équipement standard.

L'IIHS est un organisme indépendant et non gouvernemental, spécialisé en tests de sécurité et financé par l'industrie de l'assurance. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.iihs.org/ratings/top-safety-picks.

