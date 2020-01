La Mazda MX-5 2020 : conçue pour être conduite

Toutes les MX-5 sont équipées d'un moteur de 2 litres Skyactiv-G développant 181 chevaux à 7 000 tr/min et un couple de 151 lb-pi à 4 000 tr/min. Ce groupe motopropulseur peut être jumelé à une transmission manuelle à six vitesses Skyactiv-MT ou à une transmission automatique à six vitesses Skyactiv-Drive. Le moteur de la MX-5, associé à sa légèreté et à sa dynamique de conduite agile, offre un rapport puissance-poids exceptionnel qui suscite une joie pure sur presque toutes les routes.

La MX-5 GS est peut-être la Miata à toit souple de quatrième génération la plus simple, mais elle est loin d'être basique. Ce cabriolet magnifiquement conçu est équipé de plusieurs composants légers qui lui confèrent une maniabilité, une dynamique et une sensation de conduite exceptionnelles lorsque le caoutchouc touche la route. Pour 2020, la MX-5 GS s'offre des roues en alliage métallique noir de 17 pouces, ainsi qu'un volant, un pommeau de levier de vitesses et une poignée du frein manuel gainés de cuir de série. S'harmonisant au parcours de la marque vers le haut de gamme, la MX-5 est livrée avec un badge Mazda, des polices et une conception de télécommande mis à jour. Sa conception sportive épurée est assortie d'un toit souple en tissu noir, de deux pots d'échappement, de phares et feux arrière à éclairage DEL. Les commodités de l'habitacle comprennent le système d'infodivertissement Mazda ConnectMC avec écran tactile couleur de sept pouces, CarPlayMC d'Apple et Android AutoMC, un système audio AM/FM à six haut-parleurs, y compris les haut-parleurs du côté du conducteur, les commandes Bluetooth d'appel mains libres et de jumelage audio, un volant inclinable et télescopique, une caméra de recul, un porte-gobelet amovible, une double entrée audio USB, un démarrage à bouton-poussoir, des essuie-glaces avec détecteur de pluie, et des phares automatiques (marche/arrêt), parmi les caractéristiques essentielles plus standard. Les caractéristiques de sécurité standard de la MX-5 GS comprennent le système avancé de surveillance des angles morts (ABSM), le dispositif d'alerte de trafic transversal arrière (RCTA), le système intelligent d'aide au freinage en ville (SCBS), le système d'avertissement de sortie de voie (LDWS) et le système de commande des feux de route (HBC).

En plus du MX-5 GS, les adeptes ont le choix entre l'option de la MX-5 GS-P axée sur le sport avec son offre du groupe sport, ou la luxueuse MX-5 GT selon ce qui convient à leur style de vie et à leurs intérêts. La MX-5 GS-P et la MX-5 GT sont toutes les deux offertes en version toit souple ainsi qu'en configuration RF (décapotable carénée). Le toit de la MX-5 RF s'ouvre ou se ferme en 13 secondes, offrant à la fois l'aspect et la sensation d'un coupé sportif et d'un cabriolet emblématique. Les MX-5 GS-P et MX-5 GT sont maintenant disponibles dans la nouvelle couleur extérieure gris polymétal de Mazda.

Lorsqu'elle est équipée de la transmission manuelle Skyactiv-MT, la version GS-P comprend un différentiel à glissement limité, des amortisseurs Bilstein, des renforts de support d'amortisseurs avant et une suspension adaptée au sport. Cette version comprend toutes les caractéristiques de sécurité i-Activsense de la MX-5 GS et améliore l'expérience de conduite grâce à un système audio à neuf haut-parleurs de BoseMD y compris des haut-parleurs pour passagers et des feux de position diurnes à DEL. La MX-5 GS-P est équipée de sièges chauffants en tissu noir bordés de surpiqûres grises, de roues en alliage d'aluminium de 17 po, de rétroviseurs extérieurs chauffants et d'un pare-brise à isolation acoustique.

Pour les modèles MX-5 GS-P avec transmission manuelle uniquement, Mazda offre un groupe sport qui permet d'ajouter encore un peu plus de plaisir au cabriolet agile. Ce groupe comprend des freins avant Brembo, des étriers de frein avant et arrière rouges, des jantes BBSMD forgées de 17 po (fini foncé), des sièges sport chauffants RecaroMD, avec finis en cuir Nappa et une garniture AlcantaraMD.

Nouveau pour 2020, les modèles MX-5 GT sont disponibles avec un toit souple en tissu gris, et un intérieur en cuir Nappa rouge est également offert pour ces modèles. Le toit souple en tissu noir est offert de série pour toutes les versions, et le modèle GT est également proposé avec un toit souple en tissu brun en option. En plus des caractéristiques de la MX-5 GS-P, d'autres nouveautés comprennent le noir avec les seuils de portières en acier inoxydable ainsi que les services Traffic Plus et Travel LinkMD de SiriusXMMD avec abonnement d'essai gratuit de cinq ans. Contrairement à la MX-5 GS-P, ce modèle MX-5 raffiné est doté de sièges chauffants avec bordures en cuir et surpiqûres grises, d'un système de navigation Mazda, de jantes de 17 po en alliage métallique, d'un régulateur automatique de la température, d'un rétroviseur latéral du conducteur à atténuation automatique, d'un rétroviseur à atténuation automatique avec HomelinkMD et d'un écran couleur multifonctions de 4,6 po intégré au tableau de bord. Le système d'identification des panneaux de signalisation et le système d'éclairage avant adaptatif comptent parmi les dispositifs de sécurité supplémentaires dans cette version.

La MX-5 RF GT offre d'autres choix pour rehausser l'expérience, y compris le groupe exclusif et le groupe grand sport. Le groupe exclusif est équipé d'un toit rigide contrastant noir piano[2] et de sièges en cuir Nappa rouge avec surpiqûres grises. Le groupe grand sport est l'expression par excellence de la MX-5 moderne, la rehaussant en incluant, en plus du même équipement que le groupe exclusif, des freins avant BremboMD, des étriers avant et arrière rouges, des jantes BBSMD forgées de 17 po et des rétroviseurs extérieurs électriques noir piano.

Mazda maintient son engagement à l'égard d'une dynamique de conduite captivante tout en offrant la nouvelle génération de commodités de qualité supérieure et de conception saisissante.

PDSF[3] DES MAZDA MX-5 2020 :

VERSION PDSF GS 33 100 $ GS-P 37 100 $ GT 40 150 $

OPTIONS MX-5 DISPONIBLE SUR PDSF Boîte automatique à 6 vitesses Tous les modèles 0 $ Groupe sport (transmission manuelle seulement) GS-P 4 400 $ Cuir rouge (non disponible avec le toit brun) GT 400 $ Toit décapotable brun (offert en cuir noir ou havane seulement) GT 400 $ Toit décapotable gris (offert en cuir noir ou rouge seulement) GT 400 $

VERSION PDSF GS-P 40 100 $ GT 43 150 $

OPTIONS MX-5 RF DISPONIBLE SUR PDSF Boîte automatique à 6 vitesses Tous les modèles 0 $ Groupe sport (transmission manuelle seulement) GS-P 4 400 $ Groupe exclusif GT 900 $ Groupe grand sport (transmission manuelle seulement) GT 3 600 $

OPTIONS DE COULEUR HAUT DE GAMME :

Gris polymétal métallisé GS-P, GT 200 $ Blanc neige nacré Tous les modèles 200 $ Gris mécanique métallisé Tous les modèles 300 $ Rouge cristal vibrant métallique Tous les modèles 450 $

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 164 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web des médias de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

[1] Le PDSF n'inclut pas la somme de 1 850 $ au titre des frais de manutention et de transport, les taxes, les titres et les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

[2] Si la couleur extérieure est mica noir de jais, le toit noir piano est remplacé par un toit mica noir de jais.

