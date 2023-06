« OREO adore créer de nouvelles façons pour nos fans de partager leur joie et nous sommes fiers de vous annoncer notre nouveau partenariat avec la franchise emblématique de Super Mario, a déclaré Lexie Lubov, gestionnaire adjointe de la marque OREO. OREO et Super Mario ont des communautés d'adeptes similaires, ce qui fait de cette collaboration un choix naturel et nous sommes ravis d'offrir ce nouveau produit aux Canadiennes et Canadiens. »

Les biscuits OREO x Super Mario en série limitée comprennent 16 motifs en relief uniques représentant les personnages et les améliorations de Super Mario, notamment les héros emblématiques, Mario et Luigi, une super étoile, et des ennemis comme un Goomba et Bowser Jr. Chaque emballage offre aux fans une nouvelle aventure qui leur permet de découvrir quelques-uns des 16 motifs Super Mario.

Pour ajouter à ce partenariat ludique, la Princesse Peach a disparu et OREO demande aux super fans de participer à un défi social pour empêcher Bowser de conquérir son château! Voici ce qu'il faut faire : faites tenir des biscuits en équilibre sur le bord d'un verre de lait en empilant autant de biscuits à l'effigie des héros que possible sur un biscuit de Bowser, jusqu'à ce qu'il soit vaincu (c'est-à-dire que les biscuits tombent dans le lait). Partagez une vidéo de cette délicieuse victoire sur les réseaux sociaux!

« Nous espérons réunir les adeptes de biscuits OREO et les personnes passionnées de l'univers de Super Mario grâce à ce défi amusant, inspiré d'une histoire que les fans ne connaissent que trop bien », a ajouté Mme Lubov.

Les biscuits OREO x Super Mario commenceront à arriver en magasin à l'échelle nationale au début de juillet et seront offerts pour un temps limité.

Visitez www.OREOxSuperMario.ca ou suivez @oreo_canada sur Instagram pour plus de renseignements. À compter du 10 juillet, suivez le mot-clic #SuperMarioOREO pour participer au défi social et sauver le royaume Champignon!

À propos du biscuit OREO®

OREO® est le biscuit préféré du monde entier, offert dans plus de 100 pays aux quatre coins de la planète et avec plus de 60 milliards de biscuits vendus chaque année. Le nombre de biscuits OREO® vendus depuis la création du premier biscuit OREO® en 1912 est estimé à 500 milliards. Pour plus d'informations, visitez le site snackworks.ca.

À propos de Mondelēz International

Mondelēz International, Inc. (Nasdaq: MDLZ ) permet aux gens dans plus de 150 pays autour du monde de profiter d'une collation de la bonne façon. Affichant un chiffre d'affaires net d'environ 27 milliards de dollars en 2020, MDLZ ouvre la voie à l'avenir des collations avec des marques mondiales et locales emblématiques telles que les biscuits OREO®, belVita et LU; les chocolats Dairy Milk de Cadbury, Milka et Toblerone; les friandises Sour Patch Kids et la gomme Trident. Mondelēz International est fière d'être membre des indices Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 et Dow Jones Sustainability Index. Visitez le site www.mondelezinternational.com ou suivez l'entreprise sur Twitter à www.twitter.com/MDLZ .

SOURCE Mondelez International, Inc.

