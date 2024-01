Le biscuit préféré du lait dévoile OREO Mission spatiale et offre aux Canadiennes et aux Canadiens la chance de décoller avec OREO comme jamais auparavant avec Zéro gravité.

TORONTO, le 23 janv. 2024 /CNW/ - La marque OREO commence l'année avec des nouvelles interstellaires. Dès la mi-février, les biscuits OREO Mission spatiale atterriront sur Terre pour une durée limitée seulement.

C'est un grand pas pour les biscuits. Les amatrices et amateurs d'OREO peuvent s'attendre à un biscuit astral : des couches de « crème cosmique » bleu et magenta avec une saveur de guimauve, infusées de bonbons pétillants qui donnent une sensation de supernova à chaque bouchée. Pour la toute première fois, les biscuits au chocolat auront chacun un des cinq motifs galactiques.

Les biscuits OREO Mission spatiale qui voyagent 120 000 pieds dans l’espace Les biscuits OREO Mission spatiale à série limitée (Groupe CNW/Mondelez International, Inc.) Les biscuits OREO Mission spatiale sont dotés de l’un des cinq motifs galactiques (Groupe CNW/Mondelez International, Inc.)

Ces biscuits à durée limitée, OREO Mission spatiale, sont tellement extraordinaires qu'un des emballages a fait un voyage dans l'espace, soit 120 000 pieds dans les airs. Des images ont été captées pour commémorer le vol. Afin que les adeptes de biscuits OREO au Canada vivent une expérience en apesanteur semblable, nous leur offrons la chance de GAGNER une expérience Zéro Gravité avec Zero-G. Ils pourront flotter, faire des pirouettes et planer comme s'ils étaient dans l'espace - comme OREO Mission spatiale.

« Avec plus de 110 ans d'histoire, OREO continue sa présence dans les moments culturels. La marque continue d'offrir aux adeptes de nouvelles façons inattendues de faire vivre l'objectif de la marque, soit de partager la joie », affirme Lexie Lubov, gestionnaire de marque chez OREO. « C'est pourquoi nous lançons le premier biscuit OREO de ce genre; non seulement il donne un ''goût'' de l'espace aux Canadiennes et Canadiens, mais il offre aussi la chance de participer à une expérience Zéro gravité. »

Dès le 15 février, les adeptes des biscuits OREO au Canada pourront courir la chance de GAGNER une expérience Zéro gravité ainsi que des prix avec thématique de l'espace à l'effigie de la marque OREO au www.OREODÉCOLLE.ca ou bien en balayant le code QR sur les emballages OREO Mission spatiale.

Les biscuits OREO Mission spatiale vont atterrir sur les tablettes des détaillants participants du Canada dès la mi-février et ils seront offerts pour une durée limitée seulement.

*AUCUN ACHAT REQUIS. Ouvert aux résidents du Canada (majeurs). Le Concours se termine le 31 mai 2024 (23:59:59 HE). L'inscription en ligne et le règlement complet se trouvent au : www.OREODÉCOLLE.ca. Les prix à gagner sont : un (1) Grand prix consistant en une expérience de vol Zéro gravité (VDA 30 000 $ CA); 30 prix instantanés avec thématique de l'espace à l'effigie de la marque OREO (VDA 250 $ CA). Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles. Question d'habileté requise.

À propos des biscuits OREO®

OREO® est le biscuit préféré du monde entier, disponible dans plus de 100 pays. Plus de 60 milliards de biscuits OREO® sont vendus chaque année, dont plus de 20 milliards aux États-Unis. Le nombre de biscuits OREO® vendus depuis la création du premier biscuit OREO® en 1912 est estimé à 500 milliards. Pour plus d'informations, visitez www.snackworks.ca.

À propos de Mondelēz International

Mondelēz International, Inc. (NASDAQ : MDLZ) permet aux gens de profiter d'une collation de la bonne façon dans plus de 150 pays dans le monde. Avec un chiffre d'affaires net d'environ 31 milliards de dollars en 2022, MDLZ ouvre la voie à l'avenir des collations avec des marques locales comme Oreo, Ritz, LU, Clif Bar, les biscuits et collations cuites au four de Tate's Bake Shop, ainsi que les chocolats Cadbury Dairy Milk, Milka et Toblerone. Mondelēz International est fièrement membre des indices de durabilité Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 et Dow Jones. Visitez www.mondelezinternational.com ou suivez l'entreprise sur Twitter à https://www.twitter.com/MDLZ.

