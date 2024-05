Les adeptes sont-ils destinés à rejoindre le côté obscur ou le côté lumineux? Le seul moyen de découvrir votre destinée est d'ouvrir un emballage de biscuits OREO Star Wars™!

TORONTO, le 15 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la marque OREO, en collaboration avec Lucasfilm, a annoncé le lancement de l'édition spéciale des biscuits OREO Star Wars™. Les deux versions des emballages de biscuits OREO Star Wars™ sont identiques à l'extérieur, mais chaque emballage contient une crème d'une couleur unique qui symbolise soit le côté obscur, soit le côté lumineux de la Force. Mais ce n'est pas tout! Les adeptes ne sauront pas de quel côté ils se trouvent avant d'ouvrir leur emballage!

La marque OREO invite les adeptes à découvrir leur destinée avec les nouveaux emballages de biscuits OREO Star Wars™ en édition spéciale. (Groupe CNW/Mondelez International, Inc.) Les emballages de biscuits OREO Star Wars™ en édition spéciale offrent des motifs différents de personnages correspondant au côté obscur et au côté lumineux avec de la crème rouge ou de la crème bleue, respectivement, contenant des cristaux de sucre « kyber », inspirés des cristaux utilisés dans un SABRE LASER™. (Groupe CNW/Mondelez International, Inc.)

« L'immense communauté d'adeptes de Star Wars™ et de la marque OREO a transformé ce partenariat stratégique en une collaboration très amusante et nous espérons que les adeptes des deux communautés sont tout aussi excités que nous par le lancement des emballages de biscuits OREO Star Wars™, a déclaré Colleen Bowker, gestionnaire de marque chez OREO Canada. La marque OREO cherche toujours à se rapprocher de ses adeptes fidèles en innovant et en surprenant par le biais de moments adaptés culturellement - ce qui fait que ce partenariat entre deux entités emblématiques est si naturel. »

Lorsque les adeptes ouvriront leur emballage et découvriront leur destinée, ils découvriront des biscuits OREO Star Wars™ du côté obscur ou du côté lumineux, avec de la crème rouge ou de la crème bleue, respectivement, contenant des cristaux de sucre « kyber », inspirés des cristaux utilisés dans un SABRE LASER™. Sur chaque biscuit, les adeptes trouveront des motifs de personnages correspondant au côté obscur et au côté lumineux, tels que Darth Vador, Darth Maul et un Stormtrooper pour l'emballage du côté obscur, ou Luke Skywalker, Yoda et la princesse Leia pour l'emballage du côté lumineux, soit 10 personnages pour chaque version des emballages de biscuits OREO édition spéciale Star Wars™ - 20 personnages au total.

La relation entre Star Wars™ et les biscuits OREO va encore plus loin si l'on regarde de plus près la conception de l'emballage. En hommage à la franchise, les emballages de biscuits OREO Star Wars™ présentent des illustrations originales des personnages, magnifiquement peintes à la main par le légendaire illustrateur Greg Hildebrandt, l'artiste des affiches emblématiques de Star Wars™ depuis 1977.

Les nouveaux biscuits OREO Star Wars™ commenceront à être distribués chez les détaillants à l'échelle nationale à partir du 10 juin. Les emballages ne seront offerts que pour une durée limitée, jusqu'à épuisement des stocks.

Pour plus d'informations et de mises à jour sur l'édition spéciale des biscuits OREO Star Wars™, les adeptes peuvent se rendre au OREO-STARWARS.com et suivre OREO® sur leur page Instagram @OREO_Canada afin d'être parmi les premières personnes à connaître les prochaines nouvelles de la marque.

Lucasfilm, le logo Lucasfilm, STAR WARS et les propriétés associées sont des marques de commerce et des droits d'auteur, aux États-Unis et dans d'autres pays, de Lucasfilm Ltd. et ses filiales. © & TM Lucasfilm Ltd.

À propos des biscuits OREO®

OREO® est le biscuit préféré du monde entier, disponible dans plus de 100 pays. Plus de 60 milliards de biscuits OREO® sont vendus chaque année, dont plus de 20 milliards aux États-Unis. Le nombre de biscuits OREO® vendus depuis la création du premier biscuit OREO® en 1912 est estimé à 500 milliards. Pour plus d'informations, visitez www.snackworks.ca ou suivez OREO® sur leur page Instagram @OREO_Canada.

À propos de Mondelēz International

Mondelēz International, Inc. (NASDAQ : MDLZ) permet aux gens de profiter d'une collation de la bonne façon dans plus de 150 pays dans le monde. Avec un chiffre d'affaires net d'environ 31 milliards de dollars en 2022, MDLZ ouvre la voie à l'avenir des collations avec des marques locales comme Oreo, Ritz, LU, Clif Bar, les biscuits et collations cuites au four de Tate's Bake Shop, ainsi que les chocolats Cadbury Dairy Milk, Milka et Toblerone. Mondelēz International est fièrement membre des indices de durabilité Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 et Dow Jones. Visitez www.mondelezinternational.com ou suivez l'entreprise sur Twitter à https://www.twitter.com/MDLZ.

SOURCE Mondelez International, Inc.

Renseignements: Contact média: Katie Thomas, [email protected], 847-943-5678