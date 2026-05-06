Plus de 150 marches auront lieu à l'échelle du Canada les 30 et 31 mai

Inscrivez-vous en ligne au www.marchepourlalzheimer.ca.

TORONTO et WINNIPEG, MB, le 6 mai 2026 /CNW/ - Durant la fin de semaine des 30 et 31 mai, plus de 150 collectivités au pays prendront part à la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine (la Marche) pour soutenir les personnes touchées par des troubles neurocognitifs.

La Société Alzheimer estime que plus de 750 000 personnes au Canada sont atteintes d'un trouble neurocognitif, et que ce nombre pourrait atteindre près d'un million d'ici 2030, ce qui en fait l'un des problèmes de santé les plus urgents auxquels notre pays est confronté.

« Chaque pas effectué durant la Marche pour l'Alzheimer 2026 est un puissant rappel qu'aucune personne touchée par un trouble neurocognitif ne traverse cette épreuve seule, a déclaré Christina Scicluna, cheffe de la direction de la Société Alzheimer du Canada. Partout au pays, les gens se rassemblent pour rendre hommage à leurs proches tout en amassant des fonds qui sont essentiels pour soutenir la recherche, les programmes de soutien et la sensibilisation. Cette Marche est plus qu'un événement : c'est un mouvement national qui démontre aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif et à leurs proches aidants que nous sommes à leurs côtés, à chaque étape du processus. »

Les fonds amassés dans le cadre de la Marche soutiennent les programmes et services locaux de la Société Alzheimer aux quatre coins du Canada, comblant ainsi des lacunes importantes en matière de soins aux personnes atteintes de troubles neurocognitifs.

« C'est une grande fierté pour nous de soutenir la Marche encore une fois cette année et de manifester notre solidarité envers les personnes touchées par les troubles neurocognitifs, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. Cette cause nous interpelle profondément parce que les troubles neurocognitifs n'ont pas seulement une incidence sur la santé; ils peuvent aussi avoir des incidences financières importantes pour les familles. Je suis très heureux de voir la Marche croître et évoluer au fil des ans; elle est passée d'une simple collecte de fonds à un mouvement rassembleur à l'échelle nationale. »

En 2025, plus de 28 000 personnes ont participé à la Marche, amassant un montant record de 7,2 millions de dollars pour soutenir les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, ainsi que leurs familles et leurs partenaires de soins. Les responsables de l'organisation de cet événement comptent bien poursuivre sur cette lancée et accroître son impact, l'objectif de cette année étant de 7,7 millions de dollars.

Nous invitons tout le monde à s'inscrire, à former des équipes et à commencer à amasser des fonds pour la Marche 2026 dès aujourd'hui sur le site marchepourlalzheimer.ca. Les participants et participantes peuvent également partager leurs histoires et les raisons qui les motivent à prendre part à la Marche en utilisant les mots-clics #MarchepourlAlzheimerIG et #PourQuiMarchezVous. Que vous marchiez en l'honneur d'un être cher, en soutien à une amie ou à un proche aidant, ou simplement pour changer les choses dans votre collectivité, votre histoire compte.

À propos de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer est le principal organisme de bienfaisance national pour les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif. Grâce à son programme de recherche, elle finance la recherche pour réduire les risques, améliorer les traitements et trouver un remède. Actives dans près de 100 collectivités au Canada, les Sociétés Alzheimer locales offrent des programmes et des services pour aider les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif et leurs proches aidants. Pour en savoir plus sur la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine, consultez le site marchepourlalzheimer.ca.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 162 milliards de dollars au 31 mars 2026. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et de conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et du groupe de sociétés de Power Corporation. IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était d'environ 314 milliards de dollars au 31 mars 2026. Pour de plus amples renseignements, consultez le site ig.ca.

SOURCE IG Wealth Management

Relations avec les médias : Société Alzheimer du Canada, [email protected]; IG Gestion de patrimoine, Jaimie Roebuck, 647-629-2747, [email protected]