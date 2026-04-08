WINNIPEG, MB, le 8 avril 2026 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (« IG ») a annoncé aujourd'hui les résultats d'assemblées extraordinaires qui se sont tenues le 7 avril 2026, au cours desquelles les investisseurs et investisseuses ont approuvé les fusions de fonds commun de placement indiquées ci-dessous.

Les fusions devraient avoir lieu le ou vers le 17 avril 2026.

Les fusions suivantes ont été approuvées par les porteurs et porteuses de titres :

Fonds fusionné Fusionné avec (fonds prorogé) Fonds d'actions canadiennes IG Beutel Goodman Fonds d'actions nord-américaines IG Mackenzie Fonds d'obligations mondiales de base plus IG Mackenzie Portefeuille fondamental IG - Mondial Revenu

Vous trouverez des renseignements plus détaillés au sujet des fusions de fonds dans le communiqué intitulé IG Gestion de patrimoine simplifie sa gamme de produits pour mieux servir la clientèle | IG Gestion de patrimoine.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 162 milliards de dollars au 31 mars 2026. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 314 milliards de dollars au 31 mars 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour en savoir plus, visitez ig.ca.

SOURCE IG Wealth Management

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