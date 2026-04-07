WINNIPEG, MB et TORONTO, le 7 avril 2026 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (« IG ») et Pickleball Canada ont annoncé aujourd'hui un partenariat national de plusieurs années qui fera d'IG le partenaire exclusif en gestion de patrimoine de l'organisation et le partenaire principal des Championnats nationaux de Pickleball Canada.

Le partenariat reflète l'engagement d'IG à favoriser des communautés saines et actives et à créer des relations significatives avec les Canadiens et Canadiennes grâce à des passions communes. Dans le cadre de ce parrainage, IG soutiendra les programmes nationaux, les initiatives communautaires et les événements phares de Pickleball Canada à travers le pays, dont le Championnat national de Pickleball Canada, qui doit avoir lieu au Pickleplex Social Club dans la région du Grand Toronto, du 24 au 30 août 2026.

« Comme les gens cherchent de plus en plus de façons de demeurer actifs, en bonne santé et d'entretenir des relations sociales, le pickleball offre une voie d'accès unique pour soutenir le bien-être et les relations à long terme, des valeurs qui reflètent étroitement la raison d'être d'IG, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. De la même façon que nous aidons les Canadiennes et Canadiens à élaborer un plan de match qui les rassurera quant à leur avenir financier, nous sommes fiers de soutenir un sport qui rassemble des gens de toutes les générations et de toutes les communautés. »

Le pickleball connaît une croissance rapide au Canada. Selon Pickleball Canada, plus de 1,8 million de personnes au pays jouent au moins une fois par mois, et les taux de croissance annuels attendus sont de 15 à 20 pour cent, car le sport continue de gagner des adeptes chez les jeunes. Le parrainage d'IG permettra à Pickleball Canada d'élargir davantage l'accès au jeu, de renforcer les compétitions nationales et d'offrir du soutien aux athlètes, aux arbitres et aux bénévoles d'un océan à l'autre.

« Pickleball Canada est extrêmement enthousiaste de lancer officiellement ce partenariat avec IG Gestion de patrimoine. L'engagement d'IG en tant que partenaire clé de la croissance et du développement soutenus de notre sport permettra au pickleball d'atteindre de nouveaux sommets à la grandeur du pays. Ensemble, nous construisons une base plus solide pour nos athlètes, nos clubs et nos communautés et nous nous assurons que le jeu continue de prospérer à tous les niveaux », a déclaré Barry Petrachenko, directeur général de Pickleball Canada.

Le Championnat national de Pickleball Canada 2026 mettra en vedette les meilleurs athlètes de la discipline de tout le pays et devrait attirer une forte participation nationale ainsi qu'un intérêt marqué du public. L'engagement d'IG comprendra une participation sur place, une intégration de la marque et des initiatives axées sur la collectivité conçues pour améliorer l'expérience du championnat pour les joueurs et les partisans.

Ce parrainage représente une autre façon pour IG de soutenir le bien-être des Canadiennes et Canadiens là où ils vivent, travaillent et se divertissent, tout en renforçant son objectif principal qui consiste à aider les gens à se sentir confiants quant à leur vie financière aujourd'hui et pour l'avenir. Comme la popularité du pickleball continue de croître, IG y voit une occasion naturelle de soutenir les Canadiennes et Canadiens au-delà des finances, en les aidant à se sentir confiants, soutenus et engagés dans les moments qui comptent le plus.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif géré d'environ 168 milliards de dollars au 28 février 2026. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 326 milliards de dollars au 28 février 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour en savoir plus, visitez ig.ca.

Au sujet de Pickleball Canada

Pickleball Canada est l'organisme national de gouvernance du pickleball au Canada. L'Association canadienne de pickleball a été fondée en 2009, puis constituée en personne morale sous le nom de Pickleball Canada en 2011. L'organisation se voue à la promotion et au développement du sport à tous les niveaux, des débutants aux athlètes de haut calibre. Sa mission est de promouvoir la croissance et le développement du pickleball au pays en fournissant une direction, des ressources et des occasions pour les joueurs de tous les âges et de tous les niveaux d'habileté. Pickleball Canada est responsable de la coordination et de l'organisation des événements de pickleball à l'échelle du pays, notamment les championnats nationaux et régionaux où s'affrontent les meilleurs joueurs et joueuses de partout au Canada pour remporter le titre de champion national. Comptant un nombre croissant de joueurs, de joueuses et de clubs, le pickleball est le sport dont la progression est la plus rapide au Canada, et Pickleball Canada est à l'avant-garde de ce mouvement palpitant. Pour de plus amples renseignements sur Pickleball Canada, veuillez envoyer un courriel à l'adresse [email protected] ou visiter le site pickleballcanada.org/fr

SOURCE IG Wealth Management

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