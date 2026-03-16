WINNIPEG, MB, le 16 mars 2026 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (« IG ») a annoncé aujourd'hui des changements de sous-conseiller et de stratégies de placement pour le Fonds privé d'actions canadiennes Profil (le « Fonds »), renforçant l'engagement d'IG à perfectionner continuellement sa gamme de produits et à s'associer à des gestionnaires de premier plan pour offrir une expérience de placement exceptionnelle à ses clientes et clients.

Changement de sous-conseiller en valeurs

Le 20 mars 2026 ou aux environs de cette date, Beutel Goodman & Company, Ltd. n'agira plus en tant que sous-conseiller pour le mandat Valeur grande capitalisation canadienne (le « mandat ») du Fonds. La Corporation Financière Mackenzie assumera toutes les responsabilités de sous-conseiller pour ce mandat du Fonds.

Modifications apportées aux stratégies de placement

Pour renforcer davantage le profil global des placements du Fonds, IG rationalisera les mandats sous-jacents en retirant le mandat Croissance grande capitalisation canadienne et en réaffectant les actifs aux mandats Valeur grande capitalisation canadienne et Actions canadiennes de base, optimisant ainsi l'exposition du Fonds aux stratégies d'actions canadiennes à forte conviction. Le mandat de placements privés restera inchangé.

Aucun changement ne sera apporté aux objectifs de placement du Fonds ni à son niveau de risque.

IG continue d'optimiser sa gamme de produits et de collaborer avec des gestionnaires de placements de premier plan afin de procurer aux clientes et clients une expérience de placement de grande qualité.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif géré d'environ 168 milliards de dollars au 28 février 2026. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 326 milliards de dollars au 28 février 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour en savoir plus, visitez ig.ca.

SOURCE IG Wealth Management

Relations avec les médias - Anglais : Jaimie Roebuck, 647-629-2747, [email protected]; Relations avec les médias - Français : Hiba Al Mondalek, 438-969-8234, [email protected]