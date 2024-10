MONTRÉAL, le 1er oct. 2024 /CNW/ - La campagne Mémo-mamo de la Société canadienne du cancer (SCC) est de retour pour une 14e édition dans le cadre du Mois de la sensibilisation au cancer du sein. Sous le thème On vous aime en santé, la campagne vise à sensibiliser les Québécoises âgées de 50 à 74 ans à l'importance de réaliser une mammographie de dépistage tous les deux ans.

Le petit pois et la tomate cerise

Le cancer du sein demeure le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes au Québec et au Canada. On estime qu'une femme sur huit recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie et que près d'une femme atteinte sur cinq en décédera. La mammographie, une radiographie à faible dose du sein, s'avère le moyen le plus efficace de détecter de façon précoce le cancer du sein. L'image obtenue permet de détecter des masses aussi petites qu'un petit pois, soit de 4 mm. En comparaison, lorsqu'un sein est examiné manuellement, on peut y détecter une masse de la taille d'une tomate cerise, soit d'environ 2,5 cm. Cette différence est cruciale, car plus le cancer est découvert tôt, meilleures sont les chances de survie. La détection précoce augmente grandement les chances de rémission et permet des traitements moins invasifs.

« La masse était très profonde dans mon sein, je n'aurais pas pu la toucher par moi-même. Les mammographies sont tellement précises par la prise de vue et la qualité de l'image, on peut voir des tumeurs qui sont aussi petites qu'un petit pois. La mammographie m'a absolument sauvé la vie », affirme Lise Villeneuve, diagnostiquée en 2020.

Un programme de dépistage élargi

Auparavant réservé aux femmes de 50 à 69 ans, le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) a été élargi en février 2024 pour inclure les femmes de 70 à 74 ans. Désormais, toutes les Québécoises âgées de 50 à 74 ans sont invitées à prendre rendez-vous pour leur mammographie dès qu'elles reçoivent leur lettre. Celle-ci contient tous les renseignements sur le programme et sur la façon de prendre un rendez-vous. La mammographie est gratuite, réalisée par des techniciennes, et le suivi est assuré pour toutes les femmes, même si elles n'ont pas de médecin de famille.

« Je souhaite rappeler à toutes les femmes de 50 à 74 ans qu'on les aime en santé. Prenez rendez-vous pour votre mammographie dès que vous recevrez la lettre du PQDCS. Faites-le pour votre santé, c'est une façon simple de prendre soin de vous! », souligne Marie-Claude Barrette, ambassadrice de la campagne

Les femmes de 50 à 54 ans ainsi que les femmes issues des communautés ethnoculturelles ont tendance à moins participer au programme. C'est pourquoi la Société canadienne du cancer travaille sans relâche pour sensibiliser toutes les femmes à l'importance du dépistage du cancer du sein et d'offrir de l'information fiable dans plusieurs langues.

Parmi les raisons évoquées pour ne pas prendre rendez-vous, on cite souvent la peur d'avoir mal, la perception de ne pas être à risque et le fait de ne pas avoir d'antécédents familiaux en matière de cancer. Bien que désagréable et parfois un peu douloureuse, la mammographie est primordiale pour détecter un cancer du sein à un stade précoce. Grâce à la recherche, aux traitements, à la prévention et à la détection précoce du cancer du sein, le taux de survie à cinq ans s'élève aujourd'hui à 89 %.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le nombre de mammographies réalisées cette année montre une tendance à la hausse, ce qui pourrait coïncider avec l'élargissement du programme aux femmes de 70 à 74 ans, et peut-être aussi, si la tendance se maintient, par une meilleure adhésion au PQDCS. « Nous voyons une réponse positive des Québécoises. Est-ce que cela s'explique par le fait que plus de femmes ont maintenant accès au programme? On ne le sait pas encore. Cependant, il reste du travail à faire pour convaincre encore plus de femmes de participer au programme », affirme Isabelle Girard, directrice des communications à la Société canadienne du cancer.

Pour en savoir plus sur la campagne Mémo-mamo, l'importance de la mammographie ou le Programme québécois de dépistage du cancer du sein, visitez cancer.ca/memo-mamo .

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer. Ça prend une société pour agir contre le cancer.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca dès aujourd'hui.

