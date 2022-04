La majorité des Canadiens sont à l'aise avec leur endettement, mais l'inflation et la hausse des taux d'intérêt pourraient rapidement changer la situation : Sondage de la Banque CIBC

TORONTO, le 28 avril 2022 /CNW/ - Un nouveau sondage de la Banque CIBC à l'égard des finances révèle que moins d'un tiers des Canadiens n'ont pas de dettes et que la majorité de ceux qui en ont (71 %) sont à l'aise avec leur situation financière actuelle. Ce niveau de confort pourrait toutefois changer rapidement. Un grand nombre (68 %) de ces personnes endettées se disent être préoccupées ou très préoccupées par l'incidence de la hausse de l'inflation sur leur capacité à payer leurs factures courantes et leurs frais de subsistance. De plus, 44 % de ces personnes qui ont des dettes seraient inquiètes de leur capacité à effectuer des remboursements réguliers sur leur dette si les taux d'intérêt augmentent en 2022.

« De nombreux Canadiens ont connu quelques années difficiles sur le plan financier à la suite de la pandémie. Il est donc formidable de constater que la plupart des gens sont à l'aise avec le montant qu'ils ont à payer et que seulement quelques-uns indiquent qu'ils ont du mal à le faire, a souligné Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et placements CIBC. Toutefois, compte tenu des préoccupations sous-jacentes à l'égard de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt, c'est le bon moment pour commencer à discuter et à planifier des façons de gérer toute difficulté qui pourrait survenir. »

Les Canadiens sont optimistes en ce qui concerne leur dette

La majorité des personnes interrogées (78 %) ont indiqué qu'elles font des efforts raisonnables pour rembourser leurs dettes et de nombreux Canadiens endettés estiment que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose si ces dettes sont gérées prudemment (52 %).

Si l'on exclut les emprunts hypothécaires, la plupart des Canadiens croient qu'ils n'auront plus de dettes au cours des cinq prochaines années (51 %). Parmi ceux qui ont des prêts hypothécaires, la plupart s'attendent à finir de payer leur dette d'ici l'âge de 55 ans.

Le sondage a également révélé que, bien que le sujet des dettes continue d'être stigmatisé, de nombreux Canadiens (60 %) estiment qu'il est moins gênant de parler d'endettement qu'auparavant.

« L'argent peut être un sujet sensible et les gens ont souvent honte de demander de l'aide pour rembourser leurs dettes, mais nous sommes là pour les aider. Nous avons les outils, les solutions et les services nécessaires pour aider les Canadiens à améliorer leur bien-être financier et à réduire leur stress en ce qui a trait à la gestion de leurs dettes », a ajouté madame Lucreziano.

Garder un œil sur l'inflation, mais être prêt pour les températures plus douces

Alors que les Canadiens entament leur premier été sans être soumis aux restrictions qui avaient été mises en place au début de la pandémie, 42 % d'entre eux cherchent à tirer le maximum de la température et s'attendent à dépenser plus d'argent cet été que les années précédentes.

Toutefois, de nombreux Canadiens (63 %) surveillent la hausse de l'inflation et ne cherchent pas à dépenser trop, 40 % d'entre eux déclarant qu'ils respecteront un budget plus strict à mesure que le coût des biens continuera d'augmenter.

Autres conclusions importantes du sondage de la Banque CIBC

30 % des Canadiens n'ont pas de dettes, ce qui montre une hausse de 4 % par rapport à l'an dernier

Les emprunts hypothécaires représentent en moyenne 84,7 % de la dette totale de ceux qui ont un prêt hypothécaire

61 % des répondants disent avoir un fonds d'urgence, tandis que 34 % devront trouver les fonds ailleurs pour des dépenses imprévues

