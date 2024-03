Photos disponibles ici

Les nouveaux bureaux du Groupe Montoni, conçus et réalisés par Sid Lee Architecture, combinent plaisir au travail, qualité, bien-être, services, design et développement durable, le tout situé dans un environnement dynamique et interconnecté.

LAVAL, QC, le 20 mars 2024 /CNW/ - Le Groupe Montoni et Sid Lee Architecture sont fiers de dévoiler le nouveau quartier général du développeur ; la Maison MONTONI. Le nouveau siège social est niché au cœur d'Espace Montmorency, un récent projet de quartier animé, à Laval, développé par MONTONI en collaboration avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Montez Corporation, et conçu par Sid Lee Architecture. Offrant une multitude de services, le nouveau centre-ville de la couronne nord est connecté au métro de Montréal par un tunnel souterrain.

Vitrine sur le savoir-faire

Inspiré par la conviction que le lieu de travail doit être le reflet des valeurs et de la culture d'une entreprise, les bureaux de MONTONI ont été imaginés comme une maison, avec des espaces de socialisation, de travail, de détente, le tout afin de favoriser la collaboration et le bien-être au travail. Cette philosophie résonne, par ailleurs, avec la vision plus globale de MONTONI pour la conception d'espaces de travail post-pandémie. Le microcosme dynamique de MONTONI propose aux travailleurs et aux travailleuses un milieu inspirant, conçu avec une attention particulière au quotidien de chaque membre de l'équipe.

« Nous souhaitions offrir un environnement sur mesure à notre équipe, qui serait un catalyseur d'idées, d'innovation - un endroit où on aurait envie de se rendre, où on se sentirait comme à la maison. Quand je vois nos équipes donner vie à ces nouveaux espaces et se les approprier, je suis fier de ce que nous sommes parvenus à créer. »

Dario Montoni, président et fondateur, Groupe Montoni

LEED Platine et Or

Le pionner des bâtiments durables au pays prêche par l'exemple. Grâce à la vision d'avant-garde du développeur, son quartier général est un modèle de développement immobilier durable. La tour à bureaux, qui vise une certification LEED NE, niveau Platine, est connectée à la boucle énergétique d'Espace Montmorency. Cette technologie a permis de diminuer la consommation énergétique du complexe de plus de la moitié, générant une réduction de plus de 90 % des GES - un exploit de taille. La certification LEED CI, niveau Or, est visée pour l'aménagement intérieur des bureaux de MONTONI.

WiredScore

La tour à bureaux d'Espace Montmorency a également obtenu la certification WiredScore Argent - la toute première société de certification au monde pour la technologie dans les bâtiments. Elle vise à établir la norme en matière de connectivité dans les propriétés.

WELL

Les bureaux de MONTONI visent finalement la certification WELL, qui a pour ambition de créer un environnement intégré qui améliore la nutrition, la forme physique, l'humeur, le sommeil et le rendement de ses occupants. WELL, la référence en santé et bien-être au travail, est basée sur sept grandes thématiques, soit l'air, l'eau, l'alimentation, la lumière, l'activité physique, le confort et l'esprit.

Design architectural

Le nouveau quartier général de MONTONI est également une vitrine sur l'expertise en architecture et design de Sid Lee Architecture. Les intérieurs s'inspirent de ces industries sœurs en faisant un clin d'œil aux codes de la ville et de la construction à travers l'utilisation du béton, de l'aluminium, de structures apparentes et de différentes finitions dont le orange vif.

Transparence et interconnexion

Le siège social du développeur occupe les deuxième et troisième étages de la tour à bureaux d'Espace Montmorency. En entrant dans le lobby, l'équipe, comme la clientèle, est accueillie par un comptoir sinueux en aluminium conçu sur mesure par Sid Lee Architecture comme un objet mécanique qui vient ponctuer l'espace d'une touche industrielle. Un dôme de réalité augmentée, qui permet de visiter l'ensemble des projets du développeur, est mis à la disposition des visiteurs et visiteuses. Près de l'entrée, de grandes ouvertures permettent au regard de circuler sur les différents niveaux et renforcent le sentiment d'interconnexion entre les diverses fonctions de l'espace. Les étages sont également reliés par deux escaliers flottants ceinturés de verre, créant un effet expansif. Alors que le premier est suspendu à une armature en acier noir, l'autre est fait de béton et soutenu par une structure métallique. Afin de bien lier les éléments distincts, un plafond lambrissé de noyer et des murs enduits de plâtre vénitien viennent apporter une touche de texture chaleureuse à l'aspect minéral et brut des bureaux.

« Nous nous sommes inspirés des codes de la ville et de l'univers de la construction pour créer les nouveaux bureaux. Guidés par l'approche innovante du développeur, tous les aspects de notre design reflètent notre engagement à créer des lieux à la fois uniques et utiles qui font hommage à l'héritage de MONTONI. »

Jean Pelland, architecte et associé principal, Sid Lee Architecture



L'Agora

Située au deuxième étage, l'Agora agit comme un lieu de rencontre où les membres de l'équipe peuvent manger, se détendre et passer du temps entre collègues. Bordé de fenêtres pleine hauteur et d'un impressionnant escalier suspendu au-dessus d'un riche jardin, la salle à manger intègre des estrades mobiles, permettant ainsi aux membres de l'équipe de profiter pleinement de l'atmosphère conviviale de l'Agora. À quelques pas de là, un balcon-terrasse, qui surplombe la cour extérieure verdoyante du complexe, offre aussi aux équipes l'opportunité de bénéficier d'un moment en plein air.

La cuisine est divisée en deux zones distinctes. Visible de l'Agora, l'espace principal met de l'avant un magnifique mobilier noir mat et vert olive fabriqué en Italie, ainsi que des comptoirs en noyer et en aluminium conçus sur mesure par SLA. Un luminaire sculptural imaginé pour ressembler à des échafaudages de construction en acier flotte au-dessus de tabourets orange vif. Cachée derrière un mur d'armoires en laque bleue, la seconde cuisine communale a été construite pour refléter le sens de l'hospitalité de MONTONI.

La Maison MONTONI

Telle une maison, le quartier général s'articule autour d'une variété d'aires qui multiplient les occasions de socialiser, de collaborer, de se détendre, d'apprendre et de faire le plein d'énergie. Des aires de travail collaboratif parsèment les étages alors que chacune des stations de travail individuelles peut être ajustée à un travail assis ou debout. Des structures inspirées de la trame universelle s'imbriquent et permettent d'accueillir les éléments électriques et mécaniques tout en agissant comme division pour organiser les lieux. De petites zones où les membres de l'équipe peuvent prendre une pause-café s'entremêlent aux espaces où des réunions informelles prennent place. Une salle de formation, un gymnase, une salle multimédia et des ateliers de travail sont également mis à leur disposition. Avec une approche centrée sur le bien-être de ses occupants, la Maison MONTONI par Sid Lee Architecture est un modèle d'exemplarité en matière de bureaux adaptés à notre époque.

Fiche technique

Lieu : Espace Montmorency, Laval

Client : MONTONI

Architecte : Sid Lee Architecture

Superficie : 42,000 pi.ca

Ingénieur électromécanique : Navada

Ingénieur en structure : SDK et associés

Éclairage général : edp

Éclairage sculptural : Lambert & Fils

Plâtre vénitien : Venosa Interiors

Systèmes intérieurs : Rhema

Mobilier et cloisons vitrées : Cime Décor

Photographes : Alex Lesage & David Boyer



À propos de MONTONI

Pionner des bâtiments durables au pays, MONTONI développe, construit et gère des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance, de l'urbanisme et du bien-être des occupants. Sa raison d'être : créer de la valeur pour ses clients, pour l'environnement, et pour sa communauté.

Aujourd'hui, MONTONI compte à son actif plus de 700 projets représentant plus de 30 millions de pi ca de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 campus corporatifs ainsi que 25 millions de pi ca présentement en développement - s'articulant en un imposant portefeuille de propriétés à travers le Québec.

Détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis près de 25 ans, le Groupe s'est engagé à faire des critères ESG un réflexe stratégique permanent. Il cumule plus de 4,2 millions de pi ca de bâtiments certifiés LEED et vise l'atteinte de près de 7 millions de pi ca additionnels pour ses projets présentement en construction. La complétion de près de 2 millions de pi ca de construction BCZ est en cours. Son ambition : léguer un patrimoine qui rendra fières les futures générations.

À propos de Sid Lee Architecture

Sid Lee Architecture est une firme affiliée à l'agence créative Sid Lee. Elle a été fondée en 2009 par les architectes et designers urbains Jean Pelland et Martin Leblanc, associés en pratique professionnelle depuis 1999. Ces derniers dirigent aujourd'hui une équipe pluridisciplinaire composée de 60 professionnel•le•s du milieu de l'urbanisme, de l'architecture et du design d'intérieur. Depuis 2015, l'atelier fait partie de kyu, un collectif d'entreprises créatives établi par Hakuhodo DY Holdings.

