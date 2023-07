Plus d'un million de dollars ont été accordés pour la mise sur pied d'un lieu dédié à la communauté francophone de la Colombie-Britannique

VICTORIA, BC, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance d'aider les communautés de langue officielle en situation minoritaire à créer et à maintenir des institutions fortes.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, était à Victoria pour souligner l'octroi de plus d'un million de dollars à la Société francophone de Victoria pour l'acquisition et la rénovation de la Maison de la francophonie de Victoria. Ce projet marque une étape cruciale dans le renforcement de la présence francophone au sein d'une communauté dynamique.

La Société francophone de Victoria peut maintenant réaliser son ambitieux projet de créer un lieu dédié à la promotion de la langue et de la culture françaises. La Maison de la Francophonie servira de centre névralgique pour des activités en français, offrant un espace de rencontre et de partage à tous les francophones et francophiles de la région. Plus précisément, l'investissement du gouvernement du Canada est utilisé pour acquérir le bâtiment; pour rénover les locaux, la salle communautaire et les bureaux afin qu'ils répondent aux besoins de la communauté; et pour mettre à niveau les systèmes d'alarme incendie, de ventilation et de chauffage.

Ce projet contribuera directement à la vitalité de la communauté francophone de la région du Grand Victoria en fournissant un lieu de rencontre essentiel à sa pérennité. Il permettra de promouvoir la langue française, la culture et les arts francophones. Il favorisera également la collaboration entre la Société de la francophonie de Victoria et les organismes partenaires de la région qui pourront notamment louer des espaces et offrir des activités et des services à la communauté francophone du Grand Victoria au même endroit.

Citations

« Nous comprenons à quel point il est essentiel pour la vitalité de nos communautés francophones d'avoir un lieu de rencontre et de partage. Cet investissement du gouvernement du Canada permettra à la communauté francophone de la région du Grand Victoria de bénéficier d'un bâtiment emblématique au cœur de la ville pour répondre à ses besoins uniques. La création de la Maison de la Francophonie de Victoria favorisera le rayonnement du français tout en permettant aux membres de la communauté de resserrer les liens qui les unissent. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Je n'étais même pas encore au monde lorsque ce projet germait dans l'esprit des membres de la communauté francophone de Victoria. Cette journée, un grand nombre d'entre nous l'ont attendue avec impatience, et nous y sommes! Une Maison de la francophonie à Victoria permettra à tous et à chacun de se rassembler et de s'épanouir sous un même toit, où le soutien mutuel sera renforcé. J'ai hâte d'ouvrir les portes de notre demeure pour vivre des moments stimulants et enrichissants en bonne compagnie, et aller au-delà de simplement séjourner dans la capitale provinciale. »

- Frédérique D Bouchard, présidente, Société francophone de Victoria

Les faits en bref

En activité depuis 1941, la Société francophone de Victoria est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat de promouvoir, de représenter et de défendre la langue française et la culture francophone du Grand Victoria, en regroupant la communauté et en se dotant d'institutions répondant aux besoins et aux intérêts de ses membres.

Depuis 1991-1992, la Société bénéficie d'un financement du gouvernement du Canada par l'entremise du programme Développement des communautés de langue officielle et du Fonds pour les espaces communautaires.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, dévoilé le 26 avril dernier, prévoit l'injection de 47 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans pour soutenir la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui desservent les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ces fonds s'ajoutent aux 14,8 millions par année prévus dans le Plan d'action précédent et aux 80 millions annoncés dans le Budget 2021 destinés aux infrastructures communautaires éducatives de ces communautés. Une partie de ces investissements est affectée au Fonds pour les espaces communautaires.

Le Fonds pour les espaces communautaires permet aux organismes sans but lucratif œuvrant dans les communautés en situation minoritaire de se doter d'espaces pour offrir des activités communautaires et culturelles et des services dans leur langue. Ces lieux de rassemblement, propices aux échanges, contribuent au développement individuel et social de la communauté. La création de ces espaces de vie permet ainsi de renforcer les capacités de ces organismes et d'appuyer la revitalisation des communautés.

Le 20 juin 2023, le projet de loi C-13, la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada, a reçu la sanction royale. Cette loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays, ainsi qu'à clarifier et à renforcer la promotion des langues officielles, tout en appuyant les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Liens connexes

Société de la francophonie de Victoria

Fonds pour les espaces communautaires

Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada

Plan d'action pour les langues officielles de 2023-2028 : Investir dans notre avenir

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Catherine Mounier-Desrochers, Directrice des communications, Cabinet de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]; Relations avec les médias : Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]