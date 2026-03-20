La mairesse Martinez Ferrada revient de Corée avec des retombées concrètes pour les Montréalaises et les Montréalais

MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, conclut une mission en Corée du Sud, tenue du 16 au 20 mars à Séoul et Busan, qui a permis de faire progresser des priorités clés pour les Montréalaises et les Montréalais, notamment en développement économique, en innovation et en amélioration des services municipaux.

Menée avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) et le Conseil des arts de Montréal (CAM), cette mission visait à positionner Montréal au cœur des écosystèmes où se développent les opportunités économiques, afin de maximiser les retombées pour la métropole.

Des actions ciblées sur les priorités de Montréal

Au cours de cette mission, la mairesse a mené une série de rencontres avec des partenaires économiques, institutionnels et technologiques afin de faire avancer des dossiers prioritaires.

Diversification des marchés et positionnement de Montréal

Renforcement des liens avec des partenaires coréens, des organisations et des décideurs, dont les représentants des villes de Séoul et de Busan, pour renforcer les liens avec ces métropoles, soutenir l'expansion des entreprises montréalaises, attirer des investissements dans des secteurs stratégiques, comme la défense, l'innovation et l'intelligence artificielle et affirmer le rôle de la Ville de Montréal comme partenaire économique.

Services aux citoyens et innovation

Échanges avec des entreprises technologiques, dont Star's Tech, pour aller chercher des solutions qui améliorent directement le quotidien des Montréalaises et Montréalais, notamment pour mieux réparer les nids-de-poule, faciliter le déneigement et le déglaçage des rues et des trottoirs et mieux coordonner les chantiers pour réduire les entraves routières et le trafic.

Développement des secteurs créatifs

Signature d'ententes à Séoul et Busan pour soutenir l'accès aux marchés asiatiques, favoriser la coproduction et renforcer la présence internationale des organisations culturelles montréalaises.

Dans un contexte économique incertain, cette mission visait à renforcer l'économie montréalaise, soutenir ses entreprises et ramener des investissements ainsi que des solutions concrètes pour améliorer les services aux citoyens.

« Montréal doit être présente là où se créent les opportunités. C'est comme ça qu'on attire des investissements, qu'on soutient nos entreprises et qu'on trouve des solutions innovantes qui améliorent concrètement la vie des gens, que ce soit pour réparer plus vite les nids-de-poule, mieux gérer nos chantiers ou réduire les entraves routières. De retour à Montréal, on va continuer le travail pour livrer ces résultats aux Montréalaises et aux Montréalais. »

- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Cette mission démontre la force d'une collaboration structurée entre la Ville de Montréal, le Conseil des arts de Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour relancer « Montréal, métropole culturelle ». En faisant de la culture un véritable levier économique, Montréal accroît son attractivité internationale, stimule les échanges et ouvre des perspectives concrètes de développement pour ses organisations et ses entreprises, bien au-delà du secteur culturel. Plus qu'un moteur de rayonnement, notre vitalité créative est une carte de visite distinctive qui positionne Montréal parmi les grandes métropoles influentes du monde. »

- Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

« Avec la signature de deux protocoles d'entente avec la Seoul Foundation for Arts and Culture et la Busan Cultural Foundation, le Conseil des arts de Montréal pose des gestes concrets pour propulser notre milieu artistique à l'international. Ces collaborations créeront de nouvelles opportunités de rayonnement, catalyseront la circulation des équipes tout en renforçant la capacité d'agir et de se projeter dans l'avenir des organismes artistiques montréalais. Le CAM veut ainsi consolider notre écosystème culturel : plus résilient, plus innovant et connecté au reste du monde, directement en phase avec notre plan stratégique 2026-2030. Un immense merci à la mairesse Soraya Martinez Ferrada, à Isabelle Dessureault et toute l'équipe de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, ainsi qu'aux dizaines d'organismes artistiques qui nous ont fait confiance pour cette mission. »

- Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected] ; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]