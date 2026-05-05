Avis aux médias - Pelletée de terre pour lancer la construction de 149 unités de logements étudiants

MONTRÉAL, le 5 mai 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à une prise d'images pour la pelletée de terre marquant le début du chantier de construction de 149 appartements qui permettra de loger jusqu'à 235 personnes étudiantes dans des logements à but non lucratif leur étant dédiés.

Seront sur place pour l'occasion : la responsable de l'habitation et de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal et mairesse de l'arrondissement d'Outremont, Mme Caroline Braun, M. Laurent Levesque, président-directeur général et cofondateur d'UTILE, et Mme Catherine Tessier, coordonnatrice aux affaires externes de l'Association étudiante de Polytechnique (AEP).

DATE : Mercredi 6 mai 2026

HEURE : 13 h 30

Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes accrédités et ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]