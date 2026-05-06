Avis aux médias - L'administration Martinez Ferrada dévoile de nouvelles mesures pour accélérer le colmatage de nids-de-poule

MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, le responsable de la propreté et des services à la population, Luis Miranda, et la mairesse de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Chantal Gagnon, invitent les médias à une conférence de presse pour annoncer de nouvelles mesures dans le but d'améliorer les routes de la métropole.

Date : Le mercredi 6 mai 2026

Heure : 12 h 30

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera transmis seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse, 438 221-5117, [email protected]; Source : Division des Affaires publiques et des mesures d'urgence, [email protected]