TORONTO, le 18 sept. 2025 /CNW/ - La Guilde canadienne des réalisateurs est heureuse et fière d'annoncer les 15 films en lice pour son prix Découverte Jean-Marc Vallée 2025, qui met en lumière les réalisateurs et réalisatrices canadien⸱nes émergent⸱es à surveiller pendant la saison des festivals.

Les films seront projetés au Festival du nouveau cinéma (FNC), au Festival international du film de Vancouver (VIFF), au Festival international du film de Calgary (CIFF), au Festival international du film de l'Atlantique (AIFF), au St. John's International Women's Film Festival (SJIWFF), et certains ont déjà été présentés au Festival international du film de Toronto (TIFF), à Hot Docs et à ImagineNATIVE. La liste des films est suivie d'un résumé des festivals où ces films seront projetés, pour les festivals qui ont déjà annoncé leur programmation complète ou partielle.

« C'est un privilège de mettre en lumière ces voix audacieuses et originales qui apportent de nouvelles perspectives à l'écran », a déclaré Warren P. Sonoda, président de la Guilde. « Leur travail reflète la profondeur, l'innovation et la diversité qui continuent de définir et de sublimer les récits canadiens. »

En 2022, le prix Découverte a été redédié à Jean-Marc Vallée, membre réalisateur de longue date de la Guilde. Le jury du prix Découverte est présidé par Ana Valine, accompagnée d'Ivan Madeira, Jessie Short, V.T. Nayani, Darlene Naponse et Ryan Couldrey.

Les nominations pour les séries télévisées, les téléfilms et les mini-séries ont déjà été publiées.

Les nominations des catégories des longs métrages, des documentaires et des courts métrages, ainsi que par la liste des finalistes pour le prix Découverte Jean-Marc Vallée seront annoncées lundi 22 septembre.

Films en lice pour le prix Découverte 2025 :

100 Sunset, Kunsang Kyirong

Agatha's Almanac, Amalie Atkins

Bedrock, Kinga Michalska

Blue Heron, Sophy Romvari

Blueberry Grunt, Sherry White

Circo, Lamia Chraibi

Dinner with Friends, Sasha Leigh Henry

Endless Cookie, Pete Scriver & Seth Scriver

Folichonneries, Eric K. Boulianne

Foreigner, Ava Maria Safai

Le Train, Marie Brassard

Little Lorraine, Andy Hines

Nika & Madison, Eva Thomas

Siksikakowan: The Blackfoot Man, Trevor Solway

The Track, Ryan Sidoo

imagineNATIVE :

Endless Cookie, Siksikakowan: The Blackfoot Man

Hot Docs :

Agatha's Almanac, Endless Cookie, Siksikakowan: The Blackfoot Man, The Track

TIFF :

100 Sunset, Dinner with Friends, Folichonneries, Little Lorraine, Nika & Madison, Blue Heron

VIFF :

100 Sunset, Agatha's Almanac, Blue Heron, Folichonneries, Foreigner, Nika & Madison, The Track

CIFF :

Agatha's Almanac, Blue Heron, Folichonneries, Nika & Madison, Siksikakowan: The Blackfoot Man

AIFF :

Agatha's Almanac, Blue Heron, Blueberry Grunt, Folichonneries, Little Lorraine, The Track

FNC :

Le Train

