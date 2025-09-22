TORONTO, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Nous sommes très heureux⸱ses d'annoncer les nominations des Prix de la Guilde 2025 dans les catégories des longs métrages, des documentaires et des courts métrages, complétant ainsi la liste des nominations. Celles pour les séries télévisées, les téléfilms et les miniséries ont été dévoilées le 11 septembre dernier et sont également incluses ci-dessous. Les lauréat⸱es seront annoncé⸱es le samedi 8 novembre prochain au Koerner Hall, à Toronto.

« Ces nominations mettent en valeur à la fois de nouvelles voix audacieuses et des cinéastes établi•es, qui contribuent tous•tes au paysage et à l'héritage de notre industrie », a déclaré Warren P. Sonoda, président de la Guilde. « Ensemble, ils tissent la trame de la culture et des récits canadiens. J'ai hâte de célébrer leurs accomplissements lors du gala des Prix de la Guilde. »

ÉQUIPE DE L'ANNÉE - LONG MÉTRAGE

40 Acres

Final Destination: Bloodlines

Frankenstein

Sharp Corner

The Smashing Machine

Tron 3: Ares

ÉQUIPE DE L'ANNÉE - SÉRIE DRAMATIQUE

From - Season 3

The Last of Us - Season 2

The Handmaid's Tale - Season 6

The Boys - Season 4

Law & Order Toronto: Criminal Intent - Season 2

ÉQUIPE DE L'ANNÉE - SÉRIE HUMORISTIQUE

North of North - Season 1

What We Do in the Shadows - Season 6

Animal Control - Season 3

Shoresy - Season 4

The Trades - Season 2

ÉQUIPE DE L'ANNÉE - TÉLÉFILM

A '90s Christmas

To Have and to Holiday

Mary J. Blige's Family Affair

Wynonna Earp: Vengeance

Aurora Teagarden Mysteries: Death at the Diner

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN LONG MÉTRAGE

R.T. Thorne et l'équipe - 40 Acres

Adam B. Stein, Zach Lipovsky et l'équipe - Final Destination: Bloodlines

Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson et l'équipe - Rumours

Chloé Robichaud et l'équipe - Deux femmes en or

Eva Thomas et l'équipe - Nika & Madison

PRIX ALLAN KING POUR L'EXCELLENCE EN RÉALISATION DE DOCUMENTAIRES

John Bolton - King Arthur's Night

Laurie Townshend - A Mother Apart

Seth Scriver & Peter Scriver - Endless Cookie

Christopher Auchter - The Stand

Alfonso Maiorana - Goddess of Slide

PRIX DÉCOUVERTE JEAN-MARC VALLÉE

Trevor Solway - Siksikakowan: The Blackfoot Man

Sasha Leigh Henry - Dinner with Friends

Marie Brassard - Le Train

Ava Maria Safai - Foreigner

Sophy Romvari - Blue Heron

MEILLEUR COURT MÉTRAGE

Alicia K. Harris - On a Sunday at Eleven

Spencer Zimmerman - Headcase

Arshia Shakiba - Who Loves the Sun

Anna Hopkins - Dish Pit

Alireza Kazemipour & Panta Mosleh - Hatch

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - FILM

Aleks Marinkovich - The Apprentice

Carol Spier - The Shrouds

Elisabeth Williams - Out Standing

Peter Cosco - 40 Acres

Brian Kane - Clown in a Cornfield

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - FILM (BUDGET LIMITÉ)

Ludovic Dufresne - Vil & misérable

Marie-Pier Fortier - La petite et le vieux

Liz Bischof - A Nice Indian Boy

Caroline Alder - Le Dernier Repas

Dom Fegan - What We Dreamed of Then

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - LONG MÉTRAGE

Dev Singh & Sandy Pereira - 40 Acres

Christopher Donaldson - The Shrouds

Jorge Weisz - Sharp Corner

Anna Catley - Paying For It

Simone Smith - Meadowlarks

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - DOCUMENTAIRE

Sydney Cowper - Endless Cookie

Peter Denes - Degrassi: Whatever It Takes

Nick Hector - Shamed

Kent Donguines - Treasure of the Rice Terraces

Pauline Decroix - The Nest

MEILLEUR MONTAGE SON - LONG MÉTRAGE

Nathan Robitaille, Dustin Harris, Craig MacLellan, Krystin Hunter, Josh Brown, Robert Bertola, Jack Madigan - Freaky Tales

Stephen Barden, Dashen Naidoo, Dustin Harris, Ryan Allam, Joe Bracciale, J.R. Fountain, Robert Hegedus, Stefana Fratila - Den of Thieves 2: Pantera

Ed Douglas, Dermain Finlayson - 40 Acres

Jane Tattersall, Sue Conley, David Evans, Jill Purdy, Joshua Vamos - Out Standing

Jill Purdy, Stephen Barden, Faustine Pelipel, Nelson Ferreira, Stefana Fratila, Jose Acosta - A Big Bold Beautiful Journey

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Jean-François Asselin et l'équipe - Plan B, épisode 6

Adam Kane et l'équipe - Billy the Kid, A Debt Collected

T.J. Scott et l'équipe - Saint-Pierre, Queen Bee

Alba Gil et l'équipe - Sight Unseen, Family Matters

Alexandra La Roche et l'équipe - House of David, The Song of Moses

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE HUMORISTIQUE

Alyson Richards et l'équipe - Children Ruin Everything, Sleepovers

Danis Goulet et l'équipe - North of North, Bad Influences

Zoe Hopkins et l'équipe - Small Achievable Goals, Good Sex

Sebastian Cluer et l'équipe - The Office Movers, Trini-T Moving

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE FAMILIALE

Jacquie Gould et l'équipe - Bet, First Blood

Samantha Wan et l'équipe - Gangnam Project, Bye, Bye, Bye

Michelle Morgan et l'équipe - Heartland, Fork in the Road

J.J. Johnson et l'équipe - Jane, Pan troglodytes

Felipe Rodriguez et l'équipe - Ruby and the Well, I Wish I Could Land a Sweet Deal

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN TÉLÉFILM OU D'UNE MINISÉRIE

Bronwen Hughes et l'équipe - So Long, Marianne (So Long, Leonard)

Danishka Esterhazy et l'équipe - Sniper: The Last Stand

Ryan Landels et l'équipe - Sugarplummed

Felipe Rodriguez et l'équipe - Terror Comes Knocking: The Marcela Borges Story

Alicia K. Harris et l'équipe - I Will Survive: The Gloria Gaynor Story

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIES DRAMATIQUES ET MINISÉRIES

Élisabeth Williams - The Handmaid's Tale, Exodus

Jennifer Morden - Black Mirror, Common People

Elisa Sauvé - Cross, The Good Book

Chad Krowchuk - House of David, The Song of Moses

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES

Andrew Berry - North of North, Top of the World

Shayne Fox - What We Do in the Shadows, Headhunting

Diana Magnus - The Z-Suite, In with the New

Shayne Fox - Overcompensating, Scary Monsters and Nice Sprites

Brian Verhoog - The Office Movers, Familia

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIES DRAMATIQUES

Stephen Philipson - Long Bright River, Blind Spot

Aaron Marshall - The Handmaid's Tale, Exodus

Roslyn Kalloo - Cross, Hero Complex

Maxyme Tremblay - From, When We Go

Bridget Durnford - Dark Winds, Náá'tsoh (Big Eyes)

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - TÉLÉFILMS ET MINISÉRIES

David Trevail - Sniper: The Last Stand

Aren Hansen - 'Twas the Date Before Christmas

Julia Blua & Pete Watson - Terror Comes Knocking: The Marcela Borges Story

Jason Irvine - The Wish Swap

David Cain - If I Go Missing

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES

Marianna Khoury & Sam Thomson - North of North, Top of the World

Mike Fly - Children Ruin Everything, Feelings

Pauline Decroix - Son of a Critch, Happy 1990

Kyle Martin - Shoresy, Brooks Barrelmen

Heath Fashina - Dino Dex, Super Dinos

MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIES DRAMATIQUES

Joseph Bracciale, Dashen Naidoo, Jack Madigan, Kelly McGahey, Kirk Starkey, Josh Brown - Motorheads, Pilot

Adam Stein, Brent Picket, Kelly McGahey, Ryan Allam, Ayaz Kamani, Kevin Banks - From, Shatter

Jane Tattersall, Brennan Mercer, David McCallum, Krystin Hunter, Dustin Harris, David Caporale, Nadya Hanlon, Abby Austria, Yuri Gorbachow - The Handmaid's Tale, Execution

Dustin Harris, Nathan Robitaille, Krystin Hunter, Craig MacLellan, Spencer Clerk - Silo, Into the Fire

Brent Pickett, Robert Warchol, Jean Bot, Joe Mancuso - Law & Order Toronto: Criminal Intent, Tango Romeo

MEILLEUR MONTAGE SON - TÉLÉFILMS ET MINISÉRIES

Dave Johnson, Janice Ierulli, Kevin Banks, Mark Shnuriwsky, Matthew Hussey, Sue Fawcett - Wynonna Earp: Vengeance

Bruce Fleming, Steven Blair - If I Go Missing

Raiza Rodrigues - The Killer is Calling

Raiza Rodrigues, Ryan Birnberg - A Kidnapping in Amish Country

Bruce Fleming, Deanna Marano - A Season to Remember

MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES

Mark Dejczakiwskyj, Ed Douglas, Brent Pickett, Jean Bot, Rob Hegedus - North of North, Top of the World

John Loranger, Matthew Hussey, Scott Donald, Sue Fawcett, Abigail Neale, Steven Roberts - Bet, Game On

Dave Johnson, Mark Shnuriwsky, Janice Ierulli, Dave Fritz, Sue Fawcett - Ruby and the Well, I Wish I Could Land a Sweet Deal

Kevin Banks, Josh Brown, Richard Calistan, Rob Hegedus, Ethan Horbay, Kayla Stewart - The Way Home, Smoke on the Water

Sean Karp, Cailey Milito - Dino Dex, Chickenosaurus Rex: Part 2

La Guilde canadienne des réalisateurs est une organisation syndicale nationale qui représente plus de 7 000 professionnel•les des secteurs artistiques et logistiques de l'industrie audiovisuelle au niveau de la réalisation, de la conception, de la production et du montage. La Guilde négocie et gère des ententes collectives, exerce des pressions au nom de ses membres dans certains dossiers, comme les conditions relatives au contenu canadien et la règlementation du CRTC, et veille au maintien du financement alloué à l'industrie canadienne des médias télévisuels et cinématographiques.

SOURCE Guilde Canadienne Des Réalisateurs, Bureau National

