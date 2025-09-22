Nouvelles fournies parGuilde Canadienne Des Réalisateurs, Bureau National
22 sept, 2025, 12:15 ET
TORONTO, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Nous sommes très heureux⸱ses d'annoncer les nominations des Prix de la Guilde 2025 dans les catégories des longs métrages, des documentaires et des courts métrages, complétant ainsi la liste des nominations. Celles pour les séries télévisées, les téléfilms et les miniséries ont été dévoilées le 11 septembre dernier et sont également incluses ci-dessous. Les lauréat⸱es seront annoncé⸱es le samedi 8 novembre prochain au Koerner Hall, à Toronto.
« Ces nominations mettent en valeur à la fois de nouvelles voix audacieuses et des cinéastes établi•es, qui contribuent tous•tes au paysage et à l'héritage de notre industrie », a déclaré Warren P. Sonoda, président de la Guilde. « Ensemble, ils tissent la trame de la culture et des récits canadiens. J'ai hâte de célébrer leurs accomplissements lors du gala des Prix de la Guilde. »
ÉQUIPE DE L'ANNÉE - LONG MÉTRAGE
40 Acres
Final Destination: Bloodlines
Frankenstein
Sharp Corner
The Smashing Machine
Tron 3: Ares
ÉQUIPE DE L'ANNÉE - SÉRIE DRAMATIQUE
From - Season 3
The Last of Us - Season 2
The Handmaid's Tale - Season 6
The Boys - Season 4
Law & Order Toronto: Criminal Intent - Season 2
ÉQUIPE DE L'ANNÉE - SÉRIE HUMORISTIQUE
North of North - Season 1
What We Do in the Shadows - Season 6
Animal Control - Season 3
Shoresy - Season 4
The Trades - Season 2
ÉQUIPE DE L'ANNÉE - TÉLÉFILM
A '90s Christmas
To Have and to Holiday
Mary J. Blige's Family Affair
Wynonna Earp: Vengeance
Aurora Teagarden Mysteries: Death at the Diner
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN LONG MÉTRAGE
R.T. Thorne et l'équipe - 40 Acres
Adam B. Stein, Zach Lipovsky et l'équipe - Final Destination: Bloodlines
Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson et l'équipe - Rumours
Chloé Robichaud et l'équipe - Deux femmes en or
Eva Thomas et l'équipe - Nika & Madison
PRIX ALLAN KING POUR L'EXCELLENCE EN RÉALISATION DE DOCUMENTAIRES
John Bolton - King Arthur's Night
Laurie Townshend - A Mother Apart
Seth Scriver & Peter Scriver - Endless Cookie
Christopher Auchter - The Stand
Alfonso Maiorana - Goddess of Slide
PRIX DÉCOUVERTE JEAN-MARC VALLÉE
Trevor Solway - Siksikakowan: The Blackfoot Man
Sasha Leigh Henry - Dinner with Friends
Marie Brassard - Le Train
Ava Maria Safai - Foreigner
Sophy Romvari - Blue Heron
MEILLEUR COURT MÉTRAGE
Alicia K. Harris - On a Sunday at Eleven
Spencer Zimmerman - Headcase
Arshia Shakiba - Who Loves the Sun
Anna Hopkins - Dish Pit
Alireza Kazemipour & Panta Mosleh - Hatch
MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - FILM
Aleks Marinkovich - The Apprentice
Carol Spier - The Shrouds
Elisabeth Williams - Out Standing
Peter Cosco - 40 Acres
Brian Kane - Clown in a Cornfield
MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - FILM (BUDGET LIMITÉ)
Ludovic Dufresne - Vil & misérable
Marie-Pier Fortier - La petite et le vieux
Liz Bischof - A Nice Indian Boy
Caroline Alder - Le Dernier Repas
Dom Fegan - What We Dreamed of Then
MEILLEUR MONTAGE IMAGE - LONG MÉTRAGE
Dev Singh & Sandy Pereira - 40 Acres
Christopher Donaldson - The Shrouds
Jorge Weisz - Sharp Corner
Anna Catley - Paying For It
Simone Smith - Meadowlarks
MEILLEUR MONTAGE IMAGE - DOCUMENTAIRE
Sydney Cowper - Endless Cookie
Peter Denes - Degrassi: Whatever It Takes
Nick Hector - Shamed
Kent Donguines - Treasure of the Rice Terraces
Pauline Decroix - The Nest
MEILLEUR MONTAGE SON - LONG MÉTRAGE
Nathan Robitaille, Dustin Harris, Craig MacLellan, Krystin Hunter, Josh Brown, Robert Bertola, Jack Madigan - Freaky Tales
Stephen Barden, Dashen Naidoo, Dustin Harris, Ryan Allam, Joe Bracciale, J.R. Fountain, Robert Hegedus, Stefana Fratila - Den of Thieves 2: Pantera
Ed Douglas, Dermain Finlayson - 40 Acres
Jane Tattersall, Sue Conley, David Evans, Jill Purdy, Joshua Vamos - Out Standing
Jill Purdy, Stephen Barden, Faustine Pelipel, Nelson Ferreira, Stefana Fratila, Jose Acosta - A Big Bold Beautiful Journey
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE DRAMATIQUE
Jean-François Asselin et l'équipe - Plan B, épisode 6
Adam Kane et l'équipe - Billy the Kid, A Debt Collected
T.J. Scott et l'équipe - Saint-Pierre, Queen Bee
Alba Gil et l'équipe - Sight Unseen, Family Matters
Alexandra La Roche et l'équipe - House of David, The Song of Moses
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE HUMORISTIQUE
Alyson Richards et l'équipe - Children Ruin Everything, Sleepovers
Danis Goulet et l'équipe - North of North, Bad Influences
Zoe Hopkins et l'équipe - Small Achievable Goals, Good Sex
Sebastian Cluer et l'équipe - The Office Movers, Trini-T Moving
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE FAMILIALE
Jacquie Gould et l'équipe - Bet, First Blood
Samantha Wan et l'équipe - Gangnam Project, Bye, Bye, Bye
Michelle Morgan et l'équipe - Heartland, Fork in the Road
J.J. Johnson et l'équipe - Jane, Pan troglodytes
Felipe Rodriguez et l'équipe - Ruby and the Well, I Wish I Could Land a Sweet Deal
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN TÉLÉFILM OU D'UNE MINISÉRIE
Bronwen Hughes et l'équipe - So Long, Marianne (So Long, Leonard)
Danishka Esterhazy et l'équipe - Sniper: The Last Stand
Ryan Landels et l'équipe - Sugarplummed
Felipe Rodriguez et l'équipe - Terror Comes Knocking: The Marcela Borges Story
Alicia K. Harris et l'équipe - I Will Survive: The Gloria Gaynor Story
MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIES DRAMATIQUES ET MINISÉRIES
Élisabeth Williams - The Handmaid's Tale, Exodus
Jennifer Morden - Black Mirror, Common People
Elisa Sauvé - Cross, The Good Book
Chad Krowchuk - House of David, The Song of Moses
MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES
Andrew Berry - North of North, Top of the World
Shayne Fox - What We Do in the Shadows, Headhunting
Diana Magnus - The Z-Suite, In with the New
Shayne Fox - Overcompensating, Scary Monsters and Nice Sprites
Brian Verhoog - The Office Movers, Familia
MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIES DRAMATIQUES
Stephen Philipson - Long Bright River, Blind Spot
Aaron Marshall - The Handmaid's Tale, Exodus
Roslyn Kalloo - Cross, Hero Complex
Maxyme Tremblay - From, When We Go
Bridget Durnford - Dark Winds, Náá'tsoh (Big Eyes)
MEILLEUR MONTAGE IMAGE - TÉLÉFILMS ET MINISÉRIES
David Trevail - Sniper: The Last Stand
Aren Hansen - 'Twas the Date Before Christmas
Julia Blua & Pete Watson - Terror Comes Knocking: The Marcela Borges Story
Jason Irvine - The Wish Swap
David Cain - If I Go Missing
MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES
Marianna Khoury & Sam Thomson - North of North, Top of the World
Mike Fly - Children Ruin Everything, Feelings
Pauline Decroix - Son of a Critch, Happy 1990
Kyle Martin - Shoresy, Brooks Barrelmen
Heath Fashina - Dino Dex, Super Dinos
MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIES DRAMATIQUES
Joseph Bracciale, Dashen Naidoo, Jack Madigan, Kelly McGahey, Kirk Starkey, Josh Brown - Motorheads, Pilot
Adam Stein, Brent Picket, Kelly McGahey, Ryan Allam, Ayaz Kamani, Kevin Banks - From, Shatter
Jane Tattersall, Brennan Mercer, David McCallum, Krystin Hunter, Dustin Harris, David Caporale, Nadya Hanlon, Abby Austria, Yuri Gorbachow - The Handmaid's Tale, Execution
Dustin Harris, Nathan Robitaille, Krystin Hunter, Craig MacLellan, Spencer Clerk - Silo, Into the Fire
Brent Pickett, Robert Warchol, Jean Bot, Joe Mancuso - Law & Order Toronto: Criminal Intent, Tango Romeo
MEILLEUR MONTAGE SON - TÉLÉFILMS ET MINISÉRIES
Dave Johnson, Janice Ierulli, Kevin Banks, Mark Shnuriwsky, Matthew Hussey, Sue Fawcett - Wynonna Earp: Vengeance
Bruce Fleming, Steven Blair - If I Go Missing
Raiza Rodrigues - The Killer is Calling
Raiza Rodrigues, Ryan Birnberg - A Kidnapping in Amish Country
Bruce Fleming, Deanna Marano - A Season to Remember
MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES
Mark Dejczakiwskyj, Ed Douglas, Brent Pickett, Jean Bot, Rob Hegedus - North of North, Top of the World
John Loranger, Matthew Hussey, Scott Donald, Sue Fawcett, Abigail Neale, Steven Roberts - Bet, Game On
Dave Johnson, Mark Shnuriwsky, Janice Ierulli, Dave Fritz, Sue Fawcett - Ruby and the Well, I Wish I Could Land a Sweet Deal
Kevin Banks, Josh Brown, Richard Calistan, Rob Hegedus, Ethan Horbay, Kayla Stewart - The Way Home, Smoke on the Water
Sean Karp, Cailey Milito - Dino Dex, Chickenosaurus Rex: Part 2
Suivez-nous sur Twitter et Instagram à @DGCTalent. Utilisez le mot-clic #DGCAwards pour vous joindre à la conversation!
La Guilde canadienne des réalisateurs est une organisation syndicale nationale qui représente plus de 7 000 professionnel•les des secteurs artistiques et logistiques de l'industrie audiovisuelle au niveau de la réalisation, de la conception, de la production et du montage. La Guilde négocie et gère des ententes collectives, exerce des pressions au nom de ses membres dans certains dossiers, comme les conditions relatives au contenu canadien et la règlementation du CRTC, et veille au maintien du financement alloué à l'industrie canadienne des médias télévisuels et cinématographiques.
SOURCE Guilde Canadienne Des Réalisateurs, Bureau National
Média: Ian Gillespie - Directeur des communications, [email protected]
Partager cet article