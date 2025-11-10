Nouvelles fournies parGuilde Canadienne Des Réalisateurs, Bureau National
10 nov, 2025, 12:29 ET
TORONTO, le 10 nov. 2025 /CNW/ - La Guilde a le plaisir d'annoncer les lauréat•es de la 24e édition des Prix annuels de la Guilde. Les prix ont été remis à Koerner Hall à Toronto, le samedi 8 novembre.
PRIX IMPACT POUR LE LEADERSHIP DANS LES INITIATIVES CARITATIVES
R.T. Thorne
PRIX DON HALDANE POUR SERVICE REMARQUABLE
Cathie Edgar
PRIX VERT DE LA GUILDE
Peak Everything
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN LONG MÉTRAGE
Adam B. Stein, Zach Lipovsky et l'équipe - Final Destination: Bloodlines
ÉQUIPE DE L'ANNÉE - LONG MÉTRAGE
Frankenstein
PRIX ALLAN KING POUR L'EXCELLENCE EN RÉALISATION DE DOCUMENTAIRES
Laurie Townshend - A Mother Apart
PRIX DÉCOUVERTE JEAN-MARC VALLÉE
Trevor Solway - Siksikakowan: The Blackfoot Man
MEILLEUR COURT MÉTRAGE
Alicia K. Harris - On a Sunday at Eleven
MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - FILM
Aleks Marinkovich - The Apprentice
MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - FILM (BUDGET LIMITÉ)
Liz Bischof - A Nice Indian Boy
MEILLEUR MONTAGE IMAGE - LONG MÉTRAGE
Dev Singh & Sandy Pereira - 40 Acres
MEILLEUR MONTAGE IMAGE - DOCUMENTAIRE
Pauline Decroix - The Nest
MEILLEUR MONTAGE SON - LONG MÉTRAGE
Ed Douglas & Dermain Finlayson - 40 Acres
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE DRAMATIQUE
Alexandra La Roche et l'équipe - House of David, The Song of Moses
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE HUMORISTIQUE
Danis Goulet et l'équipe - North of North, Bad Influences
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE FAMILIALE
Michelle Morgan et l'équipe - Heartland, Fork in the Road
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN TÉLÉFILM OU D'UNE MINISÉRIE
Alicia K. Harris et l'équipe - I Will Survive: The Gloria Gaynor Story
ÉQUIPE DE L'ANNÉE - SÉRIE DRAMATIQUE
The Last of Us - Season 2
ÉQUIPE DE L'ANNÉE - SÉRIE HUMORISTIQUE
North of North - Season 1
ÉQUIPE DE L'ANNÉE - TÉLÉFILM
Wynonna Earp: Vengeance
MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIES DRAMATIQUES ET MINISÉRIES
Élisabeth Williams - The Handmaid's Tale, Exodus
MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES
Andrew Berry - North of North, Top of the World
MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIES DRAMATIQUES
Aaron Marshall - The Handmaid's Tale, Exodus
MEILLEUR MONTAGE IMAGE - TÉLÉFILMS ET MINISÉRIES
Julia Blua & Pete Watson - Terror Comes Knocking: The Marcela Borges Story
MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES
Marianna Khoury & Sam Thomson - North of North, Top of the World
MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIES DRAMATIQUES
Jane Tattersall, Brennan Mercer, David McCallum, Krystin Hunter, Dustin Harris, David Caporale, Nadya Hanlon, Abby Austria, Yuri Gorbachow - The Handmaid's Tale, Execution
MEILLEUR MONTAGE SON - TÉLÉFILMS ET MINISÉRIES
Dave Johnson, Janice Ierulli, Kevin Banks, Mark Shnuriwsky, Matthew Hussey, Sue Fawcett - Wynonna Earp: Vengeance
MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES
Mark Dejczak, Ed Douglas, Brent Pickett, Jean Bot, Rob Hegedus - North of North, Top of the World
La Guilde canadienne des réalisateurs est une organisation syndicale nationale qui représente plus de 7000 professionnel⸱les des secteurs artistiques et logistiques de l'industrie audiovisuelle au niveau de la réalisation, de la conception, de la production et du montage. La Guilde négocie et gère des ententes collectives, exerce des pressions au nom de ses membres dans certains dossiers, comme les conditions relatives au contenu canadien et la règlementation du CRTC, et veille au maintien du financement alloué à l'industrie canadienne des médias télévisuels et cinématographiques.
SOURCE Guilde Canadienne Des Réalisateurs, Bureau National
Média : Pour toute demande médiatique ou de commandite : [email protected]
