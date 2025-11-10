TORONTO, le 10 nov. 2025 /CNW/ - La Guilde a le plaisir d'annoncer les lauréat•es de la 24e édition des Prix annuels de la Guilde. Les prix ont été remis à Koerner Hall à Toronto, le samedi 8 novembre.

PRIX IMPACT POUR LE LEADERSHIP DANS LES INITIATIVES CARITATIVES

R.T. Thorne

PRIX DON HALDANE POUR SERVICE REMARQUABLE

Cathie Edgar

PRIX VERT DE LA GUILDE

Peak Everything

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN LONG MÉTRAGE

Adam B. Stein, Zach Lipovsky et l'équipe - Final Destination: Bloodlines

ÉQUIPE DE L'ANNÉE - LONG MÉTRAGE

Frankenstein

PRIX ALLAN KING POUR L'EXCELLENCE EN RÉALISATION DE DOCUMENTAIRES

Laurie Townshend - A Mother Apart

PRIX DÉCOUVERTE JEAN-MARC VALLÉE

Trevor Solway - Siksikakowan: The Blackfoot Man

MEILLEUR COURT MÉTRAGE

Alicia K. Harris - On a Sunday at Eleven

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - FILM

Aleks Marinkovich - The Apprentice

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - FILM (BUDGET LIMITÉ)

Liz Bischof - A Nice Indian Boy

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - LONG MÉTRAGE

Dev Singh & Sandy Pereira - 40 Acres

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - DOCUMENTAIRE

Pauline Decroix - The Nest

MEILLEUR MONTAGE SON - LONG MÉTRAGE

Ed Douglas & Dermain Finlayson - 40 Acres

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Alexandra La Roche et l'équipe - House of David, The Song of Moses

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE HUMORISTIQUE

Danis Goulet et l'équipe - North of North, Bad Influences

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE FAMILIALE

Michelle Morgan et l'équipe - Heartland, Fork in the Road

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN TÉLÉFILM OU D'UNE MINISÉRIE

Alicia K. Harris et l'équipe - I Will Survive: The Gloria Gaynor Story

ÉQUIPE DE L'ANNÉE - SÉRIE DRAMATIQUE

The Last of Us - Season 2

ÉQUIPE DE L'ANNÉE - SÉRIE HUMORISTIQUE

North of North - Season 1

ÉQUIPE DE L'ANNÉE - TÉLÉFILM

Wynonna Earp: Vengeance

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIES DRAMATIQUES ET MINISÉRIES

Élisabeth Williams - The Handmaid's Tale, Exodus

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES

Andrew Berry - North of North, Top of the World

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIES DRAMATIQUES

Aaron Marshall - The Handmaid's Tale, Exodus

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - TÉLÉFILMS ET MINISÉRIES

Julia Blua & Pete Watson - Terror Comes Knocking: The Marcela Borges Story

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES

Marianna Khoury & Sam Thomson - North of North, Top of the World

MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIES DRAMATIQUES

Jane Tattersall, Brennan Mercer, David McCallum, Krystin Hunter, Dustin Harris, David Caporale, Nadya Hanlon, Abby Austria, Yuri Gorbachow - The Handmaid's Tale, Execution

MEILLEUR MONTAGE SON - TÉLÉFILMS ET MINISÉRIES

Dave Johnson, Janice Ierulli, Kevin Banks, Mark Shnuriwsky, Matthew Hussey, Sue Fawcett - Wynonna Earp: Vengeance

MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES

Mark Dejczak, Ed Douglas, Brent Pickett, Jean Bot, Rob Hegedus - North of North, Top of the World

La Guilde canadienne des réalisateurs est une organisation syndicale nationale qui représente plus de 7000 professionnel⸱les des secteurs artistiques et logistiques de l'industrie audiovisuelle au niveau de la réalisation, de la conception, de la production et du montage. La Guilde négocie et gère des ententes collectives, exerce des pressions au nom de ses membres dans certains dossiers, comme les conditions relatives au contenu canadien et la règlementation du CRTC, et veille au maintien du financement alloué à l'industrie canadienne des médias télévisuels et cinématographiques.

