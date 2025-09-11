TORONTO, le 11 sept. 2025 /CNW/ - La Guilde a l'honneur de dévoiler la première série de nominations pour la 24e édition de la remise de ses Prix annuels. Les nominations de la télévision couvrent les catégories des séries télévisées, des téléfilms et des miniséries. Les lauréat•es seront annoncé•es au Koerner Hall de Toronto le 8 novembre.

Cette annonce sera suivie par les nominations des catégories des longs métrages, des documentaires et des courts métrages, ainsi que par la liste des finalistes pour le prix Découverte Jean-Marc Vallée qui sera dévoilée après la réunion des juré•es des Prix de la Guilde, le 13 septembre.

« Les nominations de cette année témoignent de la force et de la créativité de l'industrie télévisuelle canadienne, en plein essor », a déclaré Warren P. Sonoda, président de la Guilde. « C'est un honneur de reconnaître le travail remarquable de nos membres et les histoires poignantes qu'ils•elles racontent aux auditoires du monde entier. »

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Jean-François Asselin - Plan B, épisode 6

Adam Kane - Billy the Kid, A Debt Collected

T.J. Scott - Saint-Pierre, Queen Bee

Alba Gil - Sight Unseen, Family Matters

Alexandra La Roche - House of David, The Song of Moses

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE HUMORISTIQUE

Alyson Richards - Children Ruin Everything, Sleepovers

Danis Goulet - North of North, Bad Influences

Zoe Hopkins - Small Achievable Goals, Good Sex

Sebastian Cluer - The Office Movers, Trini-T Moving

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE FAMILIALE

Jacquie Gould - Bet, First Blood

Samantha Wan - Gangnam Project, Bye, Bye, Bye

Michelle Morgan - Heartland, Fork in the Road

J.J. Johnson - Jane, Pan troglodytes

Felipe Rodriguez - Ruby and the Well, I Wish I Could Land a Sweet Deal

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN TÉLÉFILM OU D'UNE MINISÉRIE

Bronwen Hughes - So Long, Marianne (So Long, Leonard)

Danishka Esterhazy - Sniper: The Last Stand

Ryan Landels - Sugarplummed

Felipe Rodriguez - Terror Comes Knocking: The Marcela Borges Story

Alicia K. Harris - I Will Survive: The Gloria Gaynor Story

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIES DRAMATIQUES ET MINISÉRIES

Élisabeth Williams - The Handmaid's Tale, Exodus

Jennifer Morden - Black Mirror, Common People

Elisa Sauvé - Cross, The Good Book

Chad Krowchuk - House of David, The Song of Moses

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES

Andrew Berry - North of North, Top of the World

Shayne Fox - What We Do in the Shadows, Headhunting

Diana Magnus - The Z-Suite, In with the New

Shayne Fox - Overcompensating, Scary Monsters and Nice Sprites

Brian Verhoog - The Office Movers, Familia

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIES DRAMATIQUES

Stephen Philipson - Long Bright River, Blind Spot

Aaron Marshall - The Handmaid's Tale, Exodus

Roslyn Kalloo - Cross, Hero Complex

Maxyme Tremblay - From, When We Go

Bridget Durnford - Dark Winds, Náá'tsoh (Big Eyes)

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - TÉLÉFILMS ET MINISÉRIES

David Trevail - Sniper: The Last Stand

Aren Hansen - Twas the Date Before Christmas

Julia Blua & Pete Watson - Terror Comes Knocking: The Marcela Borges Story

Jason Irvine - The Wish Swap

David Cain - If I Go Missing

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES

Marianna Khoury & Sam Thomson - North of North, Top of the World

Mike Fly - Children Ruin Everything, Feelings

Pauline Decroix - Son of a Critch, Happy 1990

Kyle Martin - Shoresy, Brooks Barrelmen

Heath Fashina - Dino Dex, Super Dinos

MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIES DRAMATIQUES

Joseph Bracciale, Dashen Naidoo, Jack Madigan, Kelly McGahey, Kirk Starkey, Josh Brown - Motorheads, Pilot

Adam Stein, Brent Picket, Kelly McGahey, Ryan Allam, Ayaz Kamani - From, Shatter

Jane Tattersall, Brennan Mercer, David McCallum, Krystin Hunter, Dustin Harris, David Caporale, Nadya Hanlon, Abby Austria - The Handmaid's Tale, Execution

Dustin Harris, Nathan Robitaille, Krystin Hunter, Craig MacLellan, Spencer Clerk - Silo, Into the Fire

Brent Pickett, Robert Warchol, Jean Bot, Joe Mancuso - Law & Order Toronto: Criminal Intent, Tango Romeo

MEILLEUR MONTAGE SON - TÉLÉFILMS ET MINISÉRIES

Dave Johnson, Janice Ierulli, Kevin Banks, Mark Shnuriwsky, Matthew Hussey, Sue Fawcett - Wynonna Earp: Vengeance

Bruce Fleming, Steven Blair - If I Go Missing

Raiza Rodrigues - The Killer is Calling

Raiza Rodrigues, Ryan Birnberg - A Kidnapping In Amish Country

Bruce Fleming, Deanna Marano - A Season to Remember

MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES

Mark Dejczakiwskyj, Ed Douglas, Brent Pickett, Jean Bot, Rob Hegedus - North of North, Top of the World

John Loranger, Matthew Hussey, Scott Donald, Sue Fawcett, Abigail Neale - Bet, Game On

Dave Johnson, Mark Shnuriwsky, Janice Ierulli, Dave Fritz, Sue Fawcett - Ruby and the Well, I Wish I Could Land a Sweet Deal

Kevin Banks, Josh Brown, Richard Calistan, Rob Hegedus, Ethan Horbay, Kayla Stewart - The Way Home, Smoke on the Water

Sean Karp, Cailey Milito - Dino Dex, Chickenosaurus Rex: Part 2

