TORONTO, le 11 sept. 2025 /CNW/ - La Guilde a l'honneur de dévoiler la première série de nominations pour la 24e édition de la remise de ses Prix annuels. Les nominations de la télévision couvrent les catégories des séries télévisées, des téléfilms et des miniséries. Les lauréat•es seront annoncé•es au Koerner Hall de Toronto le 8 novembre.
Cette annonce sera suivie par les nominations des catégories des longs métrages, des documentaires et des courts métrages, ainsi que par la liste des finalistes pour le prix Découverte Jean-Marc Vallée qui sera dévoilée après la réunion des juré•es des Prix de la Guilde, le 13 septembre.
« Les nominations de cette année témoignent de la force et de la créativité de l'industrie télévisuelle canadienne, en plein essor », a déclaré Warren P. Sonoda, président de la Guilde. « C'est un honneur de reconnaître le travail remarquable de nos membres et les histoires poignantes qu'ils•elles racontent aux auditoires du monde entier. »
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE DRAMATIQUE
Jean-François Asselin - Plan B, épisode 6
Adam Kane - Billy the Kid, A Debt Collected
T.J. Scott - Saint-Pierre, Queen Bee
Alba Gil - Sight Unseen, Family Matters
Alexandra La Roche - House of David, The Song of Moses
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE HUMORISTIQUE
Alyson Richards - Children Ruin Everything, Sleepovers
Danis Goulet - North of North, Bad Influences
Zoe Hopkins - Small Achievable Goals, Good Sex
Sebastian Cluer - The Office Movers, Trini-T Moving
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE FAMILIALE
Jacquie Gould - Bet, First Blood
Samantha Wan - Gangnam Project, Bye, Bye, Bye
Michelle Morgan - Heartland, Fork in the Road
J.J. Johnson - Jane, Pan troglodytes
Felipe Rodriguez - Ruby and the Well, I Wish I Could Land a Sweet Deal
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN TÉLÉFILM OU D'UNE MINISÉRIE
Bronwen Hughes - So Long, Marianne (So Long, Leonard)
Danishka Esterhazy - Sniper: The Last Stand
Ryan Landels - Sugarplummed
Felipe Rodriguez - Terror Comes Knocking: The Marcela Borges Story
Alicia K. Harris - I Will Survive: The Gloria Gaynor Story
MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIES DRAMATIQUES ET MINISÉRIES
Élisabeth Williams - The Handmaid's Tale, Exodus
Jennifer Morden - Black Mirror, Common People
Elisa Sauvé - Cross, The Good Book
Chad Krowchuk - House of David, The Song of Moses
MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES
Andrew Berry - North of North, Top of the World
Shayne Fox - What We Do in the Shadows, Headhunting
Diana Magnus - The Z-Suite, In with the New
Shayne Fox - Overcompensating, Scary Monsters and Nice Sprites
Brian Verhoog - The Office Movers, Familia
MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIES DRAMATIQUES
Stephen Philipson - Long Bright River, Blind Spot
Aaron Marshall - The Handmaid's Tale, Exodus
Roslyn Kalloo - Cross, Hero Complex
Maxyme Tremblay - From, When We Go
Bridget Durnford - Dark Winds, Náá'tsoh (Big Eyes)
MEILLEUR MONTAGE IMAGE - TÉLÉFILMS ET MINISÉRIES
David Trevail - Sniper: The Last Stand
Aren Hansen - Twas the Date Before Christmas
Julia Blua & Pete Watson - Terror Comes Knocking: The Marcela Borges Story
Jason Irvine - The Wish Swap
David Cain - If I Go Missing
MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES
Marianna Khoury & Sam Thomson - North of North, Top of the World
Mike Fly - Children Ruin Everything, Feelings
Pauline Decroix - Son of a Critch, Happy 1990
Kyle Martin - Shoresy, Brooks Barrelmen
Heath Fashina - Dino Dex, Super Dinos
MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIES DRAMATIQUES
Joseph Bracciale, Dashen Naidoo, Jack Madigan, Kelly McGahey, Kirk Starkey, Josh Brown - Motorheads, Pilot
Adam Stein, Brent Picket, Kelly McGahey, Ryan Allam, Ayaz Kamani - From, Shatter
Jane Tattersall, Brennan Mercer, David McCallum, Krystin Hunter, Dustin Harris, David Caporale, Nadya Hanlon, Abby Austria - The Handmaid's Tale, Execution
Dustin Harris, Nathan Robitaille, Krystin Hunter, Craig MacLellan, Spencer Clerk - Silo, Into the Fire
Brent Pickett, Robert Warchol, Jean Bot, Joe Mancuso - Law & Order Toronto: Criminal Intent, Tango Romeo
MEILLEUR MONTAGE SON - TÉLÉFILMS ET MINISÉRIES
Dave Johnson, Janice Ierulli, Kevin Banks, Mark Shnuriwsky, Matthew Hussey, Sue Fawcett - Wynonna Earp: Vengeance
Bruce Fleming, Steven Blair - If I Go Missing
Raiza Rodrigues - The Killer is Calling
Raiza Rodrigues, Ryan Birnberg - A Kidnapping In Amish Country
Bruce Fleming, Deanna Marano - A Season to Remember
MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES
Mark Dejczakiwskyj, Ed Douglas, Brent Pickett, Jean Bot, Rob Hegedus - North of North, Top of the World
John Loranger, Matthew Hussey, Scott Donald, Sue Fawcett, Abigail Neale - Bet, Game On
Dave Johnson, Mark Shnuriwsky, Janice Ierulli, Dave Fritz, Sue Fawcett - Ruby and the Well, I Wish I Could Land a Sweet Deal
Kevin Banks, Josh Brown, Richard Calistan, Rob Hegedus, Ethan Horbay, Kayla Stewart - The Way Home, Smoke on the Water
Sean Karp, Cailey Milito - Dino Dex, Chickenosaurus Rex: Part 2
La Guilde canadienne des réalisateurs est une organisation syndicale nationale qui représente plus de 7 000 professionnel•les des secteurs artistiques et logistiques de l'industrie audiovisuelle au niveau de la réalisation, de la conception, de la production et du montage. La Guilde négocie et gère des ententes collectives, exerce des pressions au nom de ses membres dans certains dossiers, comme les conditions relatives au contenu canadien et la règlementation du CRTC, et veille au maintien du financement alloué à l'industrie canadienne des médias télévisuels et cinématographiques.
