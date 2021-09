Les films des réalisateurs seront projetés dans les festivals de cinéma canadiens

TORONTO, le 21 sept. 2021 /CNW/ - La Guilde canadienne des réalisateurs (DGC) a dévoilé les 13 films en lice pour le Prix Découverte 2021. Cette liste met en vedette certains des meilleurs réalisateurs émergents à surveiller pendant la saison des festivals.

Les films de ces réalisateurs et réalisatrices seront projetés aux festivals suivants : HotDocs, CIFF (Calgary International Film Festival), TIFF (Toronto International Film Festival), Festival du nouveau Cinéma (FNC), Vancouver International Film Festival (VIFF), ImagineNative, St-John's International Women's Film Festival (SJIWFF) ainsi que le festival Reelworld.

Le jury du Prix Découverte est présidé par Jesse Mann et comprend les membres suivants de la Guilde : Ramin Mohseni, Miles Dale, Ana Maria Valine, Giovanna Morales, Katarzyna Kochany et Deepa Mehta.

« Ces réalisateurs représentent une nouvelle voix audacieuse dans le cinéma canadien qui met en lumière la grande variété des histoires qui sont racontées », dit Warren Sonoda, président de la Guilde. « Les cinéastes sont à surveiller non seulement pendant la période des festivals mais aussi au cours des prochaines années. »

Trevor Mack , Colombie-Britannique, Portraits from a Fire

, Colombie-Britannique, Danis Goulet , Ontario , Night Raiders

Kaveh Nabatian , Québec, Sin La Habana

, Québec, Jorge Thelien Armand, Québec, La Fortaleza

Jennifer Holness , Ontario , Subjects of Desire

, , Brettan Hannam, Nouvelle-Écosse, Wildhood

Elle-Máijá Tailfeathers, Colombie-Britannique, Kimmapiiyipitssini: The Meaning of Empathy

Yasmine Mathurin , Ontario , One of Ours

, , Thyrone Tommy, Ontario , Learn to Swim

, Philippe Gregoire , Québec, The Noise of Engines

, Québec, The Rhayne Vermette , Manitoba , Ste. Anne

, , Stephanie Joline , Nouvelle-Écosse, Night Blooms

, Nouvelle-Écosse, Caroline Monnet , Québec, Bootlegger

Hot

Docs CIFF TIFF FNC VIFF imagineNATIVE SJIWFF Reelworld Portraits from a

Fire

X



X X



Night Raiders

X X

X X



Sin La Habana





X X



X La Fortaleza













X Subjects of Desire X X







X

Wildhood

X X

X





Kimmapiiyipitssini:

The Meaning of

Empathy X X





X X

One of Ours X X







X

Learn to Swim



X

X





The Noise of

Engines

X











Ste. Anne



X

X X



Night Blooms

X



X

X

Bootlegger





X X X





La 20e édition des Prix de la Guilde aura lieu le samedi 23 octobre, 2021.

La Guilde canadienne des réalisateurs (DGC) est une organisation syndicale nationale représentant plus de 5 500 professionnels des secteurs artistiques et logistiques de l'industrie des médias télévisuels et cinématographiques au niveau de la réalisation, de la conception, de la production et du montage. La Guilde négocie et gère des conventions collectives, exerce des pressions au nom de ses membres dans certains dossiers, tels que les conditions relatives au contenu canadien et la réglementation du CRTC, et veille au maintien du financement alloué à l'industrie canadienne des médias télévisuels et cinématographiques.

