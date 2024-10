TORONTO, le 28 oct. 2024 /CNW/ - La Guilde est ravie d'annoncer les gagnant•es de la 23e édition annuelle des Prix de la Guilde. Les prix ont été remis en ligne le lundi 28 octobre 2024 et annoncés par les membres de la Guilde Anthony Q. Farrell et Amy Jo Johnson.

PRIX IMPACT DE LA GUILDE

Nicole Close

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN LONG MÉTRAGE (ÉGALITÉ)

Fawzia Mirza - The Queen of My Dreams

Karen Knox - We Forgot to Break Up

PRIX ALLAN KING POUR L'EXCELLENCE EN RÉALISATION DE DOCUMENTAIRES

Chelsea McMullan - Swan Song

PRIX DE LA DÉCOUVERTE JEAN-MARC VALLÉE

Kaniehtiio Horn - Seeds

MEILLEUR COURT MÉTRAGE

Alyson Richards - I Was Here

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - FILM (BUDGET LIMITÉ) (ÉGALITÉ)

Joel Richardson - Kipkemboi

Michael Pierson - The Queen of My Dreams

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - FILM

Tamara Deverell - Priscilla

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - LONG MÉTRAGE

Matt Lyon - Code 8 Part II

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - DOCUMENTAIRE

Peter Denes & Steve Taylor - The Tragically Hip: No Dress Rehearsal

MEILLEUR MONTAGE SON - LONG MÉTRAGE

Dashen Naidoo, Jill Purdy, Jack Madigan - Trap

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE DRAMATIQE

Amanda Tapping - Dead Boy Detectives

EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE HUMORISTIQUE

Tig Fong - What We Do in The Shadows

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE FAMILIALE

Winnifred Jong - Jane

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN TÉLÉFILM OU D'UNE MINISÉRIE

Marie Clements - Bones of Crows

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIES DRAMATIQUES ET MINISÉRIES

James Philpott - Bones of Crows

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES ET MINISÉRIES

Shayne Fox - What We Do in the Shadows

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIES DRAMATIQUES

Nicholas Wong - Halo

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - TÉLÉFILMS ET MINISÉRIES

Lara Johnston - Fellow Travelers

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES

Gloria Tong - Bria Mack Gets a Life

MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIES DRAMATIQUES

Adam Stein, Dale Sheldrake, Brennan Mercer, Dave Caporale, Nadya Hanlon, Claire Dobson, James Bastable, Andrew Wright, Alex Bullick, Jean Bot, Joe Mancuso - Halo

MEILLEUR MONTAGE SON - TÉLÉFILMS ET MINISÉRIES

Danielle McBride, Ed Douglas, Éve Corrêa-Guedes, Craig MacLellan, Scott Hitchon, Joe Mancuso - Fellow Travelers

MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIES HUMORISTIQUES OU FAMILIALES

Janice Ierulli, Mark Shnuriwsky, Matthew Hussey, Sue Fawcett, Michael Legedza, Joe Wazana, Simon Miminis - The Hardy Boys

La Guilde canadienne des réalisateurs est une organisation syndicale nationale qui représente plus de 7000 professionnel⸱les des secteurs artistiques et logistiques de l'industrie audiovisuelle au niveau de la réalisation, de la conception, de la production et du montage. La Guilde négocie et gère des conventions collectives, exerce des pressions au nom de ses membres dans certains dossiers, comme les conditions relatives au contenu canadien et la règlementation du CRTC, et veille au maintien du financement alloué à l'industrie canadienne des médias télévisuels et cinématographiques.

