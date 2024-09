TORONTO, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Nous sommes très heureux⸱ses d'annoncer les nominations aux Prix de la Guilde 2024 dans les catégories des longs métrages, des documentaires et des courts métrages. Les nominations pour les séries télévisées, les téléfilms et les miniséries ont été dévoilées le 4 septembre dernier. Les lauréat⸱es seront annoncé⸱es et présenté⸱es en ligne le lundi 28 octobre.

« Les longs métrages soumis ne manquent jamais de livrer une qualité, une créativité et une innovation de classe mondiale » a déclaré le président de la Guilde, Warren P. Sonoda. « Le travail de mes collègues membres est inspirant et j'ai très hâte de célébrer leurs réalisations cette année ».

Les nominé⸱es ayant été soigneusement sélectionné⸱es parmi plus de 500 candidatures, la liste complète des nominations est le fruit d'un processus incroyablement compétitif et représente la force créative de l'industrie cinématographique et télévisuelle canadienne.

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN LONG MÉTRAGE

J. Stevens et l'équipe - Really Happy Someday

Fawzia Mirza et l'équipe - The Queen of My Dreams

Karen Chapman et l'équipe - Village Keeper

Jeff Chan et l'équipe - Code 8 Part II

Karen Knox et l'équipe - We Forgot to Break Up

PRIX ALLAN KING POUR L'EXCELLENCE EN RÉALISATION DE DOCUMENTAIRES

Chelsea McMullan - Swan Song

Michael Mabbott & Lucah Rosenberg-Lee - Any Other Way: The Jackie Shane Story

Omar Majeed & Peter Mishara - Disco's Revenge

Aeyliya Husain - An Unfinished Journey

Shannon Walsh - Adrianne & the Castle

Adrian Wills - A Quiet Girl

PRIX DE LA DÉCOUVERTE JEAN-MARC VALLÉE

Kaniehtiio Horn - Seeds

Matthew Rankin - Universal Language

Marie-Hélène Viens & Philippe Lupien - You Are Not Alone

Yuqi Kang - 7 Beats per Minute

Melanie Oates - Sweet Angel Baby

MEILLEUR COURT MÉTRAGE

Alyson Richards - I Was Here

Phillip Barker - EarthWorm

Richard Rotter - Bloodline

Shubham Chhabra - Cash Cows

Liz Whitmere - Cold

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - FILM

Tamara Deverell - Priscilla

Carol Spier & Jason Clarke - The Dead Don't Hurt

Oleg M. Savytski - Queen of Bones

Yola van Leeuwenkamp - Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - FILM (BUDGET LIMITÉ)

Andrew Berry - The Silent Planet

Stephen Britton Osler - Monica's News

Joel Richardson - Kipkemboi

Xavier Georges - Sweet Angel Baby

Meagan Budgell - We Forgot to Break Up

Michael Pierson - The Queen of My Dreams

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - LONG MÉTRAGE

Matt Lyon - Code 8 Part II

Hugh Elchuk - Suze

Anna Catley - We Forgot to Break Up

Jorge Weisz - Sweetland

Sandy Pereira - Young Werther

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - DOCUMENTAIRE

Peter Denes & Steve Taylor - The Tragically Hip: No Dress Rehearsal

Mike Munn - Any Other Way: The Jackie Shane Story

Omar Majeed with Peter Mishara & Navin Harrilal - Disco's Revenge

Shane Belcourt & Matt Lyon - Wilfred Buck

Mike Munn & Eamonn O'Connor with Caitlin Durlak - Black Life: Untold Stories, Migrations

MEILLEUR MONTAGE SON - LONG MÉTRAGE

Dashen Naidoo, Jill Purdy, Jack Madigan - Trap

Elma Bello, J.R. Fountain, Kevin Banks, Krystin Hunter, Paul Germann, Ian Geldart, Nadya Hanlon - Queen of Bones

Claudia Pinto, Kelly McGahey - Sweet Angel Baby

Bryson Cassidy, Jeremy Laing - The Silent Planet

Suivez-nous sur Twitter et Instagram à @DGCTalent. Utilisez le mot-clic #DGCAwards pour vous joindre à la conversation!

La Guilde canadienne des réalisateurs est une organisation syndicale nationale qui représente plus de 7 000 professionnel⸱les des secteurs artistiques et logistiques de l'industrie des médias télévisuels et cinématographiques au niveau de la réalisation, de la conception, de la production et du montage. La Guilde négocie et gère des ententes collectives, exerce des pressions au nom de ses membres dans certains dossiers, comme les conditions relatives au contenu canadien et la règlementation du CRTC, et veille au maintien du financement alloué à l'industrie canadienne des médias télévisuels et cinématographiques.

SOURCE Guilde Canadienne Des Réalisateurs, Bureau National

Médias : Ian Gillespie - Directeur des communications, [email protected]