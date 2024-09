Les films en lice pour le prix 2024 sont projetés dans des festivals partout à travers le Canada

TORONTO, le 12 sept. 2024 /CNW/ - La Guilde canadienne des réalisateurs est heureuse et fière d'annoncer les 12 films en lice pour son prix Découverte Jean-Marc Vallée 2024, qui met en lumière les réalisateurs et réalisatrices canadien⸱nes émergent⸱es à surveiller pendant la saison des festivals.

Les films seront projetés au Festival international du film de Toronto (TIFF), au Festival du nouveau cinéma (FNC), au Festival international du film de Vancouver (VIFF), au Festival international du film de Calgary (CIFF), au Festival international du film de l'Atlantique (AIFF) et au Festival international du film de femmes de St-Jean (SJIWFF). Certains ont déjà été projetés dans le cadre de Hot Docs. La liste des films est suivie d'une liste résumant quels festivals projettent quels films, pour les festivals qui ont annoncé leur programmation complète ou partielle.

« Nous sommes honoré⸱es et ravi⸱es de pouvoir amplifier ces nouvelles voix audacieuses, des artistes qui ont créé des œuvres cinématographiques novatrices », a déclaré Warren P. Sonoda, président de la Guilde. « Ces cinéastes illustrent le talent et la diversité des voix qui maintiennent le cinéma canadien à l'avant-garde ».

En 2022, le prix Découverte a été redédié à Jean-Marc Vallée, membre réalisateur de longue date de la Guilde. Le jury du prix Découverte est présidé par Andrea Martinez Crowther, aux côtés de Ivan Madeira, Hayley Gray, Ryan Couldrey, Fawzia Mirza et Charles Uwagbai.

Films en lice pour le prix Découverte 2024 :

7 Beats Per Minute, Yuqi Kang

Une jeunesse française, Jérémie Battaglia

Inedia, Liz Cairns

Lovely, Serville Poblete

Monica's News, Pamela Gallant

Seeds, Kaniehtiio Horn

Seguridad, Tamara Segura

Johanne, tout simplement, Nadine Valcin

Sweet Angel Baby, Melanie Oates

Une langue universelle, Matthew Rankin

Vous n'êtes pas seuls, Marie-Hélène Viens et Philippe Lupien

Young Werther, José Avelino Gilles Corbett Lourenço

Hot Docs

7 Beats Per Minute, Une jeunesse française

TIFF

Seeds, Sweet Angel Baby, Une langue universelle, Vous n'êtes pas seuls, Young Werther

VIFF

7 Beats Per Minute, Inedia, Seeds, Une langue universelle

CIFF

7 Beats Per Minute, Monica's News

AIFF

Monica's News, Seeds, Sweet Angel Baby

FNC

Inedia, Une langue universelle, Vous n'êtes pas seuls

La Guilde canadienne des réalisateurs est une organisation syndicale nationale qui représente plus de 7 000 professionnel⸱les des secteurs artistiques et logistiques de l'industrie des médias télévisuels et cinématographiques au niveau de la réalisation, de la conception, de la production et du montage. La Guilde négocie et gère des conventions collectives, exerce des pressions au nom de ses membres dans certains dossiers, comme les conditions relatives au contenu canadien et la règlementation du CRTC, et veille au maintien du financement alloué à l'industrie canadienne des médias télévisuels et cinématographiques.

