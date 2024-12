WATSON LAKE, YT, le 6 déc. 2024 /CNW/ - La Liard First Nation et Services aux Autochtones Canada (SAC) sont fiers d'annoncer l'achèvement et l'ouverture du nouveau complexe de logement pour les Aînés à Watson Lake, au Yukon. Cette installation de 9 logements jouera un rôle clé pour ce qui est de répondre aux besoins en matière de logement des Aînés de la Liard First Nation, leur offrant ainsi un milieu de vie sécuritaire et en toute indépendance qui fait honneur à leurs contributions à la Nation.

Vue aérienne du complexe de logement pour les Aînés de 9 unités récemment achevé pour la Liard First Nation, à Watson Lake. Avec la permission de Kobayashi + Zedda Architects. (Groupe CNW/Services aux Autochtones Canada) Deuxième vue aérienne du complexe de logement pour les Aînés de 9 unités récemment achevé pour la Liard First Nation, à Watson Lake. Avec la permission de Kobayashi + Zedda Architects. (Groupe CNW/Services aux Autochtones Canada)

En tant que gardiens du savoir, les Aînés transmettent la langue, les traditions et les récits qui renforcent la communauté de la Liard First Nation. Cette installation offre un espace moderne et sécuritaire où les Aînés peuvent continuer à partager leur sagesse avec les jeunes, à préserver leur identité culturelle et à favoriser la cohésion sociale. Le projet reflète un engagement commun à l'égard du bien-être de la Liard First Nation et de la volonté de répondre aux besoins de ses membres en matière de logement.

Le projet a débuté il y a 3 ans, financé par une contribution de 9 millions de dollars de SAC et une contribution de 810 000 $ de la Yukon Housing Corporation dans le cadre du Fonds pour les initiatives en matière de logement. Cette collaboration souligne la valeur du partenariat entre les gouvernements fédéral et territorial pour la création de changements significatifs dans le Nord.

Le complexe de logement pour les Aînés comprend 9 logements autonomes d'une chambre à coucher, chacun doté d'une cuisine privée et de commodités essentielles favorisant l'autonomie et la commodité. L'installation comprend également une aire commune intérieure conçue pour favoriser l'interaction sociale et rassembler les membres de la communauté.

Au cours des dernières années, SAC a collaboré avec la Liard First Nation à diverses initiatives en matière de logement, dont la construction de petites maisons et de logements modulaires, ainsi que des projets de démolition et d'infrastructure. Ensemble, ces initiatives démontrent l'engagement continu du gouvernement fédéral et des gouvernements autochtones à répondre aux besoins en matière de logement et à renforcer le développement communautaire.

« Nos Aînés sont les gardiens de notre culture et de notre histoire, et ce complexe témoigne du profond respect que nous leur portons. Il signifie également la guérison du passé et l'espoir pour l'avenir, alors que nous travaillons à créer des espaces qui permettent aux membres de notre communauté de grandir plus fort ensemble. Nous remercions Services aux Autochtones Canada et la Yukon Housing Corporation pour leur partenariat et leur soutien dans la réalisation de cette vision. »

Stephen Charlie

Chef de la Liard First Nation

« La célébration d'aujourd'hui marque une étape importante dans notre parcours commun vers la réconciliation. Grâce à des partenariats comme celui-ci, nous pouvons répondre aux besoins des communautés autochtones et veiller à ce que ceux qui ont porté les traditions et la sagesse soient appuyés avec dignité. Ce complexe d'habitation pour les Aînés est un lieu de soins et de respect pour la communauté, et nous sommes honorés de faire partie d'un projet aussi important. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Les Aînés sont au cœur de nos communautés et de leur histoire. L'achèvement de ce nouveau complexe à Watson Lake constitue une étape importante pour ce qui est de veiller à ce que les Aînés kaskas puissent vivre en sécurité et à l'aise dans leur communauté, entourés de leur famille et de leur culture. Ce projet illustre ce que nous pouvons accomplir lorsque les gouvernements fédéral, territorial et des Premières Nations unissent leurs efforts pour accorder la priorité à la santé, à la sécurité et au bien-être des communautés du Yukon. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

« Le complexe pour les Aînés est un ajout significatif à Watson Lake, qui fait honneur à la sagesse et à la force inestimables des Aînés de nos communautés. Notre gouvernement est fier d'être un partenaire dans cet important projet. Nous sommes déterminés à investir dans les infrastructures essentielles pour soutenir les Yukonnais et faire progresser des mesures significatives vers la réconciliation. »

L'honorable Ranj Pillai

Premier ministre du Yukon

Faits en bref

Services aux Autochtones Canada (SAC) a fourni 9 millions de dollars pour le complexe de logement pour les Aînés afin d'appuyer l'engagement de la Liard First Nation à améliorer les conditions de logement et les soins pour ses Aînés.

La Yukon Housing Corporation a versé 810 000 $ pour le projet, ce qui témoigne d'une solide collaboration entre les partenaires fédéraux, territoriaux et les Premières Nations.

Depuis 2021, près de 4,84 millions de dollars de SAC ont servi à appuyer des projets de logement à Watson Lake , favorisant ainsi des milieux de vie sécuritaires et durables au sein de la communauté.

, favorisant ainsi des milieux de vie sécuritaires et durables au sein de la communauté. Depuis 2016 et en date du 30 juin 2024, SAC a investi 2,43 milliards de dollars dans des fonds ciblés pour appuyer des projets d'infrastructure de logement en cours et terminés dans les Premières Nations, dont bénéficient 611 communautés des Premières Nations.

