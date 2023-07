Le jeudi 28 septembre au Massey Hall de Toronto , la première des deux cérémonies d'intronisation qui auront

lieu en 2023 dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de l'Allée des célébrités canadiennes

Les présentateurs, artistes et invités spéciaux seront annoncés dans les semaines à venir !

Les billets pour "Canada's Rock of Fame" seront mis en vente le vendredi 14 juillet à 10 heures (heure de l'Est).

TORONTO, le 11 juill. 2023 /CNW/ - En matière de musique, le Canada a beaucoup à célébrer ! Aujourd'hui, l'Allée des célébrités canadiennes annonce que 13 des grands noms du rock des années 70 et 80 s'ajouteront à ses rangs : April Wine, Chilliwack, Glass Tiger, Lee Aaron, Lighthouse, Loverboy, Max Webster, Michel Pagliaro, Platinum Blonde, PRISM, Rough Trade, The Parachute Club et Trooper.

(Des photos et des vidéos de réaction des personnes intronisées peuvent être téléchargées ICI).

Pour commémorer cette méga-intronisation unique en son genre, l'Allée des célébrités canadiennes présente Canada's Rock of Fame au Massey Hall le 28 septembre, aux côtés des partenaires officiels Anthem Entertainment et Live Nation. Il s'agit de la première de deux cérémonies d'intronisation qui auront lieu en 2023 dans le cadre des activités du 25e anniversaire de l'organisme, suivies de la cérémonie d'intronisation et de la diffusion annuelles en décembre. (Voir la note importante aux médias ci-dessous).

Les 13 légendes du rock seront présentes lors de cette soirée inoubliable qui comprendra des interprétations en direct des tubes que les mélomanes apprécient depuis des décennies, des invités spéciaux, une réunion de DJ canadiens légendaires, et bien plus encore. Sous la houlette du directeur musical primé Lou Pomanti, la liste des présentateurs, des artistes et des invités spéciaux sera annoncée dans les semaines à venir.

Les groupes et musiciens rock canadiens emblématiques annoncés aujourd'hui s'ajoutent aux intronisations déjà annoncées pour 2023, dont une championne des droits de la personne et de la justice sociale, la juge de la Cour suprême Rosalie Silberman Abella (humanitarisme), le phénomène culturel de la jeunesse canadienne, Degrassi (arts et divertissements), Connor McDavid, la sensation canadienne de la LNH qui a battu tous les records (sports et athlétisme), Rick Mercer, superstar bien-aimée de la télévision et commentateur influent (arts et divertissements), et la plus âgée des personnes intronisées, âgée de 104 ans, la neuropsychologue canadienne la plus éminente, Dr. Brenda Milner (Science, technologie et innovation). D'autres personnes intronisées seront annoncées dans les mois à venir, de même que les lauréats de l'Impact de la musique Allan Slaight et les héros nationaux de cette année.

Note importante à l'intention des médias : Canada's Rock of Fame au Massey Hall le 28 septembre est une célébration d'intronisation musicale spéciale et unique dans le cadre des événements du 25e anniversaire . Il convient de noter que cet événement est distinct de la cérémonie annuelle d'intronisation de l'Allée des célébrités canadiennes qui se tiendra au Palais des congrès du Toronto métropolitain le samedi 2 décembre et au cours de laquelle toutes les personnes intronisées en 2023 seront honorées. La cérémonie annuelle d'intronisation comprendra des spectacles mémorables et des hommages de la part des plus grandes vedettes d'aujourd'hui et des anciens élèves les plus estimés des 25 dernières années. Une émission spéciale sera diffusée à une date ultérieure sur CTV.

BILLETS : Les billets pour Canada's Rock of Fame seront mis en vente sur Ticketmaster.com le vendredi 14 juillet à 10 heures (heure de l'Est). Un nombre limité de billets sera vendu lors d'une mise en vente générale le jeudi 13 juillet, entre 10 h et 22 h (heure de l'Est), jusqu'à épuisement des stocks. Les détenteurs de cartes AMEX ont droit à l'accès aux billets en première ligne du mercredi 12 juillet à 10 heures (heure de l'Est) au jeudi 13 juillet à 22 heures (heure de l'Est).

Pour plus d'informations sur l'Allée des célébrités canadiennes, consultez le site : www.canadaswalkoffame.com

