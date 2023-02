QUÉBEC, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Mélissa Gilbert, Vice-présidente exécutive et leader, Affaires financières chez Beneva, a remporté les honneurs au Top des leaders de l'industrie financière du Québec. En effet, elle a été nommée personnalité financière de l'année, en plus d'être lauréate de la catégorie « Leaders/cadres au sein de l'industrie financière ». Cette reconnaissance lui a été décernée par un jury indépendant composé de personnalités du milieu des finances et des médias.

« C'est avec grand plaisir que j'accepte cette reconnaissance et que je la partage avec l'ensemble de la grande équipe de Beneva. Je suis heureuse de pouvoir compter sur plus de 5 000 collègues dédiés au succès de notre organisation. Je les remercie de leur engagement, et j'en profite pour féliciter au passage tous les finalistes! » a affirmé Mélissa Gilbert.

Mélissa Gilbert a occupé un rôle de premier plan dans l'intégration des activités de La Capitale et de SSQ Assurance. Elle croit énormément au potentiel de Beneva par sa capacité de transformation et sa croissance rentable, ainsi que par sa position distinctive dans l'industrie et la communauté. De plus, en raison de sa taille, l'organisation peut offrir à ses clients une tarification encore plus compétitive et maintenir un service de grande qualité.

« Au nom de toute l'équipe de Beneva, je tenais à adresser à Mélissa nos plus sincères félicitations pour cette reconnaissance rendue par l'industrie. Cette distinction rend hommage à ses qualités de leader, à sa vision stratégique et à sa carrière exceptionnelle qui contribuent à la solide performance financière de l'entreprise et vient ainsi couronner un succès largement mérité! » a ajouté Jean-François Chalifoux, Président et chef de la direction chez Beneva.

Le Top des leaders de l'industrie financière du Québec vise à souligner la réussite de personnes qui occupent des fonctions dans la haute direction d'une organisation dont les activités se déroulent au Québec. C'est aussi l'occasion de reconnaître l'excellence de leurs réalisations. L'événement, organisé annuellement par le journal Finance et Investissement, a eu lieu lundi soir dernier, le 13 février, à Montréal. La personnalité financière de l'année est choisie parmi les sept gagnants de chacune des catégories du concours.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 26,8 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec.

Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca .

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

