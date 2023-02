LAKE MANITOBA FIRST NATION, TERRITOIRE DU TRAITÉ N 2, MB, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Une célébration a eu lieu aujourd'hui dans la Lake Manitoba First Nation pour l'ouverture officielle de son nouveau centre de santé. Des Aînés, des dirigeants et des membres de la communauté se sont réunis avec des invités d'honneur pour commémorer l'ouverture officielle de l'édifice par des prières et une cérémonie, les salutations du chef et du conseil ainsi qu'une visite de la nouvelle installation.

Le nouveau Lake Manitoba Health Center est un établissement qui permettra d'améliorer l'accès à des soins de santé de qualité et d'appuyer une gamme de services et de programmes qui favorisent la santé et le mieux-être dans la communauté. Des espaces réservés ont été créés pour les services médicaux, la santé mentale, la pharmacie, les soins dentaires et les soins des pieds, ainsi qu'un espace culturellement sécuritaire pour les patients, dont une zone de purification par la fumée.

La Lake Manitoba First Nation a travaillé en partenariat avec Services aux Autochtones Canada, le gestionnaire de projet ODK - Oodanooketoh Inc. et NDC Construction, la main-d'œuvre locale et des professionnels des environs pour concevoir et construire la nouvelle installation. Le nouveau centre de santé devrait être ouvert aux membres de la communauté d'ici la fin février 2023.

Citations

« Nous tenons à remercier nos partenaires pour la création de ce projet. Ensemble, nous nous sommes assis et nous nous sommes écoutés, nous avons échangé des idées et nous sommes parvenus à un consensus, dans le but commun de réaliser ce rêve datant de plus d'une décennie. Nous sommes très fiers de ce partenariat, et cette installation est un excellent exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble au mieux-être de la population. »

Chef Cornell McLean

Lake Manitoba First Nation

« Félicitations à la Lake Manitoba First Nation pour l'ouverture officielle de son nouveau centre de santé. Cette toute nouvelle installation facilitera l'accès aux services de santé, et ce, plus près de la maison. Il s'agit d'une grande réalisation et d'une étape importante qui bénéficiera aux membres de la communauté, au personnel et aux autres professionnels de la santé pour les années à venir. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Lake Manitoba First Nation est située à environ 170 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg et est accessible par la route toute l'année; sa population compte environ 1 219 personnes vivant dans la réserve.

et est accessible par la route toute l'année; sa population compte environ 1 219 personnes vivant dans la réserve. Le nouveau centre de santé a une superficie de 9 752 pieds carrés. La construction a débuté en août 2021 et s'est terminée en décembre 2022.

s'est terminée en décembre 2022. Services aux Autochtones Canada a investi 6,9 millions de dollars dans le projet.

