Sportive et polyvalente : La K4 à hayon est l'homologue sportive de la berline K4, arborant un toit flottant distinctif et un espace de chargement polyvalent.

Spacieuse et adaptable : La carrosserie bicorps offre un dégagement arrière à la tête et aux jambes en tête de catégorie 1 , et un espace de chargement de 628,6 L derrière les passagers.

Version suralimentée : Le moteur optionnel à quatre cylindres et turbocompresseur de 1,6 litre génère 190 chevaux, la suspension aux réglages sportifs accentue le plaisir de conduite et l'empreinte raccourcie de 11 pouces la rend plus agile.

Caractéristiques optionnelles stylées : Entre autres, un toit ouvrant ultra-large en verre, une chaîne audio Harman Kardon , des sièges arrière chauffants et des sièges avant refroidis par air 2 , et une sellerie en cuir synthétique SynTex Sport.

Technologies de pointe prisées : Un affichage numérique optionnel de près de 30 pouces au total 3 , une connectivité perfectionnée, une visibilité accrue grâce à l'écran panoramique à 360 °4 et un écran de surveillance des angles morts 5 en option.

Nouveaux sommets de commodité de conduite : 11 systèmes ADAS de série et jusqu'à 29 systèmes ADAS en option.

Arrivée au Canada prévue à la fin de l'année 2025.

TORONTO, le 16 avril 2025 /CNW/ - Un an après l'introduction de la toute nouvelle K4 berline 2025, la K4 est de retour en version bicorps. Dévoilée lors du Salon international de l'auto de New York 2025, la K4 2026 à hayon capitalise sur le succès de sa petite sœur, la berline K4, tout en arborant un caractère plus sportif. Destinée aux personnes actives à la recherche d'un véhicule capable de les accompagner dans leurs aventures du week-end, d'accueillir leurs amis à quatre pattes ou de naviguer avec agilité dans un environnement urbain, la K4 à hayon propose les mêmes caractéristiques de pointe que la version berline, mais ajoute un espace de chargement plus polyvalent et un habitacle plus spacieux. Moins longue, elle est également plus maniable et constitue un choix intelligent et polyvalent pour la conduite en ville et partout ailleurs.

La Kia K4 à hayon 2026 (modèle international illustré) (Groupe CNW/Kia Canada Inc.)

« Nous sommes ravis d'offrir une version à hayon polyvalente, stylée et fonctionnelle de ce modèle à la fine pointe de la technologie, » déclare M. David Sherrard, directeur général de la planification stratégique de Kia Canada. « Avec ses caractéristiques de sécurité perfectionnées, ses performances étonnantes et son espace arrière en tête de segment, la K4 à hayon ne manquera pas de faire une entrée remarquée. »

Il est prévu que la K4 à hayon arrive au Canada à la fin de l'année 2025. Elle sera disponible en version standard et en versions GT-Line.

Un nouveau look pour la K4

S'inspirant des proportions audacieuses et de l'assise large de la berline K4, la K4 à hayon ajoute sa propre personnalité en arborant un toit flottant qui se prolonge élégamment jusqu'au hayon arrière. Son profil fluide et sportif accentue sa présence dynamique par l'intégration de la philosophie de design « Les opposés réunis » de Kia. Bien que sa longueur ait été raccourcie de 10 pouces par rapport à la version berline, la K4 à hayon conserve toujours le dégagement arrière aux jambes le plus spacieux de sa catégorie6 et ajoute un pouce de dégagement à la tête à l'arrière, atteignant ainsi les dimensions les plus spacieuses du segment dans ces deux domaines. Elle offre également un espace de chargement large et polyvalent de 628,6 L derrière les sièges arrière, et jusqu'à 1 680 litres lorsque les sièges sont pliés à plat.

Adoptant les éléments de design caractéristiques de la version berline, la K4 à hayon est dotée de phares avant à DEL verticaux et de feux arrière inspirés par l'EV9 primé. Les poignées de portière arrière affleurantes sont camouflées dans le pilier C, accentuant les proportions généreuses de son hayon et renforçant son profil athlétique et musclé. La K4 à hayon est également disponible en jaune étincelant, une couleur extérieure exclusive qui lui confère une identité bien distincte.

Comme c'est le cas pour d'autres modèles GT-Line à turbocompresseur, les modèles K4 GT-Line à hayon comportent des éléments de design uniques visant à amplifier sa personnalité sportive. Cela inclut un volant à trois rayons, des palettes de changement de vitesse au volant et des jantes en alliage de 18 pouces, ainsi que des boîtiers de rétroviseurs, des moulures latérales et des moulures de cages de roues noirs lustrés. De plus, la version GT-Line Turbo ajoute des phares avant à projecteur à petites DEL cubiques et des phares antibrouillard à DEL en option, et, de série, un toit ouvrant à commandes électriques et des freins avant à disques de 16 pouces.

Une intégration simple et un confort luxueux

Le centre de pilotage de la K4 à hayon, similaire à celui de la berline K4, est agencé autour de deux écrans numériques7 totalisant près de 30 pouces, et combine un agencement intuitif à la technologie optionnelle du poste de pilotage et de navigation de voiture connectée (système ccNc) de Kia. Les fonctionnalités sans fil Apple CarPlay8 et Android Auto9, ainsi qu'un chargeur de téléphone sans fil en option, sont proposées de série sur toutes les versions de la K4 à hayon pour simplifier la connectivité pendant les déplacements. De nombreuses options viennent sublimer le confort, notamment une chaîne audio de luxe Harman Kardon10, et une clé numérique 2.011 à bande ultralarge permettant d'utiliser des appareils intelligents compatibles comme des clés virtuelles.

Une expérience de conduite sportive

Le groupe motopropulseur de série de la K4 à hayon est identique à celui de la berline K4, c'est-à-dire un moteur de 2,0 litres produisant une puissance de 147 chevaux et un couple de 132 lb-pi associé à une transmission à variation intelligente (IVT).

Le moteur optionnel de 1,6 litre à turbocompresseur génère, quant à lui, une puissance de 190 chevaux et un couple de 195 lb-pi retransmis aux roues par une transmission automatique à 8 vitesses. Les modèles K4 GT-Line Turbo à hayon adoptent également, en exclusivité, une suspension plus sportive sublimant la manœuvrabilité.

Une commodité de conduite de haut niveau

Tout comme la version berline, la K4 à hayon propose les systèmes ADAS12 complets de Kia notamment, de série, l'assistance au maintien de voie (LKA)13 et le régulateur de vitesse intelligent avec arrêt/démarrage (SCC avec S&G)14.

En option sur les modèles K4 GT-Line Turbo à hayon, l'assistance aux manœuvres d'évitement aide à éviter les obstacles dans certaines situations et si l'espace le permet, tandis que la conduite assistée sur autoroute 2 (HDA-2)15 permet de maintenir une distance de sécurité avec les autres véhicules et de conserver le véhicule au milieu de sa voie sur certaines autoroutes.

L'avertisseur de collision dans les angles morts 16 (BCW), l'alerte de trafic transversal arrière17 (RCTA), l'assistance d'évitement des collisions dans les angles morts18 (FCA-BCA), l'écran de surveillance des angles morts (BVM)19, l'écran panoramique (SVM)20 et l'avertisseur de distance de stationnement21 sont également disponibles en option.

Arrivée au Canada

La Kia K4 à hayon doit arriver au Canada à la fin de l'année 2025. Les prix, les détails concernant les versions et la consommation d'essence officielle seront annoncés à l'approche de la date du lancement.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 190 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de 199 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Pour toutes demandes médiatiques, veuillez contacter [email protected].

