MONTRÉAL, le 13 mars 2026 /CNW/ - La journée portes ouvertes d'Alto à Gatineau, reportée en raison des conditions météorologiques difficiles, aura lieu le mardi 24 mars 2026 à La maison du Citoyen, située au 25, rue Laurier à Gatineau, de 11 h à 15 h et de 17 h à 21 h.

L'équipe d'Alto accueillera la population de Gatineau et des environs afin d'entendre leurs commentaires, de partager davantage d'information sur le projet et de répondre à leurs questions. Les journées portes ouvertes offrent une occasion importante aux membres de la communauté d'échanger directement avec l'équipe du projet et de contribuer au développement du premier réseau ferroviaire à haute vitesse au Canada.

En plus de participer à une journée portes ouvertes ou à une séance virtuelle, les membres de la communauté peuvent également s'exprimer en ligne. La plateforme de consultation d'Alto acceptera les commentaires jusqu'au 24 avril 2026. Alto invite toutes les personnes intéressées à consulter les renseignements détaillés sur le projet, à soumettre leurs commentaires et à fournir leurs suggestions directement sur la carte interactive.

Séances virtuelles à venir :

Mardi 17 mars - Séance de consultation virtuelle, en français (19 h à 20 h 30)

Lundi 23 mars - Séance de consultation virtuelle, en anglais (19 h à 20 h 30)

Jeudi 26 mars - Séance de consultation virtuelle, en français (19 h à 20 h 30)

Pour obtenir tous les détails sur les activités de consultation d'Alto : altotrain.ca/fr/consultation-publique

À propos d'Alto

Alto est une société d'État fédérale mandatée pour réaliser le plus grand projet d'infrastructure publique de l'histoire récente du Canada : le premier réseau ferroviaire fiable, fréquent et à haute vitesse au pays. Avec des gares prévues à Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, le projet reliera des millions de personnes le long du corridor le plus achalandé du pays et générera des retombées socioéconomiques durables pour les générations à venir. Pour en savoir plus : altotrain.ca.

SOURCE Alto

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