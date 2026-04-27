Des milliers de personnes ont exprimé leurs commentaires tout au long du processus de consultation

MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - Le 24 avril 2026, Alto a mené à terme l'une des démarches de consultation publique les plus vastes jamais réalisées au pays. Au cours des trois derniers mois, Alto a tenu 26 portes ouvertes en personne, 10 séances virtuelles, 32 tables rondes avec des parties prenantes, et a interagi avec plus de 10 000 personnes, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, en Ontario et au Québec. Les idées, opinions et préoccupations exprimées tout au long de cette consultation publique orienteront directement la suite du projet, de l'analyse du corridor jusqu'à la définition d'un tracé plus précis.

« Nous avons fait le choix délibéré de consulter tôt, et nous avons consacré les cent derniers jours à écouter les collectivités afin de mieux comprendre leurs réalités, a déclaré Martin Imbleau, président et chef de la direction d'Alto. Nous sommes ravis du très grand nombre de personnes qui ont pris le temps de nous faire part de leurs opinions, de leurs suggestions, mais aussi de leurs critiques et de leurs craintes. L'ensemble de ces commentaires nous permettra de trouver le meilleur équilibre afin de concevoir un projet qui réduit les impacts sur les collectivités, tout en générant des retombées durables pour l'ensemble du corridor. »

Depuis janvier 2026, le portail de consultation d'Alto a enregistré un total de 324 026 visites uniques et 24 142 questionnaires présentant les points de vue et les perspectives des collectivités locales ont été remplis. De plus, la carte interactive du projet a recueilli 19 903 commentaires, qui mettent en lumière des réalités locales concrètes dont il faudra tenir compte pour la suite du projet. Enfin, les sondages menés à la sortie des portes ouvertes ont révélé que 70 % des personnes ayant participé se disaient satisfaites de l'information reçue sur le projet.

En juin, Alto publiera un rapport présentant les principales conclusions et les constats tirés de la première phase de consultations publiques. Un corridor plus précis sera dévoilé d'ici l'automne 2026.

Bien que cette phase de consultation publique soit maintenant terminée, le dialogue se poursuit. Les activités d'engagement communautaire d'Alto auprès des communautés autochtones, des provinces, des municipalités et des groupes d'intérêt se poursuivent. Tout ce que nous entendons contribuera directement à façonner le tracé du projet et à refléter ce qui compte le plus : un projet construit par des Canadiens, pour les Canadiens.

À propos d'Alto

Alto est une société d'État qui se consacre à la construction du plus grand projet d'infrastructure dans l'histoire récente du Canada - le tout premier réseau de trains fiable, fréquent et à grande vitesse du pays. Avec des gares à Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, il connectera des millions de Canadiennes et de Canadiens qui vivent actuellement dans le corridor le plus peuplé au pays. Alto rapprochera les vies et les villes, générant ainsi d'importantes retombées socioéconomiques pour les générations à venir. Pour plus d'informations, visitez notre site Web altotrain.ca.

SOURCE Alto

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