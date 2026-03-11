La plateforme de consultation en ligne sera accessible quatre semaines de plus et deux séances virtuelles sont ajoutées à la fin mars

MONTRÉAL, le 11 mars 2026 /CNW/ - En raison d'un fort taux de participation et d'un intérêt soutenu du public, Alto annonce la prolongation de la période de consultation publique en ligne jusqu'au lundi 24 avril 2026, portant à 100 jours la durée totale de la démarche. Le public peut ainsi continuer de transmettre ses commentaires sur le corridor à l'étude par l'entremise de la plateforme de consultation en ligne, et deux séances virtuelles supplémentaires se tiendront en soirée les 23 et 26 mars 2026. Cette prolongation s'inscrit dans la volonté d'Alto de poursuivre un dialogue ouvert, accessible et transparent avec toutes les personnes intéressées par le projet de réseau de trains à grande vitesse entre Québec et Toronto.

Initialement prévue du 15 janvier au 29 mars 2026, la consultation publique a déjà permis à Alto de rencontrer de nombreuses communautés, tant en personne, lors des portes ouvertes tenues dans plusieurs localités du Québec et de l'Ontario, que de façon virtuelle, grâce aux séances virtuelles et à la plateforme en ligne.

« La consultation publique est un moment privilégié de dialogue avec la population, dans une perspective de transparence et d'écoute. Le succès de la démarche en cours démontre l'importance que les citoyens accordent au projet Alto. Chaque question, chaque commentaire contribue à alimenter nos analyses et à mieux intégrer le projet dans les milieux de vie. Nous invitons la population à continuer à faire entendre sa voix en visitant notre plateforme de consultation en ligne et en participant à nos prochaines séances virtuelles, les 17, 23 et 26 mars prochain », souligne Pierre-Yves Boivin, chef de la direction, Communications et relations publiques, Alto.

Un espace de dialogue ouvert et inclusif

Flexible et accessible, la plateforme de consultation en ligne, maintenant disponible jusqu'au vendredi 24 avril 2026, permet à la population de s'informer et de s'exprimer à son rythme. Les participants peuvent :

Consulter tous les renseignements sur le projet;

Explorer la carte du corridor à l'étude et y déposer leurs commentaires;

Remplir le questionnaire en ligne;

Déposer un mémoire.

Prochaines séances virtuelles

Pour permettre à un plus grand nombre de citoyens d'obtenir de l'information et d'échanger avec nos équipes, Alto ajoutera également deux séances virtuelles à la fin du mois. Ces rencontres complémentaires offrent l'occasion de poser des questions en direct à nos experts et d'en apprendre davantage sur le corridor actuellement à l'étude.

Mardi 17 mars, 19 h à 20 h 45 : en français

Lundi 23 mars, 19 h à 20 h 45 : en anglais

Jeudi 26 mars, 19 h à 20 h 45 : en français

Une participation citoyenne remarquable

La consultation publique d'Alto a dépassé les attentes par l'ampleur de la participation et la diversité des échanges, tant en ligne que sur le terrain. À ce jour :

Plateforme de consultation en ligne : 184 339 visites uniques, 14 774 questionnaires complétés et 10 420 commentaires déposés sur la carte du corridor jusqu'à maintenant.

Portes ouvertes : 26 événements à travers le Québec et l'Ontario qui ont réuni jusqu'ici 9 194 participantes et participants.

Séances virtuelles : 10 rencontres virtuelles, offertes en français et en anglais, ont rassemblé jusqu'à maintenant 1 299 personnes.

Tables rondes : 35 rencontres thématiques avec des représentants de la société civile et de nombreuses rencontres avec les élus du corridor.

Pour un projet d'envergure comme Alto, chaque contribution compte pour orienter les décisions et mieux comprendre les réalités des collectivités desservies, dans l'objectif de maximiser les bénéfices du projet.

À la lumière de la rétroaction recueillie et de la poursuite de nos analyses, d'autres vagues de consultation publique seront organisées dans les prochains mois, notamment sur le corridor plus précis à l'étude pour le premier segment prévu entre Montréal et Ottawa.

À propos d'Alto

Alto est une société d'État qui se consacre à la construction du plus grand projet d'infrastructure dans l'histoire récente du Canada - le tout premier réseau de trains fiable, fréquent et à grande vitesse du pays. Avec des gares à Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, il connectera des millions de Canadiennes et de Canadiens qui vivent actuellement dans le corridor le plus peuplé au pays. Alto rapprochera les vies et les villes, générant ainsi d'importantes retombées socioéconomiques pour les générations à venir.

