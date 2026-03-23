MONTRÉAL, le 23 mars 2026 /CNW/ - Alto et son partenaire Cadence poursuivent le développement du futur réseau de trains à grande vitesse avec le lancement de la prochaine phase d'études de terrain. Cette démarche de collecte de données environnementales est nécessaire pour approfondir notre compréhension des milieux et soutenir le processus d'évaluation d'impact, en plus de guider les analyses de planification, d'ingénierie et de protection de l'environnement.

Études de terrain

Le programme d'études de terrain 2026 s'appuie sur des travaux préliminaires réalisés dans les années antérieures, et prévoit une collecte de données effectuée dans le premier segment du corridor à l'étude, entre Ottawa et Montréal. Les études de terrain peuvent comprendre des observations de la faune et de la flore, des prélèvements de sol, des mesures acoustiques, ainsi que l'analyse des cours d'eau et des milieux humides. Ces activités, menées de façon à perturber le moins possible les milieux visés, sont effectuées par des professionnels qualifiés, en utilisant des méthodes reconnues et en respectant les exigences réglementaires en vigueur.

Les sites choisis pour les études de terrain comprennent des environnements ruraux, urbains et suburbains. Ils ne reflètent pas le tracé final du projet, qui n'a pas encore été déterminé. Les propriétés sélectionnées pour le programme d'études de terrain ont été choisies en tenant compte de la qualité des données à y recueillir, de la facilité d'accès et de la sécurité du personnel sur le terrain.

Les études de terrain permettront de dresser un état de référence des conditions environnementales et d'anticiper les impacts potentiels du projet. Cela permettra de définir des mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs, tout en maximisant les bénéfices pour les communautés.

Collaboration avec les communautés autochtones

Les savoirs autochtones jouent un rôle fondamental dans la compréhension du territoire. Ils offrent une perspective unique et enracinée dans l'expérience et l'observation directe des milieux naturels et culturels. Leur apport permet de mieux comprendre les conditions propres à chaque site et l'usage traditionnel des terres, enrichissant ainsi l'analyse scientifique.

Alto travaille en collaboration avec les communautés autochtones afin d'identifier leurs champs d'intérêt liés aux études sur le terrain et d'organiser leur participation au programme. Cette approche intégrée favorise des études de terrain et des évaluations d'impact plus complètes, inclusives et adaptées aux réalités locales, tout en soutenant les démarches réglementaires et d'obtention de permis.

Prise de contact avec des propriétaires fonciers

Les études de terrain menées par Alto se sont déroulées à ce jour sur des terrains publics et des emprises ferroviaires existantes. En 2026, nous étendrons la zone d'étude à certaines propriétés privées, ce qui nous permettra de recueillir des données environnementales plus complètes. Dans le cadre de ces travaux, des agents communiqueront avec les propriétaires fonciers sélectionnés dans le corridor à l'étude afin d'obtenir leur autorisation d'accéder à leur propriété. La participation est volontaire et les participants recevront une compensation financière. Aucune étude de terrain ne sera effectuée sur des propriétés privées sans l'autorisation de leurs propriétaires.

Recevoir une demande d'autorisation d'accès ne signifie pas nécessairement qu'une propriété devra être acquise pour le projet ni que le futur train passera à proximité, puisque le tracé n'est pas encore déterminé.

Alto s'engage à communiquer avec les propriétaires fonciers de façon claire et structurée. Chaque propriétaire recevra une trousse d'information complète et, le cas échéant, bénéficiera d'un accompagnement personnalisé et d'échanges efficaces assurés par un représentant attitré, tout au long de la démarche.

« L'environnement est au cœur de nos décisions et nous nous engageons à minimiser les impacts de notre projet sur les communautés tout le long du corridor. Afin d'acquérir une meilleure compréhension du territoire, nos équipes devront accéder à divers sites publics et privés, sélectionnés au terme d'une démarche scientifique, pour refléter les caractéristiques uniques et la diversité des environnements du corridor. Ces études nous permettront de prendre des décisions responsables, fondées sur des données factuelles, de façon à protéger à la fois les écosystèmes et les personnes qui vivent à proximité du corridor. »

- Anne-Marie Gaudet, vice-présidente, Environnement, Alto

Pour en savoir plus sur le programme d'études de terrain, visitez le site Web d'Alto : https://www.altotrain.ca/fr/etudes-de-terrain

À propos d'Alto

Alto est une société d'État fédérale mandatée pour réaliser le plus grand projet d'infrastructure publique de l'histoire récente du Canada : le premier réseau ferroviaire fiable, fréquent et à haute vitesse au pays. Avec des gares prévues à Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, le projet reliera des millions de personnes le long du corridor le plus achalandé du pays et générera des retombées socioéconomiques durables pour les générations à venir. Pour en savoir plus : altotrain.ca.

À propos de Cadence

Cadence est une équipe multinationale dirigée par des entreprises canadiennes qui réunit une expertise de classe mondiale dans la conception, le financement, la construction, l'exploitation et l'entretien d'infrastructures ferroviaires complexes à grande échelle. En collaboration avec Alto, le consortium fournira l'expertise technique et commerciale pour appuyer les principales étapes du projet et éclairer la décision d'investissement finale du gouvernement du Canada. Pour en apprendre plus sur Cadence, visitez https://cadence.info/fr.

SOURCE Alto

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