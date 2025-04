L'événement est de retour et plus important que jamais, avec davantage de prix à gagner à l'échelle de la province.

MONTRÉAL, le 28 avril 2025 /CNW/ - Couche-Tard veut vous offrir un avant-goût de l'été avec le retour de son concours « Ça va Slocher, à l'année ». À compter du 29 avril, et ce jusqu'au 23 juin, les Québécois peuvent se rendre dans n'importe quel magasin Couche-Tard participant et acheter une Sloche pour courir la chance de gagner l'un des nombreux prix.

Couche-Tard revient avec son concours « Ça va Slocher, à l'année » (Groupe CNW/Couche-Tard)

« Nous sommes très heureux d'annoncer que le concours Ça va Slocher, à l'année est de retour à la demande générale, avec des prix encore meilleurs que jamais. Avec la chaleur de l'été, rien de mieux qu'une Sloche, et maintenant, chaque gorgée pourrait vous faire gagner. », a déclaré Marc Gélinas, vice-président des opérations pour l'Est du Canada.

Pour participer, c'est simple : entre le 29 avril et le 23 juin, visitez un magasin Couche-Tard participant pour acheter une Sloche et composer un numéro de téléphone canadien valide à l'écran au moment du paiement. En magasin, les clients peuvent également essayer la dernière saveur estivale de Sloche, Sour Patch Kids®, Mélange Glacé.

Cette année, Couche-Tard vous rafraichit avec plus de prix que jamais. En plus des 20 cartes-cadeaux « Ça va Slocher, à l'année », les participants pourraient également faire le plein d'aventures estivales avec l'une des 5 cartes-cadeaux d'essence Couche-Tard d'une valeur de 1 000 $, ou profiter d'une escapade avec l'une des 4 cartes-cadeaux d'hôtel d'une valeur de 2 500 $. Les gagnants seront informés par message texte lors de deux périodes de tirage au sort : soit le 29 mai et le 26 juin prochain (des frais de messagerie peuvent s'appliquer).

Pour connaître tous les détails du concours et trouver un magasin participant, consultez notre localisateur de magasins à l'adresse www.couche-tard.com/ca-va-slocher. Le concours est ouvert aux résidents légaux du Québec âgés de 14 ans et plus (avec le consentement des parents le cas échéant). Certaines conditions et des frais de messagerie peuvent s'appliquer.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader mondial de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 29 pays et territoires et ayant près de 17 000 magasins, dont approximativement 13 000 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est une leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 149 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

